Budeme žádat Komisi o zásadní revizi emisních povolenek, řekl Babiš před summitem EU

Na dvoudenním summitu Evropské unie, který v Bruselu začne ve čtvrtek, se lídři členských zemí budou zabývat konkurenceschopností, příštím dlouhodobým rozpočtem EU a také situací na Ukrajině, vývojem na Blízkém východě, migrací a bojem proti drogám. Česko bude na schůzce zastupovat premiér Andrej Babiš (ANO).
Zasedání začne ve čtvrtek v 18:00 SELČ a skončit by podle předběžného programu mělo v pátek odpoledne. Situaci na Ukrajině, která se přes čtyři roky brání ruské agresi, budou prezidenti a premiéři řešit přímo s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
Dalším velkým tématem, kterým se budou unijní lídři zabývat při čtvrteční pracovní večeři, bude konkurenceschopnost EU a globální makroekonomické nerovnováhy.
V pátek se očekává první debata vrcholných představitelů nad novým návrhem budoucího sedmiletého rozpočtu EU na období 2028 až 2034 a rovněž diskuse o dění na Blízkém východě. Babiš před odletem na summit zopakoval, že pro Česko je nepřijatelný pokles v příštím rozpočtu. Nyní podle něj činí 8,5 miliardy eur (205 miliard korun), chtěl by více peněz na investice.
Patrioti pro Evropu, Přátelé koheze i V4
Babiš se kromě samotných jednání Evropské rady ještě před začátkem summitu zúčastní zasedání europarlamentní skupiny Patrioti pro Evropu, jejímž členem je i jeho vládní strana ANO.
Následně ho čeká jednání takzvaných Přátel koheze, což je neformální uskupení států EU, které společně prosazují zachování silného rozpočtu EU pro oblast kohezní politiky.
Ještě před začátkem summitu by se pak z iniciativy nového maďarského premiéra Pétera Magyara mělo uskutečnit zhruba půlhodinové setkání lídrů Visegrádské skupiny (Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko).