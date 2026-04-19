Demonstranti v Praze žádají změny ve vedení ministerstva životního prostředí


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Na Hradčanském náměstí v Praze se sešli lidé na demonstraci nazvané Přírodu škrtnout nenecháme! Protestují proti zástupcům Motoristů ve vedení ministerstva životního prostředí (MŽP). Akci svolaly ekologické organizace v čele s hnutím Greenpeace či Hnutí Duha, podle kterých se na resortu pod vedením vládního zmocněnce pro Green Deal Filipa Turka a šéfa resortu Igora Červeného dělají rozsáhlé čistky, škrtají peníze na fungování národních parků a vede se válka proti rozvoji větrné energie.

Protest začal krátce po 14:00, dohlížejí na něj policisté. Lidé dorazili s transparenty „Jsem tu, aby naše děti měly budoucnost“, „Červenou Červenému“, „Především neškodit“ či „Chraňme si přírodu v srdci Evropy“. Někteří si přinesli české vlajky nebo vlajky s obrázky planety. Velký nafukovací model Země pořadatelé umístili i k pódiu. Akce na náměstí má podle nich trvat zhruba hodinu, poté se lidé vydají na pochod na náměstí Jana Palacha.

Pořadatelé akce na facebooku uvedli, že požadují zejména odchod zástupců hnutí Motoristé z vedení resortu. „MŽP nesmí být rukojmím úzkých zájmových skupin, ale musí být řízeno důvěryhodnou, nestranickou a odborně kompetentní osobností, pro kterou jsou environmentální fakta prioritou nad politickým populismem,“ napsali.

Demonstranti chtějí také pokračování programu Nová zelená úsporám, který bude zaměřený nejen na půjčky, ale i na přímé dotace nízkopříjmovým domácnostem na energetické renovace a obnovitelné zdroje. Žádají, aby v projektu bylo minimálně deset miliard korun ročně z emisních povolenek, Modernizačního fondu, fondů EU či ze zdanění nadměrných zisků energetických firem. Požadují i navýšení rozpočtu ministerstva na úroveň před letošním rokem, včetně navýšení rozpočtů národních parků, nebo zavedení dlouhodobé daně z nadměrných zisků velkých fosilních korporací.

Resort by podle protestujících neměl zavádět nesmyslné podmínky, které fakticky znemožní výstavbu větrných elektráren, měl by také „zastavit šikanu nevládních neziskových organizací a občanské společnosti a umlčování kritiky skrze plánovaný zákon o registraci subjektů se zahraničními vazbami“.

Proti Motoristům v čele MŽP protestovaly v Praze a dalších českých městech již v prosinci stovky studentů. Akci uspořádala iniciativa Univerzity za klima, podle které jdou Motoristé v čele resortu svým chováním proti jeho podstatě a ohrozí to ochranu přírody v Česku.

Motoristům připadlo vedení MŽP podle dohody vládní koalice, kterou vytvořili po říjnových sněmovních volbách s ANO a SPD. Na ministra navrhovali svého čestného prezidenta Turka. Prezident Petr Pavel ho ale odmítl jmenovat členem vlády, protože podle něj opakovaně prokazoval nedostatek respektu vůči českému právnímu řádu. Turek se stal v polovině ledna vládním zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal. Ministrem životního prostředí je od února Červený.

Policie našla v Česku dvě otrávené sklenice s dětskou výživou

Hodnotová politika víceméně nic nepřinesla, řekl Babiš k Vystrčilově cestě na Tchaj-wan

Trump potvrdil pondělní jednání s Íránem. Zároveň Teheránu pohrozil

Policisté našli v jedné prodejně v Brně dvě skleničky s kontaminovanou dětskou výživou značky HiPP, přesně podle e-mailu zaslaného pachatelem. Firma HiPP uvedla, že v Rakousku, Česku a na Slovensku se v některých skleničkách její dětské výživy objevil jed na krysy. Dodala, že maloobchodní prodejci preventivně všechny sklenice stáhli z prodeje. Panuje podezření, že firma čelí vydírání. Lidé mohou kontaminované skleničky poznat například podle bílé nálepky s červeným kruhem na dně.
Vláda bude dělat pragmatickou zahraniční politiku, ne hodnotovou, která víceméně nic nepřinesla, řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Uvedl to na sociální síti k rozhodnutí kabinetu neposkytnout předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS) vládní letoun k cestě s podnikateli na Tchaj-wan. Babiše za toto odmítnutí kritizovali zástupci opozičních stran, Vystrčil přislíbil vyjádření příští týden.
Děti se díky náramkům proti obezitě více hýbou

Náramky propojené s aplikací na omezení dětské obezity neboli Buď Fit 24 mají za rok fungování první výsledky. Děti se podle projektového manažera Michala Hinka více hýbou a u některých došlo i ke snížení BMI neboli indexu tělesné hmotnosti. Oslovení pediatři zapojení do projektu vidí pozitiva i v tom, že se děti více zajímají o to, co jí. Na váze děti zatím příliš neubírají, v programu ale pediatři chtějí pokračovat. Děti mají podle nich díky aplikaci větší motivaci něco změnit.
Česká republika by se podle premiéra Andreje Babiše (ANO) měla zapojit do iniciativy celoevropského jaderného odstrašení, kterou počátkem března nastínil francouzský prezident Emmanuel Macron. Babiš to v neděli uvedl na sociální síti bez bližšího upřesnění, jakou formu by toto zapojení mělo mít. Podle premiéra je Francie pro Česko ideálním spojencem. Dosavadní reakce představitelů vládních stran na tuto iniciativu byly spíš rezervované.
Česko má podle Havlíčka smluvně zajištěny dodávky leteckého paliva na celou sezonu

Česká republika má smluvně zajištěny dodávky leteckého paliva pro celou sezonu, řekl v diskusním pořadu televize CNN Prima News ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Zároveň ale nevyloučil, že některé aerolinky mohou kvůli nedostatku paliva v zahraničí rušit lety do Česka. Plynulé dodávky leteckého petroleje pro český trh v minulých dnech potvrdili i distributoři.
VideoDíky nové technologii má při lékařských zákrocích stačit méně radiace

V pražské Fakultní nemocnici Královské Vinohrady lékaři testují novou technologii, díky níž při ošetření zúžených cév nebo poruch srdečního rytmu nemusí pacienty ozařovat v takové míře jako dosud. Studii nyní vědci vyhodnocují. Pokud se metoda osvědčí, mohli by ji lékaři na dalších klinikách využívat během několika let – s menší radiační zátěží a kvalitnějšími obrazy.
Vláda odmítla Vystrčilovi poskytnout letoun na Tchaj-wan

Vláda podle premiéra Andreje Babiše (ANO) odmítla poskytnout předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS) letoun pro cestu na Tchaj-wan, upozornil server Blesk.cz. Premiér podle něj nesouhlas zdůvodnil odlišnou vládní zahraniční politikou ve vztahu k Pekingu. Informaci o neposkytnutí letadla následně ČT potvrdil Vystrčil. Babiš v neděli dopoledne uvedl, že vláda bude dělat pragmatickou zahraniční politiku. Čína považuje Tchaj-wan za svou odštěpeneckou provincii.
