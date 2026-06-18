Ministr životního prostředí jmenuje nového šéfa KRNAP


před 52 mminutami|Zdroj: ČTK

Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) ve Vrchlabí jmenuje nového ředitele Správy Krkonošského národního parku (KRNAP). Vítěze výběrového řízení uvede do funkce podpisem jmenovací smlouvy při tiskové konferenci v Krkonošském centru environmentálního vzdělávání Krtek u sídla Správy KRNAP. ČTK o tom informovali zástupci ministerstva.

Robina Böhnische ministr odvolal z funkce šéfa KRNAP letos v březnu. Böhnisch byl šéfem Správy KRNAP od ledna 2018. Po jeho odvolání správu parku dočasně vede vrchní ředitel sekce ochrany přírody a krajiny ministerstva Michal Servus. Ministerstvo původně předpokládalo, že se nový ředitel ujme funkce 4. května, ale výběrové řízení se prodloužilo. Přihlásilo se do něj 14 uchazečů. Do finále postoupili tři z nich.

Trojici tvoří pedagog České lesnické akademie Trutnov, školy zřizované krajem, Petr Moravec, který byl také vedoucím kanceláře bývalého ředitele Böhnische. Dalšími finalisty jsou pracovníci Správy KRNAP – vedoucí oddělení projektového řízení Josef Taláb a vedoucí oddělení monitoringu a podkladů k péči David Krause.

Ředitel KRNAP Robin Böhnisch po dohodě s ministrem životního prostředí končí
Dosavadní ředitel KRNAP Robin Böhnisch

Ministr odmítl sdělit důvody odvolání

Červený odmítl sdělit důvody odvolání ředitele Böhnische. „Pokud jde o ředitele Krkonošského národního parku, domluvili jsme se, že důvody nebudeme veřejně rozebírat, a já tuto dohodu respektuji. Moje slovo, které já na podání ruky dávám, zcela zásadně dodržuji,“ řekl tehdy ministr.

„Chci poděkovat za skvělých více než osm let všem kolegyním a kolegům. Na tým, který se povedlo vybudovat už mým předchůdcům a později jej dlouhodobě udržet, jsem neskromně pyšný. Logo s hořcem a zvonkem českým má zvuk a prestiž a doufám, že nic z toho neztratí ani v budoucnu,“ uvedl při odchodu z funkce v tiskové zprávě Böhnisch. Připomněl také výsledky průzkumu veřejného mínění zveřejněné v roce 2023, ve kterém správa parku od návštěvníků hor i místních obyvatel dostala horší jedničku.

Ředitelé národních parků podpořili odvolaného šéfa toho krkonošského
Útulna v Krkonošském národním parku

Ředitelé národních parků šéfa KRNAP podpořili. „Když byl Robin Böhnisch ještě členem Poslanecké sněmovny, spolu s (exministrem životního prostředí) Richardem Brabcem (ANO) změnili národní parky v Česku a poslali je mezi světovou elitu,“ sdělil ředitel Správy NP Šumava Pavel Hubený. „Málokdo si umí představit, kolik energie, osobní odvahy a zásadovosti tahle cesta stojí,“ doplnil.

KRNAP založený v květnu 1963 je nejstarším národním parkem v Česku, zahrnuje podstatnou část horského masivu Krkonoš v okresech Trutnov, Semily a Jablonec nad Nisou. I s ochranným pásmem se rozkládá na 55 tisících hektarech.

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Pracovníci Správy Krkonošského národního parku instalují kamery monitorovacího systému pod Lesní boudou

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