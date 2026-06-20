Srážka vlaků na jihu Británie má téměř devadesát zraněných

Dva vlaky se v pátek večer srazily na jihu Velké Británie u města Bedford. Zemřel jeden ze strojvedoucích a celkem 89 lidí se zranilo. Podle záchranářů jedenáct z nich utrpělo velmi vážná zranění a 22 vážná. Zda mezi účastníky nehody nebyli Češi, zatím není jasné. Trať vedoucí z oblasti střední Anglie do Londýna na nádraží St Pancras je kompletně uzavřená, příčiny kolize se vyšetřují.
Nehoda se stala v podvečerní špičce v 17:15 místního času (18:15 SELČ). „Právě na nádraží St Pancras oba vlaky mířily. Jeden z nich zastavil jižně od Bedfordu a druhý do něj zezadu narazil. Strojvedoucí druhého vlaku při nehodě zemřel,“ popsala zpravodajka ČT ve Velké Británii Katarína Sedláčková. Minimálně jeden z vagonů podle ní vykolejil.
Cestující Peter Knapp stanici BBC řekl, že seděl v předním vagonu vlaku, který narazil do jiného. Popsal, že měl pocit, že vedle něj vybuchla bomba. „Když jsem vstal, viděl jsem zakrvácené tváře lidí, jejich nohy vypadaly zlomené a všude byl kouř,“ vylíčil Knapp. „Někteří lidé plivali krev,“ dodal.
Záchranné složky na místo podle Sedláčkové dorazily do deseti minut. Zasahovala i letecká záchranná služba. List The Times v pátek napsal, že personál nemocnice v Bedfordu byl upozorněn, aby se připravil na příjem až padesáti zraněných. Podle sobotních čísel webu BBC je 56 lidí zraněných lehce.
„O možných příčinách srážky se zatím ani nespekuluje,“ sdělila zpravodajka. Jejich vyšetřování trvá i přes sobotu. Britská ministryně dopravy Heidi Alexanderová v příspěvku na síti X v pátek uvedla, že je zprávami o srážce vlaků hluboce znepokojena.
Uzavřená je celá trať z Bedfordu do Londýna na St Pancras, což podle Sedláčkové komplikuje cestu návštěvníkům Londýna na letiště Luton. Komplikace se navíc očekávají celý víkend.