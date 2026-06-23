SOUHRN: Zásadní události úterý 23. června

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 23. června 2026.
Prezident podal kompetenční žalobu na vládu kvůli účasti na summitu NATO
Ústavní soud obdržel prezidentovu kompetenční žalobu kvůli schválené delegaci na červencový summit NATO v Ankaře, do níž vláda prezidenta nezahrnula. Soud uvedl, že si je vědom naléhavosti věci, o přednostním projednání rozhodne plénum. Prezident Petr Pavel své rozhodnutí zdůvodnil v oficiálním vyjádření, kde mimo jiné uvádí, že rozhodnutí vlády vyloučit prezidenta z delegace na summit považuje za bezprecedentní a mimořádně nešťastný krok a omezení svých ústavních pravomocí.
Policie zadržela hledaného ozbrojeného muže v pražských Strašnicích
Muže, který byl v úterý ráno zaznamenán se střelnou zbraní u učiliště v Čelákovicích u Prahy, zadržely před 14:00 pražské policejní hlídky ve Strašnicích. Policie nyní bude zjišťovat okolnosti případu, další informace zveřejní ve středu. Po pětapadesátiletém muži a jeho voze od rána pátraly hodiny desítky policistů. Pátrání se postupně rozšířilo na Středočeský a Královéhradecký kraj i Prahu. Policejní jednotky také pátraly v Novém Bydžově, kde měl mít hledaný rodinné vazby.
Dagmar Havlová odvolala souhlas k užívání jména Václav Havel knihovnou
Dagmar Havlová odvolala souhlas k užívání jména Václav Havel v názvu knihovny. Odůvodnila to tím, že ztratila důvěru k současnému vedení a směřování instituce. Nechce také nadále nést odpovědnost za způsob, jakým bylo jméno prvního českého prezidenta používáno. Dodala, že pokud se v budoucnu objeví instituce nebo skupina lidí schopná dlouhodobě odkaz Václava Havla rozvíjet, je připravena o souhlasu znovu jednat.
Kotlík je novým poslancem. Opozice kritizuje změnu financování médií veřejné služby
Poslanecká sněmovna je opět kompletní, řady hnutí ANO složením slibu na úvod zasedání doplnil Jiří Kotlík. Začátek jednání se v úterý nesl v duchu opoziční kritiky, která míří na vládou schválenou novelu, jež ruší poplatky za veřejnoprávní média. Zákonodárci by dle plánu v úterý měli poslat do závěrečného schvalování návrh na rozšíření trestného činu neplacení výživného. Ve druhém čtení je také zrušení zákona, který obsahuje pravidla pro výběr kandidátů do orgánů státních a polostátních firem, a novela o spotřebitelském úvěru.
Izraelští vojáci zůstanou v Libanonu, prohlásili Netanjahu, Kac a šéfové armády
Izrael bude nadále udržovat „bezpečnostní zónu“ v jižním Libanonu a likvidovat teroristickou infrastrukturu. Podle zpravodajského webu Times of Israel se na tom v noci na úterý shodli premiér Benjamin Netanjahu, ministr obrany Jisra'el Kac a velitelé armády. Stažení armády židovského státu (IDF) z Libanonu je jednou z podmínek, které během současných jednání o míru se Spojenými státy vyslovuje Írán, jehož podporu má teroristické hnutí Hizballáh.
Komise OSN: Izrael v Gaze cíleně útočil na děti
Izraelské úřady a bezpečnostní síly úmyslně a cíleně útočily na palestinské děti, čímž se v Pásmu Gazy dopustily genocidy, zločinů proti lidskosti a válečných zločinů a na okupovaném Západním břehu válečných zločinů. V úterý to podle agentury Reuters uvedla mezinárodní vyšetřovací komise OSN pro okupovaná palestinská území a Izrael, která zveřejnila novou zprávu zabývající se porušováním práv palestinských dětí v období od 7. října 2023, kdy začala válka mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás.
Kárný senát zrušil výtku Lastovecké kvůli rozhovoru o bitcoinové kauze
Kárný senát Vrchního soudu v Praze zrušil výtku, kterou uložil olomoucký vrchní žalobce Radim Dragoun státní zástupkyni Petře Lastovecké kvůli jejímu rozhovoru souvisejícímu s takzvanou bitcoinovou kauzou. Věc vrátil Dragounovi k dalšímu řízení. Proti úternímu rozhodnutí kárného senátu nelze podat stížnost. Dragoun svůj další postup nechtěl předjímat. Lastovecká uvedla, že jí dal senát za pravdu v tom, že měl olomoucký žalobce při udělení výtky postupovat v souladu se zákonem.
ČEZ založil dceřinou firmu ČEZ Energy, dle analytiků jde o krok k zestátnění
Energetická skupina ČEZ v úterý založila svou dceřinou firmu s názvem ČEZ Energy. Do ní chce v následujících měsících vyčlenit prodej a distribuce energií, obchodování nebo energetické služby, řekl serveru iRozhlas.cz předseda představenstva a generální ředitel ČEZu Daniel Beneš. Vyčlenění nevýrobní části podniku do nové firmy je podle analytiků zásadním krokem pro připravované zestátnění společnosti. ČEZ chce krok stihnout do konce prvního čtvrtletí příštího roku, následně chce vedení skupiny pro novou firmu hledat investory.
Na festival ve Varech přijedou Hoffman či Binocheová
Hlavní zahraniční hvězdou letošního filmového festivalu v Karlových Varech bude americký herec Dustin Hoffman. Už potřetí se vrátí americký herec Harvey Keitel, přijede také francouzská herečka Juliette Binocheová, kameraman Robert Richardson a herec a hudebník Kevin Bacon. Kinematografii bude lázeňské město patřit od třetího do 11. července.
LSD se posunulo jako možný lék proti depresi do „nadějné“ fáze
Psychedelika se zmiňují v souvislosti s léčbou vážných duševních nemocí stále častěji – řada výsledků vypadá velmi nadějně, ale zatím chyběla kvalitnější potvrzení jejich účinnosti prostřednictvím velkých dlouhodobých studií. Teď jedna taková vyšla a naznačuje, že potenciál těchto substancí je nemalý.