Sledujte na mapě, kde padají teplotní rekordy


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT24, ČHMÚ

Od pátku do neděle by v Česku měly převládnout teploty, které jsou spojené spíše v červencem. Očekává se, že překročí 36 stupňů Celsia, což je asi o deset stupňů víc, než je pro tuto část roku běžné. Už od pátku padají teplotní rekordy.

Data z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) v reálném čase zachycuje následující interaktivní grafika. Porovnává denní maximální teplotu pro danou stanici s nejvyšší teplotou pro daný den. A to vždy od začátku měření u dané stanice. Pokud se tedy rozsvítí červený bod na mapě, padl na dané stanici historický rekord.

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