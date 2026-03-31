MŽP ruší desítky pracovních míst. Podle Deníku N zřídí nové oddělení pod Turkem

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) k začátku dubna zrušilo na úřadu při systemizaci 38 míst, uvedl jeho šéf Igor Červený (Motoristé). Vyjádření agentuře ČTK poskytla mluvčí resortu Veronika Krejčí. Úřad podle Červeného zároveň vytvoří odborné oddělení pro klimatickou politiku a Green Deal. Tuto agendu má na starosti vládní zmocněnec Filip Turek (za Motoristy).
Deník N v úterý s odkazem na dokumenty, které má k dispozici, na webu napsal, že resort k začátku dubna zruší 53 míst, z toho 42 služebních a jedenáct pracovních. „Končí 53 odborníků a vznikne nový sekretariát pro Filipa Turka. To je bohužel čerstvá novinka z MŽP, kde od zítra (od středy) platí nová systemizace schválená vládou,“ uvedl pak na síti X bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).
„Samozřejmě tak výrazné snížení počtu je vždy bolestivé. MŽP však musí naplňovat rozhodnutí vlády ke snižování počtu míst ve státní správě,“ řekl ČTK Hladíkův nástupce Červený.
Ruší se například oddělení financování Nové zelené úsporám a Národního plánu obnovy, píše Deník N s tím, že končí také oddělení Modernizačního fondu a využití výnosů ETS a oddělení Sociálně klimatického fondu. Každé z těchto oddělení by po sobě mělo zanechat jednoho zaměstnance, který se přesune do nově zřízeného oddělení financování budoucnosti, dodal portál.
Podle Deníku N zároveň na úřadu vzniká dvanáct nových pozic, z toho čtyři v novém oddělení, jež má mít na starosti Turek. Plán ministerstva podle Deníku N počítá s tím, že nové oddělení bude sestávat z vedoucího a tří pracovníků. K dispozici má mít Turek také asistentku.
Podle Červeného Turek oddělení nepovede
„Pokud jde o zmiňovaný útvar, nejedná se o sekretariát, ale o odborné oddělení, jehož úkolem bude poskytovat podporu vedení ministerstva a zmocněnci vlády pro klimatickou politiku a Green Deal při prosazování změn v této oblasti,“ prohlásil Červený. Zmínil, že se rozhodně nepočítá s tím, že by v jeho čele stál vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal. „Jeho role je politicko-koordinační, nikoli řídící či rozhodovací,“ dodal šéf resortu.
Pokud by Turek získal některou z nově zřízených pozic, otevřela by se mu podle Deníku N možnost zadávat úkoly zaměstnancům úřadu. V současné roli vládního zmocněnce to možné není a ministerským úředníkům nemůže ukládat práci ani jim dávat pokyny.
Deník N dále uvádí, že se na ministerstvu ruší i oddělení technologických zdrojů v odboru ochrany ovzduší a odbor koncepcí a strategií životního prostředí. Končí rovněž oddělení udržitelného rozvoje nebo dvě oddělení zaměřená na dekarbonizaci, doplnil.
Systemizaci služebních a pracovních míst schválila vláda v prosinci loňského roku. Systemizace se týká 150 služebních úřadů. Jde o úřad vlády, čtrnáct ministerstev a 91 jim podřízených služebních úřadů. Dále je to patnáct ústředních správních úřadů, kterým je podřízených dalších 29 úřadů. Patří mezi ně nově Národní lesnický institut v podřízenosti ministerstva zemědělství, jehož zařazení znamená nárůst o 458 míst.