Írán oznámil uzavření Hormuzského průlivu. Podle Vance o tom nejsou důkazy

Íránské vojenské velitelství v sobotu oznámilo, že Hormuzský průliv je znovu uzavřen kvůli izraelským útokům v Libanonu a kvůli „zlé vůli“ Spojených států. Informovaly o tom světové agentury. Teherán rovněž uvedl, že pokud bude izraelská agrese pokračovat, podnikne další kroky. Americký viceprezident JD Vance řekl stanici Fox News, že o uzavřené úžině nejsou důkazy.
Americký prezident Donald Trump a íránský prezident Masúd Pezeškján ve středu na dálku podepsali memorandum o porozumění, které otevírá cestu ke konečné mírové dohodě. Součástí memoranda je otevření Hormuzského průlivu a okamžité příměří na všech frontách včetně Libanonu, kde Izrael vede ofenzivu proti tamnímu proíránskému hnutí Hizballáh.
Navzdory klidu zbraní zahynulo při nových izraelských úderech na jihu Libanonu v oblasti Nabatíja šestnáct lidí, dalších dvanáct jich utrpělo zranění. Jeruzalém a Hizballáh se vzájemně obviňují z porušování příměří.
Vance také podle Reuters řekl, že brzy odcestuje do Švýcarska, kde podle agentur jednají o memorandu mezi USA a Íránem diplomaté z různých zemí. Švýcarské ministerstvo zahraničí uvedlo, že v zájmu diskrétnosti a důvěryhodnosti žádné další informace o rozhovorech a účastnících sdělovat nebude.
Dříve server Axios s odvoláním na nejmenovaného zástupce administrativy uvedl, že zvláštní vyslanec Bílého domu Steve Witkoff je na cestě na jednání do Švýcarska. Zeť a vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner je již ve Švýcarsku, dodal server.
Americko-izraelská válka proti Íránu ochromila lodní dopravu v klíčovém Hormuzském průlivu, kterým běžně prochází asi pětina světových dodávek ropy a zemního plynu či zhruba třetina celosvětové přepravy zemědělských hnojiv po moři. Uzavírka úžiny vedla k prudkému zdražení ropy a ropných produktů.