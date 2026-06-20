Spolkové země chtějí bránit soudy i média před extremisty

Německé spolkové země mění ústavy a pravidla pro soudy i veřejnoprávní média. Argumentují nutností ochránit systém proti extremistům. Zemi čekají na podzim hned troje regionální volby, přičemž ve dvou má k vítězství nakročeno nacionalistická a xenofobní Alternativa pro Německo (AfD). Strana chystané změny kritizuje.
Šlesvicko-holštýnský zemský parlament je jediný, ve kterém německá krajní pravice nemá zastoupení. To by se však mohlo s příštími volbami změnit. Ostatní strany se proto rozhodly jednat.
„Důvodem bylo i to, že AfD v jiných spolkových zemích blokuje (rozhodování). Naše opatření ale působí proti všem silám, které by se někdy mohly z parlamentu obrátit proti naší demokracii,“ zdůraznila zemská poslankyně pro oblast justice a vnitřní bezpečnosti Marion Schieferová z Křesťanskodemokratické unie (CDU).
Chystané změny
Navržená pravidla mají zabránit blokádě zemského ústavního soudu, hlavně jmenování soudců. Jiné spolkové země zavádí dodatečnou ochranu veřejnoprávních médií nebo omezují přístup k informacím tajných služeb. Ty AfD prověřují kvůli podezření z extremismu.
„Až se (dnes vládnoucí strany) dostanou do opozice, budou se muset samy smířit s tím, co si teď odhlasují. My chceme principy právního státu a demokracie zachovat,“ tvrdí předseda šlesvicko-holštýnské AfD Kurt Kleinschmidt.
Zastánci změn poukazují na východoněmecké Durynsko, kde AfD z extremismu usvědčil soud. Od posledních voleb má třetinu křesel v parlamentu a už dva roky blokuje jmenování soudců.
Volby letos kromě metropole Berlína čekají Sasko-Anhaltsko a Meklenbursko-Přední Pomořansko. V obou těchto zemích AfD v průzkumech vede. Zatímco první jmenovaná ústavu změnila letos v dubnu, ve druhé se poslanci nedomluvili.
„Zástupci ze dvou vládních a tří opozičních stran nad tím návrhem seděli dva roky. Myslím, že existují dobré argumenty pro to postupovat tak jako teď my,“ je přesvědčena Schieferová.
Náskok v bývalé NDR
AfD je nyní podle průzkumů nejsilnější německou stranou. V bývalé NDR dosahuje na čtyřicet procent s velkým náskokem před všemi ostatními. Na západě jsou voličské preference vyrovnanější.
V letošních volbách na východě AfD slibuje radikální změny. Zrušit chce školní inkluzi a povinnou docházku, o peníze by přišla veřejnoprávní média. Taková opatření by ale pravděpodobně skončila u soudu. I proto o ně vedou němečtí politici spor.
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