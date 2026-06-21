Plavba Hormuzským průlivem zůstane bezplatná, tvrdí Trump. Írán chce mýtné

Plavba Hormuzským průlivem klíčovým pro dopravu ropy a plynu ze zemí Perského zálivu zůstane bezplatná i po uplynutí stávající šedesátidenní lhůty. Na své sociální síti Truth Social to v noci na neděli napsal prezident Spojených států Donald Trump. Írán naopak tvrdí, že chce od komerčních lodí vybírat poplatky za služby související s proplutím.
„V Hormuzském průlivu nebude žádné mýto po dobu šedesáti dní během období příměří a nebude ani žádné mýto, až toto šedesátidenní období skončí, pokud nebude uloženo Spojenými státy“ prohlásil Trump.
Hormuzský průliv je klíčovou námořní trasou, kterou běžně prochází asi pětina světových dodávek ropy a zemního plynu či přibližně třetina celosvětové přepravy zemědělských hnojiv po moři. Americko-izraelská válka proti Íránu vedla k praktickému uzavření úžiny, což způsobilo prudké zdražení ropy a ropných produktů.
Memorandum o porozumění
Ve středu Trump a íránský prezident Masúd Pezeškján na dálku podepsali memorandum o porozumění, které otevírá cestu ke konečné mírové dohodě. Součástí memoranda je otevření Hormuzského průlivu a okamžité příměří na všech frontách včetně Libanonu, kde Izrael vede ofenzivu proti tamnímu proíránskému teroristickému hnutí Hizballáh.
V sobotu Teherán oznámil, že kvůli pokračujícím izraelským útokům v Libanonu úžinu uzavírá. Americká armáda však tvrzení Íránu odmítla a uvedla, že tato důležitá námořní trasa zůstává otevřená a americké síly situaci sledují, aby zajistily, že tomu tak i nadále bude.
Ve Švýcarsku mezitím začínají jednání o konečné mírové smlouvě, na jejíž vznik zmíněné memorandum dává šedesát dní. Do alpské konfederace již dorazil americký viceprezident JD Vance, aby pomohl formálně zahájit jednání o omezení íránského jaderného programu a o naplnění memoranda o ukončení války.