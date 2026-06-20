Po vedrech zasáhly Německo a Švýcarsko bouřky. Zraněny jsou desítky lidí

Po vedrech udeřily na Německo a Švýcarsko prudké bouřky. V německém Rastattu zasáhl blesk na sportovní akci devět lidí, na severu země utrpělo kvůli bouři zranění třináct návštěvníků hudebního festivalu a ve Švýcarsku padající větev těžce zranila šestnáctiletou dívku. Ve spolkové zemi Porýní-Falc úřady v noci varovaly před extrémními povodněmi, hladina jedné z řek se během několika hodin zvýšila téměř o dva metry, poté ale zase rychle poklesla.
V Rastattu v jihozápadním Bádensku-Württembersku, kde se koná turnaj v házené, zasáhl v noci na sobotu blesk prostor se stany. Šest lidí skončilo v nemocnici, podle úřadů není nikdo v ohrožení života. Regionální veřejnoprávní stanice SWR uvedla, že vedle osmi dospělých utrpělo zranění třináctileté dítě. SWR dále informovala, že kvůli silnému vichru hrozilo, že stany odletí. Ze zveřejněných záběrů je patrné, že některé ze stanů se zhroutily a vítr je odnesl.
V Bádensku-Württembersku zranil blesk ještě další ženu, a to v Münsingenu. Žena byla podle policie v době úderu na sportovním hřišti, její zranění není podle agentury DPA vážné.
Úřady v severoněmeckém Viölu ve Šlesvicku-Holštýnsku kvůli silné bouři evakuovaly během noci festival s pěti tisíci návštěvníky. Podle policie utrpělo třináct lidí lehká zranění. Policie a hasiči v regionu přes noc podnikli desítky zásahů, především kvůli popadaným stromům.
Padající větev zranila dívku
Silná bouře zasáhla také Curych ve Švýcarsku, kde padající větve zranily podle portálu Blick nejméně sedm lidí. Stav šestnáctileté dívky je kritický.
Stanice SRF informovala, že meteorologové od pátku zaznamenali ve Švýcarsku okolo 21 tisíc blesků, z nichž osm a půl tisíce připadlo na kanton Curych. Ve Waldeggu v tomto kantonu za krátkou dobu napršelo 63 milimetrů, což je podle SRF přesně polovina průměrných srážek za červen. Na mnoha místech padaly kroupy, některé měly velikost golfových míčků.
Bouřky a vydatné lijáky ve Švýcarsku zkomplikovaly dopravu a vedly k nehodám. Po jedné z nich musely úřady uzavřít část dálnice A4 u Oerlingenu na severu Švýcarska u hranic s Německem. Při srážce aut, která souvisela se silnými dešti, skončilo jedno auto na střeše. S lehčími zraněními skončila v nemocnici jedna žena. V Curychu bouřka zase v pátek večer narušila tramvajové linky.
Padesátiletá voda na západě Německa
V Porýní-Falci na západě Německa se skokově zvýšila hladina řek a říček Dörsbach, Mühlbach a Ahr, ale do rána zase poklesla. Zvýšení hladin označily úřady jako padesátiletou vodu, což je situace, ke které statisticky dochází jednou za padesát let. Vodočet na Dörsbachu u kláštera Arnstein v pátek v pět hodin odpoledne středoevropského letního času ukazoval 27 centimetrů, ve 20:45 to už bylo 1,96 metru. V dalších hodinách ale voda klesla.
Západ Německa v roce 2021 zasáhly ničivé povodně, které si vyžádaly přes 180 obětí, nejhorší byla tehdy situace v údolí řeky Ahr, kde zahynulo přes 130 lidí.
Německá meteorologická služba DWD varovala před dalšími bouřkami, které zemi zasáhnou. Zároveň je podle DWD nutné počítat s dalším vedrem, kdy se teploty mohou dostat až na 38 stupňů Celsia. Páteční maximum v Německu činilo 38,5 stupně, a to v bavorském Kitzingenu. V Porýní-Falci teplota vystoupala na 38 stupňů, poznamenala DWD.