SOUHRN: Zásadní události úterý 23. června


před 41 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 23. června 2026.

Prezident podal kompetenční žalobu na vládu kvůli účasti na summitu NATO

Ústavní soud obdržel prezidentovu kompetenční žalobu kvůli schválené delegaci na červencový summit NATO v Ankaře, do níž vláda prezidenta nezahrnula. Soud uvedl, že si je vědom naléhavosti věci, o přednostním projednání rozhodne plénum. Prezident Petr Pavel své rozhodnutí zdůvodnil v oficiálním vyjádření, kde mimo jiné uvádí, že rozhodnutí vlády vyloučit prezidenta z delegace na summit považuje za bezprecedentní a mimořádně nešťastný krok a omezení svých ústavních pravomocí.

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Prezident podal kompetenční žalobu na vládu kvůli účasti na summitu NATO
Prezident Petr Pavel


Policie zadržela hledaného ozbrojeného muže v pražských Strašnicích

Muže, který byl v úterý ráno zaznamenán se střelnou zbraní u učiliště v Čelákovicích u Prahy, zadržely před 14:00 pražské policejní hlídky ve Strašnicích. Policie nyní bude zjišťovat okolnosti případu, další informace zveřejní ve středu. Po pětapadesátiletém muži a jeho voze od rána pátraly hodiny desítky policistů. Pátrání se postupně rozšířilo na Středočeský a Královéhradecký kraj i Prahu. Policejní jednotky také pátraly v Novém Bydžově, kde měl mít hledaný rodinné vazby.

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Policie zadržela hledaného ozbrojeného muže v pražských Strašnicích
Zadržení hledaného ozbrojeného muže ve Strašnicích (23. června 2026)


Dagmar Havlová odvolala souhlas k užívání jména Václav Havel knihovnou

Dagmar Havlová odvolala souhlas k užívání jména Václav Havel v názvu knihovny. Odůvodnila to tím, že ztratila důvěru k současnému vedení a směřování instituce. Nechce také nadále nést odpovědnost za způsob, jakým bylo jméno prvního českého prezidenta používáno. Dodala, že pokud se v budoucnu objeví instituce nebo skupina lidí schopná dlouhodobě odkaz Václava Havla rozvíjet, je připravena o souhlasu znovu jednat.

Dagmar Havlová odvolala souhlas k užívání jména Václav Havel knihovnou
Dagmar Havlová na snímku z roku 2019


Kotlík je novým poslancem. Opozice kritizuje změnu financování médií veřejné služby

Poslanecká sněmovna je opět kompletní, řady hnutí ANO složením slibu na úvod zasedání doplnil Jiří Kotlík. Začátek jednání se v úterý nesl v duchu opoziční kritiky, která míří na vládou schválenou novelu, jež ruší poplatky za veřejnoprávní média. Zákonodárci by dle plánu v úterý měli poslat do závěrečného schvalování návrh na rozšíření trestného činu neplacení výživného. Ve druhém čtení je také zrušení zákona, který obsahuje pravidla pro výběr kandidátů do orgánů státních a polostátních firem, a novela o spotřebitelském úvěru.

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Kotlík je novým poslancem. Opozice kritizuje změnu financování médií veřejné služby
Poslanecká sněmovna


Izraelští vojáci zůstanou v Libanonu, prohlásili Netanjahu, Kac a šéfové armády

Izrael bude nadále udržovat „bezpečnostní zónu“ v jižním Libanonu a likvidovat teroristickou infrastrukturu. Podle zpravodajského webu Times of Israel se na tom v noci na úterý shodli premiér Benjamin Netanjahu, ministr obrany Jisra'el Kac a velitelé armády. Stažení armády židovského státu (IDF) z Libanonu je jednou z podmínek, které během současných jednání o míru se Spojenými státy vyslovuje Írán, jehož podporu má teroristické hnutí Hizballáh.

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Izraelští vojáci zůstanou v Libanonu, prohlásili Netanjahu, Kac a šéfové armády
Benjamin Netanjahu


Komise OSN: Izrael v Gaze cíleně útočil na děti

Izraelské úřady a bezpečnostní síly úmyslně a cíleně útočily na palestinské děti, čímž se v Pásmu Gazy dopustily genocidy, zločinů proti lidskosti a válečných zločinů a na okupovaném Západním břehu válečných zločinů. V úterý to podle agentury Reuters uvedla mezinárodní vyšetřovací komise OSN pro okupovaná palestinská území a Izrael, která zveřejnila novou zprávu zabývající se porušováním práv palestinských dětí v období od 7. října 2023, kdy začala válka mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás.

Více k tématu
Komise OSN: Izrael v Gaze cíleně útočil na děti
Palestinský chlapec běží kolem místa, kde izraelský útok zasáhl bytový dům v Gaze (20. června 2026)


Kárný senát zrušil výtku Lastovecké kvůli rozhovoru o bitcoinové kauze

Kárný senát Vrchního soudu v Praze zrušil výtku, kterou uložil olomoucký vrchní žalobce Radim Dragoun státní zástupkyni Petře Lastovecké kvůli jejímu rozhovoru souvisejícímu s takzvanou bitcoinovou kauzou. Věc vrátil Dragounovi k dalšímu řízení. Proti úternímu rozhodnutí kárného senátu nelze podat stížnost. Dragoun svůj další postup nechtěl předjímat. Lastovecká uvedla, že jí dal senát za pravdu v tom, že měl olomoucký žalobce při udělení výtky postupovat v souladu se zákonem.

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Kárný senát zrušil výtku Lastovecké kvůli rozhovoru o bitcoinové kauze
Státní zástupkyně Petra Lastovecká


ČEZ založil dceřinou firmu ČEZ Energy, dle analytiků jde o krok k zestátnění

Energetická skupina ČEZ v úterý založila svou dceřinou firmu s názvem ČEZ Energy. Do ní chce v následujících měsících vyčlenit prodej a distribuce energií, obchodování nebo energetické služby, řekl serveru iRozhlas.cz předseda představenstva a generální ředitel ČEZu Daniel Beneš. Vyčlenění nevýrobní části podniku do nové firmy je podle analytiků zásadním krokem pro připravované zestátnění společnosti. ČEZ chce krok stihnout do konce prvního čtvrtletí příštího roku, následně chce vedení skupiny pro novou firmu hledat investory.

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ČEZ založil dceřinou firmu ČEZ Energy, dle analytiků jde o krok k zestátnění
Ilustrační foto


Na festival ve Varech přijedou Hoffman či Binocheová

Hlavní zahraniční hvězdou letošního filmového festivalu v Karlových Varech bude americký herec Dustin Hoffman. Už potřetí se vrátí americký herec Harvey Keitel, přijede také francouzská herečka Juliette Binocheová, kameraman Robert Richardson a herec a hudebník Kevin Bacon. Kinematografii bude lázeňské město patřit od třetího do 11. července.

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Na festival ve Varech přijedou Hoffman či Binocheová
Dustin Hoffman


LSD se posunulo jako možný lék proti depresi do „nadějné“ fáze

Psychedelika se zmiňují v souvislosti s léčbou vážných duševních nemocí stále častěji – řada výsledků vypadá velmi nadějně, ale zatím chyběla kvalitnější potvrzení jejich účinnosti prostřednictvím velkých dlouhodobých studií. Teď jedna taková vyšla a naznačuje, že potenciál těchto substancí je nemalý.

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LSD se posunulo jako možný lék proti depresi do „nadějné“ fáze
Chemický vzorec LSD

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ČT a ČRo hrají jedinečnou roli, říká šéf Evropské vysílací unie

Generální ředitel Evropské vysílací unie (EBU) Noel Curran v rozhovoru pro Události, komentáře uvedl, že veřejnoprávní média v tuzemsku mají jedinečnou roli a jejich nezávislost je klíčová. Premiérovi Andreji Babišovi (ANO) se na schůzce snažil vysvětlit, že pokud chce vláda změnit jejich financování, pak musí zajistit pojistky udržitelnosti. EBU a mezinárodní organizace ve společném prohlášení vyjadřují vážné znepokojení nad záměrem českého kabinetu zrušit televizní a rozhlasové poplatky a nahradit je přímým financováním ze státního rozpočtu. Pořad moderovala Tereza Řezníčková.
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Ačkoli vláda plánuje zrušit poplatky za Českou televizi (ČT) a Český rozhlas (ČRo) úplně, vydala v pondělí kladné stanovisko k poslaneckému návrhu na rozšíření okruhu lidí a firem osvobozených od jejich placení. O postoji informovala na webu Úřadu vlády. Převést financování ČT a ČRo pod státní rozpočet chce kabinet od Nového roku.
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Lidé na pražských Kavčích horách demonstrovali na podporu ČT a ČRo

Před sídlo České televize (ČT) na pražských Kavčích horách přišli lidé na demonstraci vyjádřit podporu veřejnoprávním médiím. Chvíli po čtvrté hodině odpoledne se tam vydali pochodem z Pražského povstání. Účastníci protestovali proti vládnímu návrhu zrušit poplatky za Českou televizi a Český rozhlas (ČRo) a přesunout je pod státní rozpočet. Na akci kromě organizátorů vystoupili také zástupci odborů České televize i lidé z řad kultury.
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