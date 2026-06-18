SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 18. června

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 18. června 2026.
Česká národní banka zvýšila základní úrokovou sazbu na 3,75 procenta
Bankovní rada České národní banky zvýšila ve čtvrtek základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na 3,75 procenta. Současně rada rozhodla o růstu diskontní sazby ve stejném rozsahu na 2,75 procenta a lombardní sazby na 4,75 procenta. Jednání se zúčastnilo všech sedm členů rady. Ještě před jejich rozhodnutím varoval premiér Andrej Babiš (ANO), že zvýšení sazeb by zásadně poškodilo životy obyvatel, podnikatelů i celou ekonomiku.
„Sankce dlouhého dosahu,“ potvrdil Zelenskyj masivní útok na Moskvu
Rusko hlásí nejméně tři mrtvé a sedmnáct zraněných po rozsáhlém ukrajinském útoku na Moskvu a další místa. Řada výbuchů otřásla moskevskou rafinerií, drony zasáhly i obytný dům a padající trosky dronu po sestřelu protivzdušnou obranou i obchodní centrum. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj část útoků potvrdil a označil je za opodstatněné. V noci zaútočilo i Rusko, a to raketami na Kyjev a Poltavu a bezpilotními letouny na Sumy, kde je jeden mrtvý.
USA přezkoumají přítomnost svých vojsk v Evropě, oznámil Hegseth
Americký ministr obrany Pete Hegseth oznámil rozsáhlé přezkoumání přítomnosti amerických vojsk v Evropě. Součástí procesu bude šestiměsíční hodnotící období, řekl na zasedání ministrů obrany NATO v Bruselu. Hegseth kritizoval, že navzdory výraznému zvýšení obranných výdajů a angažovanosti některých států stále existují překážky při posilování NATO. Některé členy Aliance rovněž zkritizoval kvůli nedostatečným výdajům na obranu a jejich postojům k válce s Íránem.
Pražští zastupitelé odvolali Prokopa z funkce předsedy kontrolního výboru
Pražští zastupitelé odvolali z funkce předsedy kontrolního výboru zastupitelstva Ondřeje Prokopa (ANO) kvůli jeho kauze nepřiznaných bytů. Na jeho místo zvolili dalšího zastupitele hnutí Jana Hušbauera. V hlasování to podpořily všechny kluby kromě ANO a SPD. Prokop se z jednání omluvil. Náměstek primátora Jaromír Beránek (Piráti) také v pondělí na radě města předloží návrh na Prokopovo odvolání z dozorčí rady dopravního podniku. Zastupitelé ANO se svého kolegy zastali.
Prezidenti USA a Íránu elektronicky podepsali memorandum o porozumění
Poté, co prezidenti Spojených států a Íránu ve středu elektronicky podepsali memorandum o porozumění otevírající cestu k mírové dohodě, začala platit všechna jeho ujednání. Podle Pákistánu, který jednání mezi oběma stranami zprostředkoval, má Írán okamžitě otevřít blokovaný Hormuzský průliv a USA ukončit blokádu íránských přístavů. Po podpisu nadále panují nejasnosti ohledně oficiální ceremonie. Dohodu komplikuje situace v jižním Libanonu, kde zaútočil Izrael, který se necítí být memorandem vázán.
Budeme žádat Komisi o zásadní revizi emisních povolenek, řekl Babiš před summitem EU
Na dvoudenním summitu Evropské unie, který začal v Bruselu, se lídři členských zemí budou zabývat konkurenceschopností, příštím dlouhodobým rozpočtem EU a také situací na Ukrajině, vývojem na Blízkém východě, migrací a bojem proti drogám. Česko na schůzce zastupuje premiér Andrej Babiš (ANO). Před odletem kritizoval systém emisních povolenek či návrh nového víceletého rozpočtu EU.
Kvůli školení čínských vojenských expertů odvolal Vlček ředitele ústavu jaderné ochrany
Šéf hasičů Vladimír Vlček ve čtvrtek odvolal ředitele ústavu jaderné ochrany Tomáše Dropu kvůli školení čínských vojenských expertů. Zadal i kontrolu tohoto ústavu u Příbrami, který spadá pod hasiče. O odvolání hovořil dříve ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO). Dropa řekl Deníku N, že Číňané o návštěvu a kurz požádali a že se českému výzkumu vyplatí. Na informaci o odvolání podle serveru ředitel ústavu zatím nereagoval.
Ředitelem KRNAPu ministr jmenoval Moravce z České lesnické akademie Trutnov
Ředitelem Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) ve čtvrtek ministr životního prostředí (MŽP) Igor Červený (Motoristé) jmenoval pedagoga České lesnické akademie Trutnov Petra Moravce, zjistila agentura ČTK. Moravec byl také vedoucím kanceláře bývalého ředitele parku Robina Böhnische, kterého ministr odvolal z funkce letos v březnu. Za priority Moravec označil ochranu místní přírody, protipožární opatření či digitalizaci. Chce bojovat proti výstavbě apartmánů.
Ředitelem ČIŽP se stal volební kandidát Motoristů Pavel Straka
Ministr Igor Červený (Motoristé) jmenoval novým ředitelem České inspekce životního prostředí (ČIŽP) podnikatele a volebního kandidáta Motoristů Pavla Straku, sdělilo ministerstvo životního prostředí (MŽP) v tiskové zprávě. Bývalý ředitel inspekce Petr Bejček odstoupil na konci ledna z funkce kvůli přestupu na ministerstvo financí. Straka, který za Motoristy kandidoval na jižní Moravě, je významným sponzorem strany.
Víkendová vlna veder přinese do Evropy i čtyřicítky, do Česka zřejmě i bouřky
Závěr týdne přinese do Česka teploty kolem 36 stupňů, v mnoha částech Evropy se ale už připravují na mnohem horší dopady – dlouhou vlnu veder, která se může táhnout řadu dní a může obsahovat i takzvané supertropické noci.