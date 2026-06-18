Ředitelem ČIŽP se stal volební kandidát Motoristů Pavel Straka

Ministr Igor Červený (Motoristé) jmenoval novým ředitelem České inspekce životního prostředí (ČIŽP) podnikatele a volebního kandidáta Motoristů Pavla Straku, sdělilo ministerstvo životního prostředí (MŽP) v tiskové zprávě. Bývalý ředitel inspekce Petr Bejček odstoupil na konci ledna z funkce kvůli přestupu na ministerstvo financí. Straka, který za Motoristy kandidoval na jižní Moravě, je významným sponzorem strany.
„Jsem rád, že se vedení inspekce ujímá právník, který se již delší dobu zaměřuje na oblast správního práva a práva životního prostředí, a jsem přesvědčený o tom, že právě jeho právnické zkušenosti budou velkou přidanou hodnotou pro další rozvoj jedné z našich nejdůležitějších resortních organizací,“ komentoval jmenování Červený.
Straku doporučila čtyřčlenná výběrová komise jako nejvhodnějšího uchazeče z celkových šesti kandidátů. Výběrové řízení se opakovalo. Z toho, které ministerstvo vyhlásilo v polovině února, nebyl vybrán žádný kandidát. Do jmenování nového ředitele ČIŽP vedl úřad ředitel odboru technické ochrany životního prostředí a integrované prevence Oldřich Jarolím.
Resort ve zprávě uvedl, že nastupující ředitel inspekce plánuje navázat na své předchůdce, kteří zahájili proces transformace ČIŽP na moderní, otevřený a transparentní úřad. „Jsem přesvědčen, že inspekční orgán musí být nejen důsledný a odborně silný, ale musí být také předvídatelný, metodicky jednotný a otevřený komunikaci s veřejností i kontrolovanými subjekty,“ prohlásil Straka při svém jmenování.
ČIŽP je úřad podřízený ministerstvu životního prostředí. Dohlíží na dodržování právních předpisů k ochraně životního prostředí v České republice. Kontroluje například ochranu ovzduší, vod, přírody a krajiny, lesů nebo nakládání s odpady a má pravomoc dělat kontroly u firem i jednotlivců a za porušení zákonů ukládat pokuty či nápravná opatření.