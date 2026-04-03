Turek hrozí Hnutí Duha zásahem do dotací. Aktivisté mají smůlu, vzkazuje


3. 4. 2026Aktualizováno3. 4. 2026|Zdroj: ČTK

Vládní zmocněnec pro Green Deal a poslanec Filip Turek (za Motoristy) pohrozil na facebooku ekologické organizaci Hnutí Duha zásahem do dotací, o které sdružení žádá ministerstvo životního prostředí. Mluvčí resortu Veronika Krejčí sdělila iRozhlasu, že organizace s žádostí uspěla a peníze jí už byly přiděleny. Podporu má Turek u stranického předsedy a ministra zahraničí Petra Macinky. Ten napsal, že Hnutí Duha považuje bez nějaké větší nadsázky „za teroristickou organizaci“. Kdyby měla být daňovými poplatníky nadále dotována, byl by prý Macinka značně zklamán.

Proti označení Duhy za teroristickou organizaci se pro ČTK v pátek odpoledne ohradil programový ředitel sdružení Jiří Koželouh. Turek se pro ČTK nejprve nevyjádřil, večer pak agentuře napsal, že od čtvrtka je místopředsedou Státního fondu životního prostředí (SFŽP) s tím, že ze svých pozic má na dotace „poměrně zásadní vliv“ a aktivisté Hnutí Duha a jim podobní napříště s požadavky neuspějí.

„Projekty schválené v minulosti se nechávají doběhnout, stávající projekt Duhy se týká tuším divokých šelem, tam problém nevidím. Na příští období mají ovšem aktivisté z Duhy a jim podobní smůlu,“ nechal se slyšet Turek.

Ten dříve v týdnu sdružení pohrozil újmou na dotacích v reakci na příspěvek, kterým organizace zve na protest na Hradčanské náměstí. Uskutečnit se má 19. dubna a navazovat bude na obdobnou akci, kterou kritici Motoristů uspořádali na stejném místě na podzim.

SFŽP je státní institucí ministerstva životního prostředí, zprostředkovává investice do ochrany a zlepšování životního prostředí. Turek patří podle webu fondu mezi členy Rady organizace, která doporučuje ministrovi, jak používat peníze fondu. Rada SFŽP se skládá z dvacítky stálých členů, jsou mezi nimi zákonodárci a ekologičtí experti a zástupci státní správy a samosprávy. „Rada projednává zásadní otázky tvorby a užití finančních prostředků Fondu a současně doporučuje ministrovi výši čerpání podpory pro jednotlivé projekty,“ přibližuje web SFŽP.

Podle exministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) byl statut fondu účelově změněn letos 6. února a funkce místopředsedy nově vytvořena jako pozice, kterou obsazuje předseda organizace.

Letos bude fond hospodařit s výdaji 45,64 miliardy korun, stejné se předpokládají i příjmy. Loňský schválený rozpočet SFŽP byl rovněž vyrovnaný, činil 45,49 miliardy korun. Největší podíl letošních příjmů fondu, asi 35 miliard korun, tvoří Modernizační fond, který má mimo jiné pomoct s přechodem tuzemské energetiky na šetrné zdroje.

„V posledních měsících se děje přesně to, před čím jsme varovali. Vláda rozvrací veřejné instituce a ministerstvo životního prostředí je toho jasným příkladem. Na ministerstvu probíhají rozsáhlé čistky, škrtají se peníze na fungování národních parků a vede se svatá válka proti rozvoji větrné energie,“ uvádějí organizátoři demonstrace. Turek v reakci napsal, že sdružení nedostane ani korunu s tím, že je organizace vedená na seznamu žadatelů jednoho z fondů.

„A toto doporučení jsem učinil ještě před tím, než jsem tušil o nějaké jejich bezvýznamné demonstraci,“ napsal Turek ČTK v pátek.

Macinka uvedl, že „demonstrační inflaci“ nebude komentovat. „Je to stále stejné. Dokud ve volbách nezvítězí strana Zelených, případně jiní neobolševici, jde se na barikády,“ prohlásil.

Turek podle exministra zneužívá informace, na které nemá právo

„Petr Macinka buď neví, co to je terorismus, a pak nemá co dělat na postu ministra zahraničí. Nebo to ví, lže a straší lidi a pak také nemá na postu ministra co dělat. Hnutí Duha zcela zjevně není teroristická organizace, což ví každé malé dítě,“ vzkázal Koželouh.

Podle exministra životního prostředí Hladíka Turek výrokem o dotacích zneužívá informace, na které nemá právo. „Parametry dotačních výzev jsou plně v kompetenci ministra. Jakmile se ale výzva zveřejní, pak musí řízení běžet nezávisle, transparentně a bez politických zásahů,“ napsal na síti X. Dodal, že požádal o prošetření kauzy předsedkyni sněmovního mandátového a imunitního výboru Helenu Válkovou a také premiéra Andreje Babiše (oba ANO).

Předseda opozičních Starostů Vít Rakušan kauzu komentoval na síti X návrhem na přejmenování nejmenší vládní strany na Egoisti sobě. „Právě hypertrofované ego, které se navenek projevuje jako klasické 'jájínkovství', je motorem, jenž pohání jejich ministry i věčné neministry,“ rýpl si. Odkázal také na vyjádření ministra kultury Oty Klempíře (za Motoristy) z tohoto týdne k filmovým dotacím. Klempíř uvedl, že pokládá za chybu, že ministr kultury nemá ze zákona možnost ovlivnit, komu poskytne fond audiovize dotace.

Brněnské Hnutí Duha bylo jednou z řady nevládních organizací zabývajících se ochranou životního prostředí, které vznikly po pádu komunismu v Československu. Kromě akcí namířených proti výrobě elektřiny z jádra a kácení stromů v Národním parku Šumava se organizace dlouhodobě angažuje například v kampani za záchranu obcí ohrožených těžbou uhlí a snaží se rovněž ovlivňovat tuzemskou legislativu v oblasti životního prostředí. Hnutí je z 58 procent financováno příspěvky dárců a členskými příspěvky a téměř z 29 procent granty od zahraničních nadací. Roční rozpočet organizace je podle informací na jejím webu přes 32 milionů, hnutí má 35 zaměstnanců.

Rostoucí cena pohonných hmot zvyšuje zájem o elektromobily

Ušetřit tisíce korun měsíčně za dojíždění do práce je jeden z argumentů, který teď zvedá poptávku po elektromobilech. Řidiči ale míří kvůli vysokým pořizovacím cenám hlavně do autobazarů, v některých nyní u elektrických aut zaznamenávají nárůst prodejů. Zájem o elektromobilitu roste, ačkoli její rozvoj stát nijak zásadně nepodporuje.
České zásoby plynu se ztenčují, jeho nedostatek prý ale nehrozí

Zásoby plynu v Česku se dál ztenčují. Podle ministerstva průmyslu a obchodu jsou nádrže naplněné asi ze čtrnácti procent, loni touto dobou tam bylo 25 procent suroviny. Na rozdílu se podepsalo předchozí chladnější počasí a teď už také cena. Plyn je kvůli válce na Blízkém východě výrazně dražší. Obchodníci proto s plněním rezervoárů na další sezonu vyčkávají, přitom v dubnu s tím už obvykle začínají.
Jaro je ideální dobou pro revizi solárních panelů. Doporučuje se jednou za dva roky

Příchod jara je ideální dobou pro revize solárních panelů. Technici říkají, že zkontrolovat fotovoltaiku je potřeba hlavně kvůli bezpečnosti, ale také proto, aby fungovala na plný výkon. Rozdíl je přitom mezi servisem a revizí. „Servis děláme kvůli funkčnosti technologie, aby nám co nejlépe fungovala. Elektrorevizi děláme kvůli bezpečnosti a výstupem toho je revizní zpráva. Za nás by se měla provádět jednou za dva roky,“ říká vedoucí technické kontroly a standardizace z ČEZ Prodej Michal Kubín. Kolik za kontrolu lidé zaplatí, se liší – většinou je to mezi pěti až deseti tisíci korunami.
Vláda chce zavést povinnou znalost češtiny pro taxikáře. Každý druhý je z ciziny

Každý druhý taxikář v Česku je cizinec; nejvíc jich jezdí v Praze. I proto chce vláda zavést novou povinnost – znalost češtiny. Umět by ji měli i ti, kteří zákazníky získávají přes aplikace jako Uber nebo Bolt. „V momentě, kdy ten řidič má aspoň základní znalost českého jazyka, dokáže se seznámit prokazatelně s českými předpisy a s těmi dopravními situacemi, které můžou být odlišné oproti zemím, odkud ti řidiči pocházejí,“ vysvětluje mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. Na zákonu teď ministerstvo dopravy pracuje – platit by mohl od roku 2028.
Spánkové laboratoře plní mladí lidé. Na vyšetření čekají měsíce

Počet pacientů v tuzemských spánkových laboratořích v posledních letech narůstá. Podle oslovených nemocnic i soukromých klinik meziročně i o desítky procent. Stále častěji také přicházejí mladší ročníky a dokonce i děti. Podle lékařů za poruchami spánku stojí digitální životní styl, stres, úzkosti i rostoucí obezita spojená s poruchami dýchání. Kvůli velkému zájmu o vyšetření se čekací lhůty pohybují mezi dvěma až čtyřmi měsíci.
Žák, noty a umělá inteligence. Hru na hudební nástroje už učí i AI

Zapojení umělé inteligence do výuky hry na hudební nástroj je tu. Ve světové konkurenci se uchytila i tuzemská aplikace. Lekce dává od loňska. Nejvíc uživatelů má ve Spojených státech, hned poté v Česku. Aplikace vychází z populárního formátu videohry Guitar Hero, kde tóny padají jakoby seshora a naznačují tak prstoklad v reálném čase.
Resort práce chystá změny v ochraně dětí. Centrální úřad má sjednotit pravidla

Ministerstvo práce a sociálních věcí chystá změny v sociálněprávní ochraně dětí. Hodlá ustavit centrální úřad. Šéf resortu Aleš Juchelka (ANO) si od něj slibuje sjednocení pravidel pro pracovníky napříč republikou. V současném režimu například sociální pracovníci i úřady rozhodují a jednají rozdílně. Ministr chce o změnách jednat na koaliční radě, ale i ve sněmovně. Návrh by mohl předložit ještě letos. Ustavení centrálního úřadu, se kterým by pracovníci konkrétní případy konzultovali, by mohlo mít podporu i u části opozice. Záležet bude na přesné podobě zákona.
V případu požáru ve zbrojovce obviněn další člověk, jiný zadržen v Bulharsku

Kriminalisté v sobotu obvinili v případu zapálení haly zbrojovky LPP Holding v Pardubicích dalšího člověka. Jeden člověk byl navíc v pátek zadržen v Bulharsku, Česko požádá o jeho vydání. Policie to v sobotu večer bez dalších podrobností uvedla na síti X.
