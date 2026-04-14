Ministerstvo ukázalo mapu akceleračních zón. Kraje a obce ji mohou připomínkovat


před 8 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
Události v regionech: Mapa akceleračních zón pro obnovitelné zdroje
Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo mapu akceleračních zón pro obnovitelné zdroje energie, které mají v budoucnu urychlit výstavbu větrných a solárních elektráren. Napříč Českem jde o 94 oblastí, což je o 16 méně oproti původnímu záměru. Podle vládních představitelů jde zatím pouze o pracovní návrh, ke kterému se ještě mohou vyjádřit kraje, obce i veřejnost.

Kvůli plánované stavbě větrné elektrárny zhruba kilometr od obce vyhlásili v Životicích na jižním Plzeňsku referendum. O víkendu v něm lidé rozhodli – většina s výstavbou souhlasí. „Máme něco lepšího než vrtuli nebo atom? Nemáme,“ zamyslel se obyvatel Životic Jaroslav Hradil.

„Myslím, že je správné, aby si lidé řekli, jestli to tam chtějí, nebo nechtějí. Je to přece jen zásah do krajiny a závazek na několik desítek let,“ poznamenal tamní starosta Jiří Kočí (nestr.). Aby o výstavbě obnovitelných zdrojů energie rozhodovaly samy obce, by si přálo také vedení Plzeňského kraje. Vyjádřit se nyní budou moci i k novému návrhu akceleračních zón.

O šestnáct oblastí méně

Akcelerační zóny stát navrhuje v místech, kde by nové zdroje měly vadit co nejméně – například ochraně přírody nebo památkářům. Podle aktuálního návrhu ministerstva pro místní rozvoj zóny zahrnují 474 kilometrů čtverečních napříč Českem. Jde o 94 lokalit, ve kterých má být možné v jednodušším povolovacím řízení připravovat stavby větrných a solárních elektráren.

Z původně vytyčených 110 lokalit resort nakonec šestnáct vypustil. Celý seznam je dostupný na webu úřadu, mapa vytvořená z dostupných dat k nahlédnutí výše. „Je to návrh, který nyní půjde do procesu, kdy se k němu budou vyjadřovat jednotlivé resorty, kraje, obce, neziskové organizace i veřejnost,“ vysvětlila ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO).

„Žádali jsme ministerstvo, aby zóny nezasahovaly do Šumavy, protože původně mohly být vymezovány i na okrajích lesů, a to si jako kraj nepřejeme,“ sdělil hejtman Plzeňského kraje Kamal Farhan (ANO).

Slovenští aktivisté v Česku šíří „lavinu bludů“ o větrných elektrárnách
Vymezení zón neznamená automatickou výstavbu

Mrázová a vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek (za Motoristy) zdůraznili, že vymezení zón neznamená automatickou výstavbu větrníků či solárních parků ani to, že by nemohly vznikat jinde. „Znamená to pouze, že vymezíme zóny, na které pak můžeme získat dotaci od Evropské unie,“ uvedl Turek. I v takzvaných akceleračních zónách bude dle Mrázové nutné projít standardním povolovacím procesem, pouze některé jeho části budou zjednodušené.

Celková rozloha zón se podle Turka oproti původním plánům výrazně zmenšila – z 2685 kilometrů čtverečních na 474, tedy přibližně na 0,6 procenta rozlohy Česka. Vzhledem k unijním termínům má být legislativa hotová do konce srpna.

Události: Návrh akceleračních zón
Zóny byly podle Turka vymezeny velmi šetrně, vláda však prý zároveň zachovala závazek u obnovitelných zdrojů, které musí pro získání evropské podpory dosáhnout celkové instalované kapacity alespoň tři gigawatty. „Vymezili jsme plochy pro tři gigawatty, ale neznamená to, že se plně využijí. Peníze čerpat budeme, není to ale garance naplnění,“ dodal Turek. Česko může na podporu velkých obnovitelných energetických zdrojů z EU získat až devět miliard korun.

Bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) odmítá, že by zóny prošly výraznou redukcí. „Filip Turek nic nezmenšil, je to kompetence ministerstva pro místní rozvoj. Biologickým posouzením prošlo zhruba 1300 kilometrů čtverečních a už za naší vlády se očekávalo, že výsledná plocha bude maximálně poloviční,“ tvrdí.

Zpětinásobit výkon větrných elektráren? Podle vznikající vlády je cíl nereálný
Připomínkovat návrh bude i Hnutí Duha

Podle programového ředitele Hnutí Duha Jiřího Koželouha není rozhodující samotná rozloha ani počet zón. „Důležité je, aby podmínky byly dobré v celé republice a zároveň byl správně posouzen dopad na životní prostředí,“ řekl.

Návrh bude organizace připomínkovat. Pokud budou zóny dobře navrženy, mohou podle něj urychlit výstavbu větrných elektráren v místech s nejmenším dopadem na krajinu. „Zmenšení plochy akceleračních oblastí oznámené Turkem může paradoxně střety v území zhoršit – stejné množství instalovaného výkonu se bude muset vejít na menší plochu,“ upozornil Koželouh.

Vyrůst by mohly stovky větrných elektráren

Kabinet očekává, že v akceleračních zónách by mohly vzniknout stovky větrných elektráren. „Je to dobrý základ, jak se naučit s větrnými elektrárnami v tuzemsku žít, a věříme, že právě k tomuto číslu bychom mohli společně směřovat,“ podotkl programový ředitel Svazu moderní energetiky Martin Sedlák.

Kabinet zatím neupřesnil, jak daleko od obcí by se měly větrné a solární elektrárny stavět. I po redukci jsou ale podle něj akcelerační zóny dimenzované na zdroje o výkonu tři gigawatty, aby Česko nepřišlo o miliardy korun z peněz EU.

Znojmo chce zabránit stavbě větrné elektrárny v rakouském pohraničí
Veřejné projednání

Podrobnosti k výběru oblastí představí zástupci vlády 15. května. Připomínky budou moci kraje, obce i veřejnost uplatnit do 1. června včetně. Na veřejném projednání budou představeny všechny konkrétní lokality. Setkání se uskuteční v Radiopaláci na Vinohradské třídě v Praze 2.

Dotazy bude možné pokládat přímo na místě i on-line, jednání bude zároveň možné sledovat na webu ministerstva pro místní rozvoj. Změna územního rozvojového plánu, která stanoví finální podobu akceleračních oblastí, by měla nabýt účinnosti do 31. srpna. Ještě předtím ji musí schválit vláda.

Ze statistik evropské asociace WindEurope vyplývá, že tuzemsko patří k zemím s nejpomalejším rozvojem větrné energetiky v Evropě. Na kontinentu loni přibylo 19,1 gigawattu větrných elektráren, zatímco v Česku to bylo pouze 13 megawattů, tedy asi 0,07 procenta. Tuzemsko výrazně zaostává i v podílu větrné energie na výrobě elektřiny. Podle dat oborových svazů je v zemi přes 200 větrných elektráren s výkonem 372 megawattů, jejich podíl na výrobě elektřiny tak činí zhruba jedno procento.

Sněmovna potvrdila stav legislativní nouze pro projednání zákona o regulaci cen paliv

ŽivěSněmovna potvrdila stav legislativní nouze pro projednání zákona o regulaci cen paliv

04:17AktualizovánoPrávě teď
Magyar po volebním úspěchu řeší uvolnění zmrazených eurofondů i veřejnoprávní média

Magyar po volebním úspěchu řeší uvolnění zmrazených eurofondů i veřejnoprávní média

20:06Aktualizovánopřed 2 mminutami
Ministerstvo ukázalo mapu akceleračních zón. Kraje a obce ji mohou připomínkovat

Ministerstvo ukázalo mapu akceleračních zón. Kraje a obce ji mohou připomínkovat

před 8 mminutami
ČT a ČRo mají od příštího roku místo poplatků dostávat peníze ze státního rozpočtu, řekl Klempíř

ČT a ČRo mají od příštího roku místo poplatků dostávat peníze ze státního rozpočtu, řekl Klempíř

14:31Aktualizovánopřed 38 mminutami
Sankcionovaný čínský tanker i přes blokádu USA proplul Hormuzským průlivem

Sankcionovaný čínský tanker i přes blokádu USA proplul Hormuzským průlivem

10:37Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Ke konání sudetoněmeckého sjezdu se Brno postavilo neutrálně

Ke konání sudetoněmeckého sjezdu se Brno postavilo neutrálně

13:22Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Macinka chce znovu otevřít téma přesunu ambasády do Jeruzaléma

Macinka chce znovu otevřít téma přesunu ambasády do Jeruzaléma

před 2 hhodinami
Reportéři ČT mapovali, jak náměstci ministrů šíří kremelskou propagandu

Reportéři ČT mapovali, jak náměstci ministrů šíří kremelskou propagandu

před 3 hhodinami

ŽivěSněmovna potvrdila stav legislativní nouze pro projednání zákona o regulaci cen paliv

Sněmovna odpoledne potvrdila hlasy koalice stav legislativní nouze, který vyhlásil v pondělí předseda dolní komory Tomio Okamura (SPD) pro projednání návrhu zákona o vládní regulaci cen pohonných hmot. Kabinet zdůvodnil žádost o zrychlené projednání především snahou zabránit hospodářským škodám státu. Neúspěšně to zpochybňovali zástupci opozice. Debata vyplnila zhruba 2,5 hodiny. Následně celkem po přibližně šesti hodinách od začátku úterní schůze poslanci schválili její program. Koalice prosadila už v úvodu možnost nočního jednání dolní komory.
04:17AktualizovánoPrávě teď

ČT a ČRo mají od příštího roku místo poplatků dostávat peníze ze státního rozpočtu, řekl Klempíř

Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) společně s dalšími představiteli vládní koalice představil zákon týkající se zrušení rozhlasových a televizních poplatků. Česká televize (ČT) a Český rozhlas (ČRo) dostanou podle Klempíře místo výnosu z poplatků od příštího roku dohromady 7,8 miliardy korun ze státního rozpočtu. Financování bude samostatnou kapitolou státního rozpočtu a bude pravidelně valorizované o inflaci, maximálně o pět procent.
14:31Aktualizovánopřed 38 mminutami

Nemá to určovat aparát za zdmi úřadu, řekl Kupka k návrhu vlády na regulaci cen paliv

„Je to opravdu nástroj socialistického plánování, jak jsme to zažili. Ceny přece nemá určovat aparát vlády za zdmi nějakého úřadu. Ceny mají reagovat na reálný vývoj na trhu,“ řekl předseda ODS Martin Kupka k návrhu vlády na regulaci cen pohonných hmot. Kupka sdělil, že lepší volbou je snížení spotřební daně, a připomněl, že jeho strana to navrhla již 10. března, ale kabinet podle něj zaspal. „Je jasné, že se vysoké ceny (paliv) budou promítat dál do cen potravin,“ dodal. Moderátor Daniel Takáč se Kupky v Interview ČT24 zeptal i na vládní návrh na změnu financování veřejnoprávních médií. „Je potřeba uchránit především nezávislost těchto médií,“ sdělil lídr občanských demokratů.
před 54 mminutami

Macinka chce znovu otevřít téma přesunu ambasády do Jeruzaléma

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) by rád znovu otevřel diskuzi o přesunu české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma. Macinka to řekl v úterý během návštěvy Izraele po jednání se svým izraelským protějškem Gideonem Sa'arem. Šéf diplomacie židovského státu označil Macinku za přítele a Česko za jednoho z největších přátel Izraele na světě. Macinka se Sa'arem se rovněž poklonili obětem holocaustu v památníku Jad vašem během dne Jom ha-šoa (Den holocaustu a hrdinství).
před 2 hhodinami

Reportéři ČT mapovali, jak náměstci ministrů šíří kremelskou propagandu

Na vlivných i politicky významných postech na některých ministerstvech jsou lidé, kteří se podílejí na legitimizaci kremelské propagandy. Šíří informace ze zdrojů, které jsou podle tajných služeb přímo napojené na Rusko, a jsou tak bezpečnostním rizikem, když otevřeně míří proti českým zájmům. Takovým na Kreml přímo napojeným zdrojům někteří politici také poskytují rozhovory. Reportéři ČT zjišťovali, jak to vysvětlují a co na to jejich nadřízení ministři. Natáčeli Ondřej Golis a Jana Neumannová.
před 3 hhodinami

Vláda na středu zvýší cenové stropy paliv

Maximální ceny paliv, které určuje stát, ve středu vzrostou. Benzin bude možné prodávat za 42,10 koruny za litr, o 43 haléřů dráž než v úterý. Maximální cena nafty se zvýší o 64 haléřů na 45 korun za litr. Vyplývá to z cenového věstníku, který během odpoledne zveřejnilo ministerstvo financí. Úřad denně stanovuje ceny od minulého týdne, měl by v tom pokračovat přinejmenším do konce měsíce.
před 5 hhodinami

ÚS vyhověl stížnosti Knížáka, justice musí znovu rozhodovat o rehabilitaci

Ústavní soud (ÚS) vyhověl stížnosti výtvarníka Milana Knížáka. Justice se musí znovu zabývat návrhem na jeho soudní rehabilitaci. Jde konkrétně o vazbu kvůli údajnému pokusu o poškozování zájmů Československa v cizině. Vazba trvala od 23. října 1974 do 7. února 1975. Za situace, kdy zákon umožňuje dvojí výklad, je zapotřebí zvolit ten, který je ve prospěch rehabilitace a nepřidává ke staré křivdě novou, plyne z nálezu. Jeho vyhlášení se Knížák osobně nezúčastnil.
13:46Aktualizovánopřed 6 hhodinami
Načítání...