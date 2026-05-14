KRNAP rozšiřuje kamerový systém. Cílem je omezení dopravy a klid pro ohrožené druhy


před 18 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) navzdory kritice některých boudařů rozšiřuje kamerový systém v národním parku. Ten má regulovat dopravu. Ve čtvrtek přibyly kamery pod Lesní boudou ve východních Krkonoších. Mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný řekl novinářům, že systém pomáhá kontrolovat dodržování pravidel pro vjezdy do národního parku a chránit jeho nejcennější oblasti.

V provozu je deset kamer, zejména ve středních a východních Krkonoších. Do roku 2028 by mohly KRNAP strážit tři desítky kamer.

Do střetu se Správou KRNAP se nedávno kvůli pokutám za vjezdy do nejpřísněji chráněné oblasti parku dostala spolumajitelka Luční boudy Klára Sovová. Hřebenová Luční bouda je v klidovém území parku. Ke kritice systému se přidali i další boudaři.

V loňských volbách Sovová neúspěšně kandidovala do Poslanecké sněmovny za Motoristy.

Technici Správy KRNAP ve čtvrtek umístili kamery na křižovatce cest pod Lesní boudou na hranici katastrů Černého Dolu a Pece pod Sněžkou. Loni tam fungovaly ve zkušebním provozu. Kamery na frekventovaných vjezdech do parku zaznamenají SPZ.

„V této lokalitě máme nasčítáno šest tetřívků, je to tedy okolo deseti procent krkonošské populace tohoto kriticky ohroženého druhu. Jde tak o významné místo, které musí být klidné. A jelikož si z toho tady někteří udělali zkratku z Dolního Dvora, z Černého Dolu, Rudolfova směrem na Pec pod Sněžkou, tak kamerový telematický systém bude lokalitu sledovat,“ řekl Drahný.

„Pohyb aut na hřebenech Krkonoš byl už neúnosný. Jakákoli forma omezení byla nezbytně nutná,“ míní místostarosta Černého Dolu Petr Čermák (Tři pilíře).

Průměrně 23 procent průjezdů je bez povolení

Vjezd do KRNAP omezuje zákon o ochraně přírody a krajiny. „Po počátečních komplikacích to už začínáme vstřebávat. Pozitivum vidím v tom, že se tady snížil počet vozidel, někteří to tady používali jako zkratku,“ řekl Michal Kreipl z Lesní boudy.

Po zavedení systému v roce 2023 správci parku evidovali v některých lokalitách přes 80 procent nepovolených průjezdů. Údaj postupně klesl průměrně na 23 procent. „Přestupky průběžně vyhodnocujeme a za nelegální vjezdy udělujeme sankce,“ řekl Drahný.

KRNAP opatření zavedl jako jediný národní park. Pokuty jsou podle zástupců parku v tisícikorunách, maximálně v desítkách tisíc korun. „Není to zaměřené proti návštěvníkům ani místním, kteří pravidla dodržují, ale k vymáhání pravidel a snížení tlaku na přírodu,“ dodal Drahný.

Samoobslužná vjezdová aplikace funguje na adrese vjezd.krnap.cz. Vozidla s právem vjezdu se mohou evidovat do systému či na informačních centrech Správy KRNAP. Do aplikace mají přístup registrovaní vlastníci a provozovatelé objektů mimo klidová území KRNAP. Vjezd do klidových území je možný pouze po udělení výjimky ze zákona o ochraně přírody a krajiny. Lze ji získat na základě žádosti Odboru státní správy Správy KRNAP.

Aktuálně finišuje výběrové řízení na místo nového šéfa Správy KRNAP. Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) v březnu odvolal dosavadního ředitele Robina Böhnische. Park dočasně vede vrchní ředitel sekce ochrany přírody a krajiny ministerstva Michal Servus. Podle informací ČTK trojici finalistů tvoří Petr Moravec z trutnovské lesnické akademie a dva současní pracovníci KRNAP, vedoucí oddělení projektového řízení správy Josef Taláb a vedoucí oddělení monitoringu a podkladů k péči David Krause.

Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) navzdory kritice některých boudařů rozšiřuje kamerový systém v národním parku. Ten má regulovat dopravu. Ve čtvrtek přibyly kamery pod Lesní boudou ve východních Krkonoších. Mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný řekl novinářům, že systém pomáhá kontrolovat dodržování pravidel pro vjezdy do národního parku a chránit jeho nejcennější oblasti.
Brněnští vědci našli v buňce bod zlomu. Může v něm začít rakovina

Rakovina začíná nenápadně. Buňka si špatně vyhodnotí nějaký signál ze svého okolí a začne se chovat proti zájmu zbytku organismu. Vědci z brněnského institutu CEITEC teď popsali důležité podrobnosti, které by mohly vysvětlit, proč se tato „komunikační chyba“ objeví.
Spíkr Tribuny Sever se omluvil fanouškům Slavie, že je moc brzy vyslal slavit

Spíkr severní tribuny stadionu v Edenu, kde sídlí „kotel“ nejradikálnějších fanoušků fotbalové Slavie, se po nedohraném sobotním ligovém derby se Spartou omluvil za to, že příliš brzy vyzval příznivce, aby se připravili na oslavy titulu. Na sociálních sítích se zároveň ohradil proti šéfovi červenobílých Jaroslavu Tvrdíkovi a vyčetl mu, že po incidentu otočil a „potápí“ fanoušky a některé hráče i činovníky klubu.
Peníze, vandalství, či sekta? Motiv krádeže lebky svaté Zdislavy je nejasný

Lebka svaté Zdislavy byla v bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí uložena téměř sto dvacet let, než ji neznámý pachatel v úterý ukradl. Církevním představitelům a znalcům sakrálního umění není příliš jasné, co mohlo někoho k takovému činu vést. Mluví každopádně o ztrátě relikvie s velkou duchovní a historickou hodnotou.
Dvě rány a útěk. Představený popsal krádež lebky světice

Lebku svaté Zdislavy pachatel ukradl v úterý večer z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku na začátku bohoslužby. Uvnitř v té době byl jen kněz, který se na bohoslužbu chystal, řekl představený a děkan dominikánů v Jablonném v Podještědí na Liberecku Pavel P. Mayer. Alarm byl v tu dobu kvůli nadcházejícímu obřadu vypnutý. Kněz se připravoval v zákristii. „Když přišel k oltáři, uslyšel dvě rány a viděl někoho utíkat,“ přiblížil Mayer.
Začala stavba obchvatu Velkého Meziříčí. Bude součástí přepravních tras do Dukovan

Kraj Vysočina zahájil dlouho očekávanou stavbu obchvatu Velkého Meziříčí. Patří mezi projekty, které kraj připravuje na trasách důležitých pro výstavbu nových bloků Jaderné elektrárny Dukovany. Letos zahájil nebo pokračuje také ve výstavbě dalších obchvatů a silnic souvisejících s dostavbou Dukovan. Ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na ně letos získá přes 1,1 miliardy korun. Loni kraj na stejný účel vyčerpal přibližně půl miliardy korun.
V kauze Ústřední vojenské nemocnice policie obvinila deset lidí

Policie obvinila v kauze Ústřední vojenské nemocnice zatím deset lidí, všechny bude stíhat na svobodě. V noci zadržela policie jednoho dalšího člověka. Kauza se týká dvou pracovníků ÚVN, uvedl ve středu odpoledne ředitel zařízení Václav Masopust. Ostatní podle něj nejsou ani zaměstnanci, ani spolupracovníci nemocnice. Podle zveřejněné právní kvalifikace se případ týká falšování lékařských posudků.
Mrkání černých děr popsal brněnský student

V odborném časopise Astronomy and Astrophysics vyšla vědecká studie, kterou napsali brněnští vědci. Analyzovali v ní pozoruhodné „pomrkávání“ aktivních galaktických jader, jež může nabídnout pohled do míst, kam se jinak astronomům dívá zatím jen nesmírně obtížně.
