Horký víkend mohou narušit silné bouře, kroupy a vichr


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

V Česku se mohou v sobotu i v neděli odpoledne a večer objevit bouřky. Zejména v Čechách budou místy silné, doprovázet je bude přívalový déšť se srážkami kolem 40 milimetrů, kroupy a nárazy větru kolem 75 kilometrů za hodinu. Vyplývá to z aktuální výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), který již dříve varoval před velmi vysokými a vysokými teplotami.

Teploty na mnoha místech v Čechách a na většině Moravy a ve Slezsku v pátek přesáhnou 31 stupňů Celsia, v Polabí a Poohří se ojediněle dostanou i nad 34 stupňů Celsia. V sobotu a v neděli překonají na většině území 31 stupňů, na jihu Moravy a místy i v severní polovině Čech mohou přesáhnout 34 stupňů. „Po celé období budeme vzhledem k vysoké vlhkosti vzduchu pociťovat dusno,“ uvedli meteorologové.

Podívejte se, kde je voda vhodná ke koupání
Ilustrační foto

„Bude převládat zmenšená oblačnost, ovšem v odpoledních a večerních hodinách bude docházet k vývoji kupovité oblačnosti, místy doprovázené intenzivními bouřkami, ojediněle s přívalovými srážkami a kroupami,“ píše ČHMÚ na sociálních sítích.

Kvůli přívalovému dešti se mohou objevit lokální záplavy. Hrozí zatopení sklepů, podjezdů či podchodů i podemletí cest a rozvodnění malých toků. Horko znamená vysokou zátěž na lidský organismus, může způsobit přehřátí a dehydrataci. Lidé by měli zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů v kombinaci s minerálními vodami. V poledních a odpoledních hodinách je dobré omezit tělesnou zátěž a pobyt venku a nenechávat děti ani zvířata na přímém slunci, zvláště v zaparkovaných autech.

Víkendová vlna veder přinese do Evropy i čtyřicítky, do Česka zřejmě i bouřky
Ilustrační foto

Výběr redakce

Ruské útoky na Ukrajinu si vyžádaly několik obětí, je mezi nimi i osmiletá dívka

Ruské útoky na Ukrajinu si vyžádaly několik obětí, je mezi nimi i osmiletá dívka

10:56Aktualizovánopřed 5 mminutami
Babišovi se nelíbí kauza kolem Prokopa. Ten nákupy bytů hájí jako legální

Babišovi se nelíbí kauza kolem Prokopa. Ten nákupy bytů hájí jako legální

10:01Aktualizovánopřed 6 mminutami
Praha zahájila stavbu druhé části metra D z Olbrachtovy na Nové Dvory

Praha zahájila stavbu druhé části metra D z Olbrachtovy na Nové Dvory

11:31Aktualizovánopřed 35 mminutami
Policie v sedmi zemích včetně Česka rozbila síť teroristů napojených na Islámský stát

Policie v sedmi zemích včetně Česka rozbila síť teroristů napojených na Islámský stát

před 51 mminutami
Poslední šance na změnu, prohlásil Starmerův rival Burnham po vítězných volbách

Poslední šance na změnu, prohlásil Starmerův rival Burnham po vítězných volbách

05:04Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Páteční jednání o trvalém ukončení války v Íránu se ruší

Páteční jednání o trvalém ukončení války v Íránu se ruší

07:49Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Česko nebude přijímat Istanbulskou úmluvu, rozhodla vláda

Česko nebude přijímat Istanbulskou úmluvu, rozhodla vláda

10:18Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Policie obvinila několik lidí kvůli zakázkám na pardubickém obvodě

Policie obvinila několik lidí kvůli zakázkám na pardubickém obvodě

09:39Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Počasí

Horký víkend mohou narušit silné bouře, kroupy a vichr

V Česku se mohou v sobotu i v neděli odpoledne a večer objevit bouřky. Zejména v Čechách budou místy silné, doprovázet je bude přívalový déšť se srážkami kolem 40 milimetrů, kroupy a nárazy větru kolem 75 kilometrů za hodinu. Vyplývá to z aktuální výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), který již dříve varoval před velmi vysokými a vysokými teplotami.
před 1 hhodinou

Podívejte se, kde je voda vhodná ke koupání

Počasí zve k vodě, ale ne všude je dostatečně čistá. Podívejte se na aktuální mapu míst, kde je podle hygieniků kvalita dostatečná, a kde je lepší vybrat si pro koupání raději jiné místo.
před 2 hhodinami

Vlny veder odsávají z těla vodu. Praktičtí lékaři radí, jak ji doplnit

Přijít o kritické množství vody v těle je při horku nebezpečně snadné. A má to závažné zdravotní dopady, varují odborníci. Sdružení praktických lékařů a Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP radí, jak nastávající vlnu veder přežít ve zdraví.
před 23 hhodinami

Česko čeká tropický víkend, mohou se objevit i silné bouřky

Česko čeká tropický víkend s teplotami nad 30 stupňů Celsia. V pátek meteorologové čekají až 34 stupňů a v sobotu až 36 stupňů. Nebe bude jasné nebo polojasné, od soboty se mohou místy objevit i silné bouřky. Horké počasí neustane ani na počátku příštího týdne, mírné ochlazení by mohlo přijít v jeho polovině. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
včeraAktualizovánovčera v 11:35

Víkendová vlna veder přinese do Evropy i čtyřicítky, do Česka zřejmě i bouřky

Závěr týdne přinese do Česka teploty kolem 36 stupňů, v mnoha částech Evropy se ale už připravují na mnohem horší dopady – dlouhou vlnu veder, která se může táhnout řadu dní a může obsahovat i takzvané supertropické noci.
včera v 10:40

Česko čeká tropický víkend. V sobotu teploty místy dosáhnou 36 stupňů

Česko čeká o víkendu tropické počasí. V pátek teploty na řadě míst překonají 31 stupňů Celsia, v sobotu se na jižní Moravě a v centrální části Čech mohou dostat až k 36 stupňům. V neděli se horko zmírní, teploty ale stále zůstanou nad 31 stupni. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) ve středu vydal výstrahu před vysokými a velmi vysokými teplotami.
17. 6. 2026

V týdnu se oteplí, pátek a víkend budou tropické

Po chladnějším počátku týdne se v Česku bude oteplovat, pátek a víkend budou tropické s teplotami nad třicet stupňů Celsia. O víkendu se zejména ve větších městech mohou objevit i tropické noci, během kterých teplota neklesne pod dvacet stupňů. Výraznější déšť nebo přeháňky meteorologové čekají v úterý odpoledne a ve středu. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Letní teploty v průměru kolem 25 stupňů Celsia vydrží podle dlouhodobého výhledu počasí i do konce června a na začátku prázdnin.
15. 6. 2026Aktualizováno15. 6. 2026

„Hrouda“ chladné vody v Atlantiku naznačuje velké problémy pro Evropu

Na mapách teploty světových oceánů je jasně vidět jedno místo. Zatímco většina jejich plochy je označená červeně, tato oblast na jih od Grónska září modře. Což ukazuje, že je tam voda chladnější než dříve. Podle vědců to může mít velké dopady zejména pro Evropu.
13. 6. 2026
Načítání...