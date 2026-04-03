Turek hrozí Hnutí Duha zásahem do dotací. Aktivisté mají smůlu, vzkazuje

Vládní zmocněnec pro Green Deal a poslanec Filip Turek (za Motoristy) pohrozil na facebooku ekologické organizaci Hnutí Duha zásahem do dotací, o které sdružení žádá ministerstvo životního prostředí. Mluvčí resortu Veronika Krejčí sdělila iRozhlasu, že organizace s žádostí uspěla a peníze jí už byly přiděleny. Podporu má Turek u stranického předsedy a ministra zahraničí Petra Macinky. Ten napsal, že Hnutí Duha považuje bez nějaké větší nadsázky „za teroristickou organizaci“. Kdyby měla být daňovými poplatníky nadále dotována, byl by prý Macinka značně zklamán.
Proti označení Duhy za teroristickou organizaci se pro ČTK v pátek odpoledne ohradil programový ředitel sdružení Jiří Koželouh. Turek se pro ČTK nejprve nevyjádřil, večer pak agentuře napsal, že od čtvrtka je místopředsedou Státního fondu životního prostředí (SFŽP) s tím, že ze svých pozic má na dotace „poměrně zásadní vliv“ a aktivisté Hnutí Duha a jim podobní napříště s požadavky neuspějí.
„Projekty schválené v minulosti se nechávají doběhnout, stávající projekt Duhy se týká tuším divokých šelem, tam problém nevidím. Na příští období mají ovšem aktivisté z Duhy a jim podobní smůlu,“ nechal se slyšet Turek.
Ten dříve v týdnu sdružení pohrozil újmou na dotacích v reakci na příspěvek, kterým organizace zve na protest na Hradčanské náměstí. Uskutečnit se má 19. dubna a navazovat bude na obdobnou akci, kterou kritici Motoristů uspořádali na stejném místě na podzim.
SFŽP je státní institucí ministerstva životního prostředí, zprostředkovává investice do ochrany a zlepšování životního prostředí. Turek patří podle webu fondu mezi členy Rady organizace, která doporučuje ministrovi, jak používat peníze fondu. Rada SFŽP se skládá z dvacítky stálých členů, jsou mezi nimi zákonodárci a ekologičtí experti a zástupci státní správy a samosprávy. „Rada projednává zásadní otázky tvorby a užití finančních prostředků Fondu a současně doporučuje ministrovi výši čerpání podpory pro jednotlivé projekty,“ přibližuje web SFŽP.
Podle exministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) byl statut fondu účelově změněn letos 6. února a funkce místopředsedy nově vytvořena jako pozice, kterou obsazuje předseda organizace.
Letos bude fond hospodařit s výdaji 45,64 miliardy korun, stejné se předpokládají i příjmy. Loňský schválený rozpočet SFŽP byl rovněž vyrovnaný, činil 45,49 miliardy korun. Největší podíl letošních příjmů fondu, asi 35 miliard korun, tvoří Modernizační fond, který má mimo jiné pomoct s přechodem tuzemské energetiky na šetrné zdroje.
„V posledních měsících se děje přesně to, před čím jsme varovali. Vláda rozvrací veřejné instituce a ministerstvo životního prostředí je toho jasným příkladem. Na ministerstvu probíhají rozsáhlé čistky, škrtají se peníze na fungování národních parků a vede se svatá válka proti rozvoji větrné energie,“ uvádějí organizátoři demonstrace. Turek v reakci napsal, že sdružení nedostane ani korunu s tím, že je organizace vedená na seznamu žadatelů jednoho z fondů.
„A toto doporučení jsem učinil ještě před tím, než jsem tušil o nějaké jejich bezvýznamné demonstraci,“ napsal Turek ČTK v pátek.
Macinka uvedl, že „demonstrační inflaci“ nebude komentovat. „Je to stále stejné. Dokud ve volbách nezvítězí strana Zelených, případně jiní neobolševici, jde se na barikády,“ prohlásil.
Turek podle exministra zneužívá informace, na které nemá právo
„Petr Macinka buď neví, co to je terorismus, a pak nemá co dělat na postu ministra zahraničí. Nebo to ví, lže a straší lidi a pak také nemá na postu ministra co dělat. Hnutí Duha zcela zjevně není teroristická organizace, což ví každé malé dítě,“ vzkázal Koželouh.
Podle exministra životního prostředí Hladíka Turek výrokem o dotacích zneužívá informace, na které nemá právo. „Parametry dotačních výzev jsou plně v kompetenci ministra. Jakmile se ale výzva zveřejní, pak musí řízení běžet nezávisle, transparentně a bez politických zásahů,“ napsal na síti X. Dodal, že požádal o prošetření kauzy předsedkyni sněmovního mandátového a imunitního výboru Helenu Válkovou a také premiéra Andreje Babiše (oba ANO).
Předseda opozičních Starostů Vít Rakušan kauzu komentoval na síti X návrhem na přejmenování nejmenší vládní strany na Egoisti sobě. „Právě hypertrofované ego, které se navenek projevuje jako klasické 'jájínkovství', je motorem, jenž pohání jejich ministry i věčné neministry,“ rýpl si. Odkázal také na vyjádření ministra kultury Oty Klempíře (za Motoristy) z tohoto týdne k filmovým dotacím. Klempíř uvedl, že pokládá za chybu, že ministr kultury nemá ze zákona možnost ovlivnit, komu poskytne fond audiovize dotace.
Brněnské Hnutí Duha bylo jednou z řady nevládních organizací zabývajících se ochranou životního prostředí, které vznikly po pádu komunismu v Československu. Kromě akcí namířených proti výrobě elektřiny z jádra a kácení stromů v Národním parku Šumava se organizace dlouhodobě angažuje například v kampani za záchranu obcí ohrožených těžbou uhlí a snaží se rovněž ovlivňovat tuzemskou legislativu v oblasti životního prostředí. Hnutí je z 58 procent financováno příspěvky dárců a členskými příspěvky a téměř z 29 procent granty od zahraničních nadací. Roční rozpočet organizace je podle informací na jejím webu přes 32 milionů, hnutí má 35 zaměstnanců.
