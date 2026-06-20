V Česku se už objevily první bouřky, hrozí kroupy i intenzivní srážky

První výraznější bouřky se v sobotu odpoledne objevily v Jihočeském kraji, zejména na Prachaticku a Volyňsku, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Podle meteorologů se budou během dne dál rozšiřovat, nejsilnější by měly být na území Čech. Ústav kvůli nim vydal výstrahu, vysoký stupeň nebezpečí platí na většině území Čech a části Moravy od sobotních 14:00 do půlnoci. Bouřky mohou doprovázet kroupy, intenzivní srážky a nárazový vítr.
Bouřková činnost se podle ČHMÚ bude během soboty postupně rozšiřovat. „Půjde hlavně o poněkud chaotické, vesměs pomalu postupující multicelární bouře, které se mohou postupně slévat i do větších bouřkových systémů,“ uvedl ústav na síti X. Nejvyšší intenzitu mají mít bouřky v Čechách.
ČHMÚ kvůli bouřkám již vydal výstrahu. Vysoký stupeň nebezpečí platí na většině území Čech a části Moravy od sobotních 14:00 do půlnoci. V neděli pak meteorologové počítají s nižším stupněm nebezpečí.
Bouřky se tvoří v podmínkách, které nahrávají vzniku větších krup i silnějším nárazům větru. Protože se navíc budou pohybovat spíše pomalu, mohou na některých místech přinést velmi vydatné srážky. Úhrny srážek mohou dosahovat kolem 50 milimetrů, výjimečně i více. Nárazy větru mohou být kolem 80 kilometrů za hodinu.
V sobotu budou teploty na většině území přesahovat 31 stupňů Celsia, výjimkou má být západ Karlovarského kraje. Na jižní a střední Moravě a místy i v Čechách mohou teploty překročit 34 stupňů. V neděli mají maxima nad 31 stupňů naměřit zejména v Čechách a na jižní Moravě.