Ministr životního prostředí jmenuje nového šéfa KRNAP

Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) ve Vrchlabí jmenuje nového ředitele Správy Krkonošského národního parku (KRNAP). Vítěze výběrového řízení uvede do funkce podpisem jmenovací smlouvy při tiskové konferenci v Krkonošském centru environmentálního vzdělávání Krtek u sídla Správy KRNAP. ČTK o tom informovali zástupci ministerstva.
Robina Böhnische ministr odvolal z funkce šéfa KRNAP letos v březnu. Böhnisch byl šéfem Správy KRNAP od ledna 2018. Po jeho odvolání správu parku dočasně vede vrchní ředitel sekce ochrany přírody a krajiny ministerstva Michal Servus. Ministerstvo původně předpokládalo, že se nový ředitel ujme funkce 4. května, ale výběrové řízení se prodloužilo. Přihlásilo se do něj 14 uchazečů. Do finále postoupili tři z nich.
Trojici tvoří pedagog České lesnické akademie Trutnov, školy zřizované krajem, Petr Moravec, který byl také vedoucím kanceláře bývalého ředitele Böhnische. Dalšími finalisty jsou pracovníci Správy KRNAP – vedoucí oddělení projektového řízení Josef Taláb a vedoucí oddělení monitoringu a podkladů k péči David Krause.
Ministr odmítl sdělit důvody odvolání
Červený odmítl sdělit důvody odvolání ředitele Böhnische. „Pokud jde o ředitele Krkonošského národního parku, domluvili jsme se, že důvody nebudeme veřejně rozebírat, a já tuto dohodu respektuji. Moje slovo, které já na podání ruky dávám, zcela zásadně dodržuji,“ řekl tehdy ministr.
„Chci poděkovat za skvělých více než osm let všem kolegyním a kolegům. Na tým, který se povedlo vybudovat už mým předchůdcům a později jej dlouhodobě udržet, jsem neskromně pyšný. Logo s hořcem a zvonkem českým má zvuk a prestiž a doufám, že nic z toho neztratí ani v budoucnu,“ uvedl při odchodu z funkce v tiskové zprávě Böhnisch. Připomněl také výsledky průzkumu veřejného mínění zveřejněné v roce 2023, ve kterém správa parku od návštěvníků hor i místních obyvatel dostala horší jedničku.
Ředitelé národních parků šéfa KRNAP podpořili. „Když byl Robin Böhnisch ještě členem Poslanecké sněmovny, spolu s (exministrem životního prostředí) Richardem Brabcem (ANO) změnili národní parky v Česku a poslali je mezi světovou elitu,“ sdělil ředitel Správy NP Šumava Pavel Hubený. „Málokdo si umí představit, kolik energie, osobní odvahy a zásadovosti tahle cesta stojí,“ doplnil.
KRNAP založený v květnu 1963 je nejstarším národním parkem v Česku, zahrnuje podstatnou část horského masivu Krkonoš v okresech Trutnov, Semily a Jablonec nad Nisou. I s ochranným pásmem se rozkládá na 55 tisících hektarech.