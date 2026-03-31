MŽP ruší desítky pracovních míst. Podle Deníku N zřídí nové oddělení pod Turkem


před 32 mminutami|Zdroj: ČTK

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) k začátku dubna zrušilo na úřadu při systemizaci 38 míst, uvedl jeho šéf Igor Červený (Motoristé). Vyjádření agentuře ČTK poskytla mluvčí resortu Veronika Krejčí. Úřad podle Červeného zároveň vytvoří odborné oddělení pro klimatickou politiku a Green Deal. Tuto agendu má na starosti vládní zmocněnec Filip Turek (za Motoristy).

Deník N v úterý s odkazem na dokumenty, které má k dispozici, na webu napsal, že resort k začátku dubna zruší 53 míst, z toho 42 služebních a jedenáct pracovních. „Končí 53 odborníků a vznikne nový sekretariát pro Filipa Turka. To je bohužel čerstvá novinka z MŽP, kde od zítra (od středy) platí nová systemizace schválená vládou,“ uvedl pak na síti X bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

„Samozřejmě tak výrazné snížení počtu je vždy bolestivé. MŽP však musí naplňovat rozhodnutí vlády ke snižování počtu míst ve státní správě,“ řekl ČTK Hladíkův nástupce Červený.

Ruší se například oddělení financování Nové zelené úsporám a Národního plánu obnovy, píše Deník N s tím, že končí také oddělení Modernizačního fondu a využití výnosů ETS a oddělení Sociálně klimatického fondu. Každé z těchto oddělení by po sobě mělo zanechat jednoho zaměstnance, který se přesune do nově zřízeného oddělení financování budoucnosti, dodal portál.

Podle Deníku N zároveň na úřadu vzniká dvanáct nových pozic, z toho čtyři v novém oddělení, jež má mít na starosti Turek. Plán ministerstva podle Deníku N počítá s tím, že nové oddělení bude sestávat z vedoucího a tří pracovníků. K dispozici má mít Turek také asistentku.

Podle Červeného Turek oddělení nepovede

„Pokud jde o zmiňovaný útvar, nejedná se o sekretariát, ale o odborné oddělení, jehož úkolem bude poskytovat podporu vedení ministerstva a zmocněnci vlády pro klimatickou politiku a Green Deal při prosazování změn v této oblasti,“ prohlásil Červený. Zmínil, že se rozhodně nepočítá s tím, že by v jeho čele stál vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal. „Jeho role je politicko-koordinační, nikoli řídící či rozhodovací,“ dodal šéf resortu.

Pokud by Turek získal některou z nově zřízených pozic, otevřela by se mu podle Deníku N možnost zadávat úkoly zaměstnancům úřadu. V současné roli vládního zmocněnce to možné není a ministerským úředníkům nemůže ukládat práci ani jim dávat pokyny.

Deník N dále uvádí, že se na ministerstvu ruší i oddělení technologických zdrojů v odboru ochrany ovzduší a odbor koncepcí a strategií životního prostředí. Končí rovněž oddělení udržitelného rozvoje nebo dvě oddělení zaměřená na dekarbonizaci, doplnil.

Systemizaci služebních a pracovních míst schválila vláda v prosinci loňského roku. Systemizace se týká 150 služebních úřadů. Jde o úřad vlády, čtrnáct ministerstev a 91 jim podřízených služebních úřadů. Dále je to patnáct ústředních správních úřadů, kterým je podřízených dalších 29 úřadů. Patří mezi ně nově Národní lesnický institut v podřízenosti ministerstva zemědělství, jehož zařazení znamená nárůst o 458 míst.

Výběr redakce

Aktuálně z rubriky Domácí

VideoNemáme právo slovenským představitelům říkat, s kým se mají stýkat, míní Macinka

Vláda Andreje Babiše (ANO) má v programovém prohlášení zlepšení vztahů se Slovenskem, což už naplnila, míní ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Šéf české diplomacie se tak vyjádřil v pořadu Interview ČT24 moderovaném Danielem Takáčem. „Existuje řada oblastí, ve kterých se nám vyplatí spolupracovat, (…) teď je nejpalčivější energetická otázka,“ uvedl ministr, podle něhož chce vláda mít dobré vztahy se Slovenskem. Macinka zkritizoval předchozí kabinet Petra Fialy (ODS), který se podle něj choval k sousední zemi nepřátelsky. Tamní vláda vzešla dle ministra zahraničí ze svobodných voleb, Česko proto nemá právo říkat slovenským představitelům, s kým se mají, či nemají stýkat – tedy například s ruskými protějšky. „Hodnotová politika skončila v České republice 4. října 2025, kdy byly volby, a hodnotová politika Petra Fialy tyto volby totálně projela,“ prohlásil mimo jiné Macinka.
VideoJen zlomek agendy. Radnici Náměšti nad Oslavou ochromili hackeři

Následky hackerského útoku nyní řeší v Náměšti nad Oslavou. Aktuálně obsluhují jen zlomek potřebné agendy a s postupným návratem k běžnému provozu počítají až během příštího týdne. Důležitou činností úředníků je tak nyní odpovídat lidem po telefonu, jak mají postupovat. Město své obyvatele o situaci na úřadu informovalo a chodby se vyprázdnily. Jediné, co si lidé mohou nyní vyřídit, jsou občanské průkazy a pasy. U nich se totiž pracuje s jinými systémy.
před 41 mminutami

Plaga zkrátil školní rok, skončí v pátek 26. června

Školní rok na základních a středních školách a konzervatořích letos skončí v pátek 26. června, rozhodl ministr školství Robert Plaga (za ANO). Ministerstvo školství o tom informovalo na webu. Původně měl školní rok skončit v úterý 30. června. Opatření podle ministerstva vychází z organizačních a provozních potřeb škol, zároveň zohledňuje chování značné části rodin.
15:57Aktualizovánopřed 55 mminutami

Soud poslal do vazby i pátého zadrženého v případu požáru ve zbrojovce

Pardubický soud v úterý odpoledne poslal do vazby i pátého člověka zadrženého v případu zapálení haly zbrojovky LPP Holding v Pardubicích. Žalobce Martin Bílý z Vrchního státního zastupitelství v Praze sdělil, že důvodem k rozhodnutí o vazbě jsou obavy, aby dotyčný neutekl, neovlivňoval svědky a neopakoval trestnou činnost. Neupřesnil ale, zda je to Čech, nebo cizinec, muž, či žena. Podle informací ČTK jde o ženu.
18:13Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Mercedes-Benz Trucks plánuje v Chebu závod, chce zaměstnat přes tisíc lidí

Značka Mercedes-Benz Trucks z německé automobilové skupiny Daimler Truck plánuje otevřít závod v Chebu. Podnik s výrobní kapacitou kolem 25 tisíc vozů dle společnosti zaměstná více než tisícovku lidí. Mimo jiné ve výrobě, ale také v oblastech jako IT, kontrola kvality či údržba. Investice přinese Česku 31 miliard korun do hrubého domácího produktu a 14 miliard do veřejných rozpočtů, prohlásil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO).
16:49Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Drahá ropa zvyšuje náklady chemických firem, mají problémy i s dodávkami

Chemický průmysl v Česku čelí růstu nákladů i problémům s dodávkami surovin. Hlavní příčinou je současné prudké zdražování ropy a zemního plynu, což jsou klíčové suroviny pro výrobu. Firmy už nyní jednají se svými dodavateli o navýšení plateb za dodávky, zatím v průměru o přibližně deset procent. U vybraných surovin to ale může být i výrazně více, vyplývá z informací Svazu chemického průmyslu. Firmy odhadují, že v případě trvání konfliktu v Íránu po dobu více měsíců bude mít současná situace pro evropské i české podniky fatální důsledky.
12:25Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Babiš požádal Fica, aby Slovensko ukončilo stav ropné nouze

Vlády Česka a Slovenska v úterý poprvé po třech letech společně jednaly. Naposledy se takové konzultace uskutečnily v březnu 2023, zhruba o rok později je tehdejší vláda Petra Fialy (ODS) přerušila kvůli odlišným názorům na některá témata zahraniční politiky. Premiér Andrej Babiš (ANO) během setkání svého slovenského protějšku Roberta Fica (Smer) požádal, aby Slovensko ukončilo stav ropné nouze. Fico v reakci uvedl, že Slovensko tak učiní, až budou splněny podmínky.
03:30Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Načítání...