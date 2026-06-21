Bouřky hrozí i v neděli, ale mají být slabší


21. 6. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Hasiči v souvislosti se sobotními bouřkami zaznamenali 705 výjezdů. Nejvíce ve Středočeském a Královéhradeckém kraji. Pomáhali především s čerpáním vody a odstraňovali popadané stromy. Zasahovat museli i drážní hasiči. Bouřky hrozí i v neděli, ačkoliv mají být slabší. Meteorologové zmírnili výstrahu.

Meteorologové v neděli upravili výstrahu před bouřkami, na celém území Česka platí až do noci na pondělí mírné riziko. Srážek by mělo být méně a projevy bouřek by měly být slabší než v sobotu, vyplývá z aktualizované výstrahy a vyjádření Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na facebooku.

Až do pondělního večera trvá varování před vysokými teplotami. „Dnes maximální teploty nad 31 stupňů Celsia naměříme zejména v Čechách a na jižní a střední Moravě. Vzhledem k vysokým teplotám a vysoké vzdušné vlhkosti budeme vnímat pocit dusna,“ uvedl v neděli Miloš Dvořák z ČHMÚ.

V neděli odpoledne a večer se mohou místy vyskytnout bouřky, které můžou doprovázet nárazy větru kolem 75 kilometrů v hodině, intenzivní srážky a kroupy. „Největší pravděpodobnost na vznik bouřek je v západní polovině Čech. Na Moravě očekáváme vývoj bouřek spíše v pozdních odpoledních hodinách a pravděpodobnost na nebezpečné jevy je menší,“ doplnil Dvořák. Podle ústavu ale nelze silné bouřky vyloučit.

Sobotní bouřky

„Od 12:00 do 24:00 se jednalo celkem o 705 událostí, nejvíce v krajích Středočeském (262), Královéhradeckém (141), Jihočeském (70) a Vysočina (42),“ napsali na X hasiči k sobotní bouřkové situaci.

Na železnici hasiči ve dvanácti případech odstraňovali větve a stromy popadané na trať, zasahovali také u zatopeného přejezdu v Příbrami a odčerpali vodu z výpravní budovy ve Strančicích u Prahy, uvedl mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. V Úvalech u Prahy budou v neděli hasiči odřezávat nebezpečně nakloněný strom nad jednou kolejí.

„Včera (v sobotu) se k místu nedostal jeřáb kvůli podmáčenému terénu. V tomto úseku je ale provoz zachován po dvou kolejích ze tří,“ informoval Kavka.

Bouřka v sobotu podle něj na několika místech dočasně vyřadila zabezpečovací zařízení, obnovit provoz se dařilo v řádech desítek minut. Vlaky kvůli tomu večer zhruba tři čtvrtě hodiny nejezdily například na železničním koridoru mezi Prahou a Kolínem v úseku Pečky–Kolín.

Ve Středočeském kraji hasiči například v Příbrami zachraňovali dva lidi, které voda tekoucí z polí uvěznila v zahradním altánu. Dostali se k nim na člunu a odvezli je do bezpečí. V Příbrami zasahovali také v ulici Bratří Čapků, kde voda natekla do školy a bylo potřeba ji odčerpat. V Říčanech voda zaplavila podjezd pod železniční tratí nebo část Říčanské ulice, což je spojka mezi městem a dálnicí D1.

V Královéhradeckém kraji hasiči vyjížděli k případu v Červeném Kostelci na Náchodsku, kde se vyvalila na silnici víka od kanálů a voda zatopila komunikaci.

Na Vysočině zasahovali například v Pelhřimově, kde zaplavila voda při silném dešti podjezd v Myslotínské ulici. Uvázlo v něm osobní auto. Na Pelhřimovsku likvidovali také spadlé stromy například v Útěchovičkách, Sedlici a Červené Řečici.

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