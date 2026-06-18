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USA přezkoumají přítomnost svých vojsk v Evropě, oznámil Hegseth Zobrazit

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Prezidenti USA a Íránu elektronicky podepsali memorandum o porozumění

Prezidenti USA a Íránu elektronicky podepsali memorandum o porozumění

včeraAktualizovánopřed 1 mminutou
USA přezkoumají přítomnost svých vojsk v Evropě, oznámil Hegseth

USA přezkoumají přítomnost svých vojsk v Evropě, oznámil Hegseth

před 9 mminutami
Ředitelem KRNAPu ministr jmenoval Moravce z České lesnické akademie Trutnov

Ředitelem KRNAPu ministr jmenoval Moravce z České lesnické akademie Trutnov

05:28Aktualizovánopřed 10 mminutami
Ředitelem ČIŽP se stal volební kandidát Motoristů Pavel Straka

Ředitelem ČIŽP se stal volební kandidát Motoristů Pavel Straka

10:29Aktualizovánopřed 17 mminutami
V Moskvě znovu hoří, Rusko i Ukrajina hlásí mrtvé

V Moskvě znovu hoří, Rusko i Ukrajina hlásí mrtvé

08:30Aktualizovánopřed 32 mminutami
Britové volí v Makerfieldu. Možný Starmerův rival soupeří s instalatérem

Britové volí v Makerfieldu. Možný Starmerův rival soupeří s instalatérem

před 2 hhodinami
Zavražděný ruský karikaturista zesměšňoval Putina, kritizoval ale i Zelenského

Zavražděný ruský karikaturista zesměšňoval Putina, kritizoval ale i Zelenského

včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami
Správce Liberty Ostrava žaluje exčleny představenstva o téměř 19 miliard korun

Správce Liberty Ostrava žaluje exčleny představenstva o téměř 19 miliard korun

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Aktuálně z rubriky Svět

Prezidenti USA a Íránu elektronicky podepsali memorandum o porozumění

Poté, co prezidenti Spojených států a Íránu ve středu elektronicky podepsali memorandum o porozumění otevírající cestu k mírové dohodě, začala platit všechna jeho ujednání. Podle Pákistánu, který jednání mezi oběma stranami zprostředkoval, má Írán okamžitě otevřít blokovaný Hormuzský průliv a USA ukončit blokádu íránských přístavů. Po podpisu nadále panují nejasnosti ohledně oficiální ceremonie, která se měla za účasti vysokých představitelů obou zemí konat ve Švýcarsku, napsaly tiskové agentury.
včeraAktualizovánopřed 1 mminutou

USA přezkoumají přítomnost svých vojsk v Evropě, oznámil Hegseth

Americký ministr obrany Pete Hegseth oznámil rozsáhlé přezkoumání přítomnosti amerických vojsk v Evropě. Součástí procesu bude šestiměsíční hodnotící období, řekl v Bruselu.
před 9 mminutami

Víkendová vlna veder přinese do Evropy i čtyřicítky, do Česka zřejmě i bouřky

Závěr týdne přinese do Česka teploty kolem 36 stupňů, v mnoha částech Evropy se ale už připravují na mnohem horší dopady – dlouhou vlnu veder, která se může táhnout řadu dní a může obsahovat i takzvané supertropické noci.
před 15 mminutami

V Moskvě znovu hoří, Rusko i Ukrajina hlásí mrtvé

Rusko v noci na čtvrtek zaútočilo raketami na Kyjev a Poltavu a bezpilotními letouny na město Sumy na severovýchodě země, kde je jeden mrtvý. Ruská strana hlásí nejméně tři mrtvé a šest zraněných, zasažena byla i rafinerie v Moskvě, píše Reuters. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj část útoků potvrdil a označil je za zcela opodstatněné. Zprávy přichází nedlouho poté, co Zelenskyj mluvil s prezidenty Francie a USA o blíže neurčených možných změnách.
08:30Aktualizovánopřed 32 mminutami

Britové volí v Makerfieldu. Možný Starmerův rival soupeří s instalatérem

Obyvatelé britského Makerfieldu vybírají v doplňovacích volbách svého zástupce ve sněmovně. Jedním z favoritů je labouristický starosta Manchesteru Andy Burnham, možný vyzyvatel premiéra Keira Starmera. Právě kvůli Burnhamovi a jeho pravděpodobné kandidatuře na předsedu labouristů se jeho stranický kolega Josh Simons vzdal mandátu v Makerfieldu. Hlavním Burnhamovým soupeřem o uvolněný poslanecký post je kandidát Reform UK Robert Kenyon, instalatér a místní zastupitel.
před 2 hhodinami

VideoNa ukrajinské frontě se potkávají Kolumbijci, kteří doma bojovali proti sobě

Do války na Ukrajině se přímo zapojily desítky tisíc zahraničních bojovníků. Zatímco na straně ruských agresorů válčí posily ze Severní Koreje a Střední Asie, Kyjev se na začátku invaze spoléhal na dobrovolníky ze Západu. Dnes už ale ukrajinskou uniformu nejčastěji navlékají žoldnéři z Jižní Ameriky. Nejčastěji Argentinci, Brazilci a Kolumbijci slouží v běžných ukrajinských jednotkách po boku domácích obránců. Z Kolumbie dorazilo na ukrajinské bojiště až sedm tisíc mužů a žen. Podle některých zpráv se tam potkávají lidé, kteří doma stáli proti sobě v řadách armády a povstalců. Navíc se objevují na obou stranách – ukrajinské i ruské. Velitelé ukrajinských frontových jednotek tvrdí, že zájem o službu mezi cizinci je velký, a pokud by padly byrokratické překážky, rychle by dorazily tisíce mužů s vojenskými zkušenostmi. Doplnit početní stavy mužstva bránící se země urgentně potřebuje.
před 3 hhodinami

USA zveřejnily memorandum s Íránem. Obsahuje bilionový fond i celistvost Libanonu

V rámcové dohodě mezi USA a Íránem, o níž informoval americký prezident Donald Trump na konci minulého týdne, je uveden soukromý fond v hodnotě tři sta miliard dolarů (6,2 bilionu korun). Podle zdroje agentury Reuters je cílem fondu podpořit investice do Íránu a více než polovina částky již byla vyčleněna. Součástí memoranda, které ve středu večer SELČ zveřejnil Washington, je i zachování územní celistvosti Libanonu a volná plavba Hormuzským průlivem na šedesát dní.
včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

Lídři G7 se shodli na posílení sankcí proti Rusku a navýšení podpory Ukrajiny

Čelní představitelé ekonomicky vyspělých zemí G7 se na summitu ve Francii shodli na posílení sankcí proti Rusku a navýšení podpory Ukrajiny. Země se už pátým rokem brání rozsáhlé ruské vojenské agresi. Vyplývá to ze společného prohlášení hlav států a vlád Spojených států, Německa, Spojeného království, Francie, Itálie, Japonska a Kanady. Dále se lídři shodli na záměru snížit závislost na vnějších dodavatelích důležitých surovin. Podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona jednomyslně přijali dohromady devět prohlášení.
včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami
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