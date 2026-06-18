Kvůli školení čínských vojenských expertů Metnar odvolá šéfa ústavu jaderné ochrany

Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) odvolá ředitele Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany Tomáše Dropu kvůli zjištěním o školení čínských vojenských expertů v ústavu. Řekl to ve čtvrtek Deníku N. Spolupráci s experty z pekingské vojenské akademie označil za bezpečnostní riziko, situaci chce probrat se zpravodajskými službami. Dropa webu řekl, že Číňané o návštěvu a kurz požádali a že se českému výzkumu vyplatí. Na informaci o odvolání podle serveru ředitel ústavu zatím nereagoval.
Do areálu výzkumného ústavu u Příbrami jezdí čínští experti podle Deníku N třetím rokem, za květnové školení zaplatili téměř 800 tisíc korun. Další bylo podle webu plánované na podzim. Experti se podle informací Deníku N učili, jak detekovat různé biologické látky, plánovali se zúčastnit i školení zaměřeného na vojenské technologie.
„Nyní se řeší, co všechno se mohli dozvědět, kde byli a tak dále,“ řekl serveru Metnar. Ústav podle něj pořádá komerční akce pro instituce z EU a ze Severoatlantické aliance (NATO), kde je spolupráce v pořádku. „Ale tady se bavíme o Číně,“ uvedl ministr.
Z dostupných smluv podle Deníku N vyplývá, že ústav expertům poskytoval základní a pokročilé školení. Podle webu ústav nezkoumal, proč čínští odborníci vybrali pro školení české laboratoře. „To je otázka na ně. Oni nás o to požádali a my to nabízíme. Je povoleno to dělat, není to nic zakázaného,“ řekl serveru Dropa.
Mluvčí Bezpečnostní informační služby Ladislav Šticha webu řekl, že podobná spolupráce přináší závažná rizika. Vědecká průmyslová špionáž podle něj patří k hlavním aktivitám čínských zpravodajských služeb. Deník N upozornil, že pekingskou akademii umístily v roce 2021 Spojené státy na seznam organizací, se kterými Američané nesmí obchodovat. Instituce se podle USA podílí na vývoji biotechnologií pro čínskou armádu. Dropa uvedl, že o amerických sankcích nevěděl.
Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany provádí podle svých internetových stránek výzkumnou činnost v oblasti chemických, biologických a radioaktivních látek (CBRN látek). Dále zabezpečuje podporu činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost v radiační ochraně a při kontrole zákazu chemických a biologických zbraní. Poskytuje také odbornou pomoc složkám integrovaného záchranného systému při řešení situací se závažným ohrožením obyvatel nebo životního prostředí. Zajišťuje rovněž školící a výcvikové kurzy zaměřené na rozvoj schopností specialistů v problematice CBRN látek.