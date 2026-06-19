Horký víkend mohou narušit silné bouře, kroupy a vichr

V Česku se mohou v sobotu i v neděli odpoledne a večer objevit bouřky. Zejména v Čechách budou místy silné, doprovázet je bude přívalový déšť se srážkami kolem 40 milimetrů, kroupy a nárazy větru kolem 75 kilometrů za hodinu. Vyplývá to z aktuální výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), který již dříve varoval před velmi vysokými a vysokými teplotami.
Teploty na mnoha místech v Čechách a na většině Moravy a ve Slezsku v pátek přesáhnou 31 stupňů Celsia, v Polabí a Poohří se ojediněle dostanou i nad 34 stupňů Celsia. V sobotu a v neděli překonají na většině území 31 stupňů, na jihu Moravy a místy i v severní polovině Čech mohou přesáhnout 34 stupňů. „Po celé období budeme vzhledem k vysoké vlhkosti vzduchu pociťovat dusno,“ uvedli meteorologové.
„Bude převládat zmenšená oblačnost, ovšem v odpoledních a večerních hodinách bude docházet k vývoji kupovité oblačnosti, místy doprovázené intenzivními bouřkami, ojediněle s přívalovými srážkami a kroupami,“ píše ČHMÚ na sociálních sítích.
Kvůli přívalovému dešti se mohou objevit lokální záplavy. Hrozí zatopení sklepů, podjezdů či podchodů i podemletí cest a rozvodnění malých toků. Horko znamená vysokou zátěž na lidský organismus, může způsobit přehřátí a dehydrataci. Lidé by měli zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů v kombinaci s minerálními vodami. V poledních a odpoledních hodinách je dobré omezit tělesnou zátěž a pobyt venku a nenechávat děti ani zvířata na přímém slunci, zvláště v zaparkovaných autech.