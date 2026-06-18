Česká národní banka zvýšila základní úrokovou sazbu na 3,75 procenta

ŽivěČeská národní banka zvýšila základní úrokovou sazbu na 3,75 procenta


před 37 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24
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Zdroj: ČT24

Bankovní rada České národní banky zvýšila ve čtvrtek základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na 3,75 procenta. Současně rada rozhodla o růstu diskontní sazby ve stejném rozsahu na 2,75 procenta a lombardní sazby na 4,75 procenta. Jednání se zúčastnilo všech sedm členů rady. Ještě před jejich rozhodnutím varoval premiér Andrej Babiš (ANO), že zvýšení sazeb by zásadně poškodilo životy obyvatel, podnikatelů i celou ekonomiku.

Čtvrteční rozhodnutí znamená první úpravu měnové politiky po třinácti měsících. Bankovní rada také zvýšila ve stejném rozsahu – o čtvrt procentního bodu – lombardní a diskontní úrokovou sazbu. Lombardní sazba, za kterou si obchodní banky mohou půjčit u centrální banky peníze proti zástavě cenných papírů, nově činí 4,75 procenta. Diskontní sazbu, na kterou jsou například navázána penále za nesplácené úvěry, centrální bankéři zvýšili na 2,75 procenta.

ČNB v době inflační vlny udržovala základní úrokovou sazbu na sedmi procentech, snižovat ji začala v prosinci 2023. Sazba do loňského května postupně klesla na 3,5 procenta, od té doby byla stabilní.

Babiš zvýšení kritizoval ještě před rozhodnutím ČNB

„Nechápu, proč by ČNB měla navyšovat sazby,“ řekl premiér ještě před rozhodnutím bankéřů. Zdůvodňoval to tím, že Česko uplatňuje vyšší úrokovou sazbu než eurozóna. Evropská centrální banka nicméně minulý týden zvýšila svou klíčovou depozitní sazbu ze dvou na 2,25 procenta. Podle Babiše k tomu má důvod vzhledem k inflaci, v Česku ale takový problém nevidí.

Koncem května Babiš vyzval guvernéra ČNB Aleše Michla, aby centrální banka úrokové sazby snížila. Podle zákona je centrální banka nezávislá. Zákon o České národní bance stanovuje, že její hlavní cíl je péče o cenovou stabilitu. ČNB cílí na stabilní udržení inflace na dvou procentech. V dubnu meziroční inflace vzrostla na 2,5 procenta z březnových 1,9 procenta, důvodem bylo zejména zdražení pohonných hmot kvůli válce na Blízkém východě. V květnu činila inflace 2,1 procenta.

Zvýšení sazeb nastalo poprvé za působení guvernéra Michla (ve funkci od července 2022). K poslednímu zvýšení sazby došlo za jeho předchůdce Jiřího Rusnoka v září 2021.

Zpřísněním měnové politiky reaguje centrální banka na inflační tlaky. V 15:00 se bude konat její tisková konference, kde guvernér Michl vysvětlí důvody pro čtvrteční rozhodnutí. Sazby ČNB ovlivňují zejména inflaci a cenovou stabilitu, úroky na půjčkách a hypotékách a kurz koruny.

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Zdroj: ČT24

Zvýšení sazeb ČNB bylo podle analytiků očekávané. Vnímají ho jako preventivní krok, nepředpokládají, že by sazby v budoucnu dále výrazně rostly.

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