Na spolkové úrovni ke spolupráci s AfD nedojde rychle, říká německý sociolog


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
Události, komentáře: Osm z deseti Němců kritizuje vládu
Se současnou spolkovou vládou kancléře Friedricha Merze je v současnosti spokojených jen patnáct procent Němců. Ukazují to dubnové průzkumy. Naproti tomu sílí podpora pravicové Alternativy pro Německo (AfD). Země už sedm let ekonomicky neroste a nedaří se to vyřešit, popsal v Událostech, komentářích německý sociolog Steffen Mau. Předjímá ale, že na spolkové úrovni nedojde rychle ke spolupráci s AfD, demokratické strany to odmítají. Na mapě jsou dle něj stále patrné rozdíly mezi Západním a Východním Německem – například ve vývoji ekonomiky, příjmech, počtu migrantů či výdajích na výzkum. AfD je na Východě dvakrát silnější než na Západě a volí ji zejména mladí lidé, dodává. Rozhovorem provázela Tereza Řezníčková.

Ministerstvo podepisuje s ČEZem memorandum o vývoji modulárních reaktorů

ŽivěMinisterstvo podepisuje s ČEZem memorandum o vývoji modulárních reaktorů

Poslanci znovu řeší zákon k regulaci cen pohonných hmot

ŽivěPoslanci znovu řeší zákon k regulaci cen pohonných hmot

Pilot, který se u Křivoklátu dostal nízko nad zem, ignoroval opakovaná varování

Pilot, který se u Křivoklátu dostal nízko nad zem, ignoroval opakovaná varování

Ruské útoky v Oděse zabily dva seniory a zranily patnáct lidí

Ruské útoky v Oděse zabily dva seniory a zranily patnáct lidí

Praha a Středočeský kraj diskutují o vzniku kampusu pro tisíce středoškolských studentů

VideoPraha a Středočeský kraj diskutují o vzniku kampusu pro tisíce středoškolských studentů

Letecký průmysl má potíže. Aerolinie ruší některé spoje, na jiných zdražují

VideoLetecký průmysl má potíže. Aerolinie ruší některé spoje, na jiných zdražují

Příměří mezi Izraelem a Libanonem se prodlouží o tři týdny, oznámil Trump

Příměří mezi Izraelem a Libanonem se prodlouží o tři týdny, oznámil Trump

„Mám všechen čas světa.“ Trump chce uzavřít dohodu s Íránem jen tehdy, když to bude dobré pro USA

„Mám všechen čas světa.“ Trump chce uzavřít dohodu s Íránem jen tehdy, když to bude dobré pro USA

Aktuálně z rubriky Svět

Ruské útoky v Oděse zabily dva seniory a zranily patnáct lidí

Seniorský pár v noci na pátek zemřel při ruském útoku na Oděsu, informovala ukrajinská Státní služba pro mimořádné informace (DSNS) a městská vojenská správa. Dalších patnáct lidí je zraněných. Ruské bezpilotní letouny zasáhly ve městě obytné domy, civilní infrastrukturu i nákladní loď mířící do přístavu.
před 1 hhodinou

VideoNa spolkové úrovni ke spolupráci s AfD nedojde rychle, říká německý sociolog

Se současnou spolkovou vládou kancléře Friedricha Merze je v současnosti spokojených jen patnáct procent Němců. Ukazují to dubnové průzkumy. Naproti tomu sílí podpora pravicové Alternativy pro Německo (AfD). Země už sedm let ekonomicky neroste a nedaří se to vyřešit, popsal v Událostech, komentářích německý sociolog Steffen Mau. Předjímá ale, že na spolkové úrovni nedojde rychle ke spolupráci s AfD, demokratické strany to odmítají. Na mapě jsou dle něj stále patrné rozdíly mezi Západním a Východním Německem – například ve vývoji ekonomiky, příjmech, počtu migrantů či výdajích na výzkum. AfD je na Východě dvakrát silnější než na Západě a volí ji zejména mladí lidé, dodává. Rozhovorem provázela Tereza Řezníčková.
před 1 hhodinou

Voják USA se podílel na zajetí Madura, zároveň sázel na jeho pád. Obvinili ho

Americký voják ze speciálních jednotek, který se na začátku ledna podílel na zajetí a únosu venezuelského vládce Nicoláse Madura do Spojených států, byl obviněn ze zneužití tajných informací o této misi k vlastnímu obohacení o 400 tisíc dolarů (asi 8,3 milionu korun), které vyhrál sázkami na sesazení venezuelského vůdce. Informaci přinesly agentury AP a Reuters s odvoláním na federální úřady.
před 1 hhodinou

VideoLetecký průmysl má potíže. Aerolinie ruší některé spoje, na jiných zdražují

Kvůli omezením ve vzdušném prostoru v oblasti nedávných bojů i zablokování Hormuzského průlivu se začíná mluvit o největší krizi letecké dopravy v historii. Nedostatek paliva se už nyní projevil zrušením desítek tisíc letů. Zároveň vede k prudkému růstu cen letenek. Experti varují, že ani mír nebude znamenat brzké ukončení hlubokých potíží. Například německá Lufthansa oznámila největší rušení letů za mnoho let, další společnosti ji následují. Zatímco rušení se týká především krátkých linek, největší zdražení zase zpravidla těch na dlouhé vzdálenosti. Letní zájezdy se už nyní v některých případech turistům prodražují. A eurokomisař pro energii a bydlení Dan Jorgensen uvedl, že problém s leteckým palivem je nyní nejpalčivější. Nedostatek může v Evropě nastat už za pět či šest týdnů.
před 4 hhodinami

AFP spekuluje o pozvánce Ruska na floridský summit G20

Agentura AFP s odkazem na zdroj z Bílého domu tvrdí, že Rusko obdrží pozvánku na summit zemí G20. Ten se bude konat v prosinci na Floridě. List Washington Post s odkazem na představitele administrativy Donalda Trumpa napsal, že prezident má v úmyslu pozvat na schůzku v Miami i šéfa Kremlu Vladimira Putina. Trump uvedl, že o pozvánce pro Putina neví a že pochybuje, že by ruský vládce přijel, i když by to dle něj bylo „přínosné“. Moskva se k možné Putinově účasti na summitu přímo nevyjádřila.
před 4 hhodinami

Příměří mezi Izraelem a Libanonem se prodlouží o tři týdny, oznámil Trump

Desetidenní příměří mezi Libanonem a Izraelem, které mělo původně vypršet v pondělí, se prodlouží o další tři týdny, oznámil americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social po druhém kole mírových jednání představitelů obou zemí, které se ve čtvrtek konalo v Oválné pracovně ve Washingtonu. Podle agentury AFP šéf Bílého domu zdůraznil, že je vysoká šance, že bude dosaženo míru ještě letos. Vzájemné údery mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hizballáh mezitím pokračovaly i ve čtvrtek.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

„Mám všechen čas světa.“ Trump chce uzavřít dohodu s Íránem jen tehdy, když to bude dobré pro USA

Spojené státy uzavřou dohodu s Íránem jen tehdy, pokud to bude dobré pro Washington, americké spojence a zbytek světa. Na své sociální síti Truth Social to ve čtvrtek napsal americký prezident Donald Trump, který zároveň varoval Teherán, že mu dochází čas.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Zelenskyj vyzval EU, aby dále pracovala na sankcích proti Rusku

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval na neformálním summitu EU v kyperském letovisku Aja Napa, kde je hostem, představitele Unie a lídry členských států sedmadvacítky, aby dále pracovali na sankcích proti Rusku. Premiéři a prezidenti zemí EU ve čtvrtek jednali o válce na Ukrajině a konfliktech na Blízkém východě, k debatě se vrátí v pátek. Za Česko se účastní premiér Andrej Babiš (ANO).
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
