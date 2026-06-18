Poláci zadrželi muže podezřelého z podílu na vraždě karikaturisty Kuzovkova


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Polská policie zadržela muže podezřelého z podílu na pondělní vraždě ruského karikaturisty Roberta Kuzovkova žijícího v exilu. Na síti X to ve čtvrtek oznámil polský premiér Donald Tusk. Kuzovkov, známější pod pseudonymem Semjon Skrepeckij, byl zastřelen poblíž svého domu ve východopolském městě Biala Podlaska. Tusk ve středu uvedl, že zabití muže, který kritizoval ruského vládce Vladimira Putina, nese znaky politické vraždy.

„Podezřelého z účasti na vraždě Rusa v Bialé Podlaské zadržela lublinská policie a (polská kontrarozvědka) ABW! Používá gruzínský pas. Služby pracují na zjištění objednavatele,“ napsal Tusk.

Polští vyšetřovatelé původně v souvislosti s případem zadrželi dva běloruské občany, ale Tusk v úterý uvedl, že byli propuštěni, protože úřady neměly důkazy, že se na vraždě přímo podíleli.

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Semjon Skrepeckij

„Všechno ukazuje na to, že šlo o politickou vraždu,“ řekl Tusk ve středu. Pokud by se potvrdilo, že vraždu nařídilo Rusko, šlo by podle něj o státní terorismus.

Karikaturista vytvářel nelichotivá vyobrazení Putina, čečenského vůdce Ramzana Kadyrova a dalších vysoce postavených ruských představitelů. Jeden z nich podle agentury AP zobrazuje Putina v náruči sovětského diktátora Josifa Stalina.

Skrepeckij na portálu YouTube minulou neděli zveřejnil video, na němž je vidět, jak 12. června, v den svátku ruské suverenity, v Berlíně vyhazuje do koše ruskou vlajku.

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