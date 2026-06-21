Vance přiletěl do Švýcarska na jednání o dohodě mezi USA a Íránem

Americký viceprezident JD Vance v neděli ráno SELČ přiletěl do Švýcarska, aby pomohl formálně zahájit jednání o omezení íránského jaderného programu a o naplnění memoranda o ukončení války Spojených států proti Íránu. Informuje o tom agentura AP.
Memorandum o porozumění, které ve středu na dálku podepsali americký prezident Donald Trump a íránský prezident Masúd Pezeškján, otevírá cestu ke konečné mírové dohodě. Pro americké a íránské vyjednávače se tím otevřela 60denní lhůta pro to, aby se pokusili dosáhnout shody na technických detailech. AP podotýká, že jednání mají obrovský význam pro světovou ekonomiku a globální bezpečnost.
První dny této lhůty však poznamenaly rozsáhlé izraelské útoky proti Íránem podporovanému hnutí Hizballáh v Libanonu a následné oznámení Íránu, že znovu uzavírá Hormuzský průliv, který je klíčovou námořní cestou pro přepravu ropy nebo zemního plynu. Tvrzení Teheránu o uzavření strategické úžiny zpochybnila americká armáda.
Íránská delegace na jednání do Švýcarska, které se uskuteční v malebném středisku Bürgenstock nedaleko Lucernu, přijela už v sobotu večer. Rozhovory za účasti pákistánských a dalších zprostředkovatelů měly začít v pátek, ale kvůli eskalaci bojů v Libanonu se jejich zahájení o dva dny opozdilo.