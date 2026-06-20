Po rozhodnutí Nawrockého odebrat řád Zelenskému vrací ocenění další Ukrajinci


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Po rozhodnutí polského prezidenta Karola Nawrockého odebrat svému ukrajinskému protějšku Volodymyru Zelenskému nejvyšší polské vyznamenání se polská ocenění rozhodli vrátit také šéf kanceláře ukrajinského prezidenta Kyrylo Budanov a ukrajinský velvyslanec ve Varšavě Vasyl Bodnar. Jádrem sporu je Zelenského dekret, kterým přidělil jednotce ukrajinských speciálních sil přídomek Hrdinové Ukrajinské povstalecké armády (UPA). To vyvolalo v Polsku pobouření, nacionalisté z UPA se za druhé světové války podíleli na masakrech Poláků.

Polský premiér Donald Tusk ještě v noci na síti X napsal, že spor mezi Polskem a Ukrajinou těší ruského vůdce Vladimira Putina a šokuje spojence. „Úkolem prezidentů Zelenského a Nawrockého je uklidnit emoce, nikoli vyvolávat napětí. Frontová linie je jinde,“ uvedl Tusk.

„Nemůžeme zapomínat na naši historii, nemůžeme se vzdát naší paměti a nemůžeme se zříci důstojnosti našich obětí,“ prohlásil v pátek Nawrocki, když o rozhodnutí odebrat Zelenskému Řád bílé orlice informoval veřejnost. Ukrajinský prezident vyznamenání v roce 2023 obdržel od tehdejší hlavy polského státu Andrzeje Dudy.

Portál Onet poznamenal, že Nawrockého rozhodnutí musí kontrasignovat premiér, bez jehož podpisu platit nebude. Tusk již dříve oba prezidenty vyzval, aby přistoupili k upřímnému dialogu, neboť spolupráce obou zemí je společným zájmem.

Sybiha: Rozhodnutí Nawrockého je strategická chyba

Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha v pátek uvedl, že rozhodnutí Nawrockého je strategickou chybou a neuctivostí, z čehož bude mít užitek jen Moskva. Poznamenal, že v brzké době vrátí Řád za zásluhy Polské republiky, který obdržel v roce 2022 a který si za nynější situace nemůže nechat.

Nawrocki chce Zelenskému odebrat nejvyšší polský řád
Polský prezident Karol Nawrocki se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským v prosinci 2025

Řád za zásluhy Polské republiky chce nyní podle listu Ukrajinska pravda vrátit i Budanov. Ten toto vysoké polské vyznamenání ve třídě důstojnického kříže obdržel v roce 2024. „Ukrajina neříká žádné zemi, jak učit svou historii. Proto si také vyhrazujeme právo na naši národní paměť a důstojnost,“ uvedl Budanov.

Ten se podivil nad tím, že Řád bílé orlice dosud nebyl odebrán někdejšímu italskému fašistickému diktátorovi Benitu Mussolinimu, který byl spojencem vůdce nacistického Německa Adolfa Hitlera.

Ukrajinský velvyslanec Bodnar na facebooku napsal, že chápe polské emoce, ale nemůže souhlasit s tím, aby Zelenskyj jako přítel Polska a prezident země, která brání Evropu před ruským agresorem, byl zbaven nejvyššího polského řádu. Dodal, že za takových okolností je nucen vrátit Řád za zásluhy Polské republiky, který ve třídě rytířského kříže obdržel.

Polsko patří od počátku otevřené ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 k největším podporovatelům Kyjeva. Vzájemné vztahy nicméně zatěžují některé historické události, zejména takzvaný volyňský masakr z let 1943 až 1944, kdy ukrajinští nacionalisté podle odhadů historiků povraždili padesát tisíc až sto tisíc Poláků včetně žen a dětí.

Oběťmi se na Volyni na západě Ukrajiny v menší míře stali i místní Rusové, Židé, Arméni a Češi. Ukrajinští historici naopak připomínají masakry civilistů při odvetných akcích polské Zemské armády proti ukrajinským vesnicím, při kterých podle odhadů zahynulo až dvacet tisíc Ukrajinců.

Prezidenti hojili historické rány polsko-ukrajinských vztahů. Uctili památku obětí volyňského masakru
Andrzej Duda a Volodymyr Zelenskyj uctili památku obětí masakru na Volyni

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