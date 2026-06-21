U Památníku Ležáky na Chrudimsku si lidé připomínají 84 let od vyhlazení osady nacisty, stalo se tak 24. června 1942. Nacisté se mstili za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Stalo se to dva týdny po vypálení Lidic. Pietního setkání se zúčastní i prezident Petr Pavel.
Součástí pietní vzpomínky je tradičně mše, kladení květinových darů ke Knize obětí nebo slavnostní předávání pamětních odznaků Památníku Lidice. Pietní akt před polednem zakončí zapálení ohně a seskok vojenských parašutistů.
Němci kamenickou osadu Ležáky vypálili 24. června 1942, mstili se za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Stalo se to dva týdny po vyhlazení středočeských Lidic. Gestapo odhalilo, že v Anglii vycvičení parašutisté z Ležáků udržovali vysílačkou Libuše spojení mezi domácím a zahraničním odbojem.
Nacisté ještě tentýž den v Pardubicích popravili 33 dospělých, 13 dětí odvlekli. Přežily jen sestry Marie a Jarmila Šťulíkovy, byly poslány do Německa na převýchovu. Dnes je místo národní kulturní památkou. Vesnici připomínají žulové náhrobky s vytesaným křížem na půdorysech devíti domů.