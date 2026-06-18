Budeme žádat Komisi o zásadní revizi emisních povolenek, řekl Babiš před summitem EU


18. 6. 2026Aktualizovánopřed 7 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Na dvoudenním summitu Evropské unie, který v Bruselu začne ve čtvrtek, se lídři členských zemí budou zabývat konkurenceschopností, příštím dlouhodobým rozpočtem EU a také situací na Ukrajině, vývojem na Blízkém východě, migrací a bojem proti drogám. Česko bude na schůzce zastupovat premiér Andrej Babiš (ANO).

Zasedání začne ve čtvrtek v 18:00 SELČ a skončit by podle předběžného programu mělo v pátek odpoledne. Situaci na Ukrajině, která se přes čtyři roky brání ruské agresi, budou prezidenti a premiéři řešit přímo s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

Dalším velkým tématem, kterým se budou unijní lídři zabývat při čtvrteční pracovní večeři, bude konkurenceschopnost EU a globální makroekonomické nerovnováhy.

V pátek se očekává první debata vrcholných představitelů nad novým návrhem budoucího sedmiletého rozpočtu EU na období 2028 až 2034 a rovněž diskuse o dění na Blízkém východě. Babiš před odletem na summit zopakoval, že pro Česko je nepřijatelný pokles v příštím rozpočtu. Nyní podle něj činí 8,5 miliardy eur (205 miliard korun), chtěl by více peněz na investice.

Prezidenti USA a Íránu elektronicky podepsali memorandum o porozumění
Americký prezident Donald Trump

Patrioti pro Evropu, Přátelé koheze i V4

Babiš se kromě samotných jednání Evropské rady ještě před začátkem summitu zúčastní zasedání europarlamentní skupiny Patrioti pro Evropu, jejímž členem je i jeho vládní strana ANO.

Následně ho čeká jednání takzvaných Přátel koheze, což je neformální uskupení států EU, které společně prosazují zachování silného rozpočtu EU pro oblast kohezní politiky.

V Budapešti se v červnu uskuteční schůzka premiérů V4, oznámil Magyar
Maďarský premiér Péter Magyar

Ještě před začátkem summitu by se pak z iniciativy nového maďarského premiéra Pétera Magyara mělo uskutečnit zhruba půlhodinové setkání lídrů Visegrádské skupiny (Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko).

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