Důchody by od příštího roku mohly vzrůst o zhruba tři sta korun

Průměrný důchod by mohl od příštího ledna vzrůst zhruba o tři sta korun měsíčně, tedy o necelé jedno a půl procenta. České televizi to řekl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO). Pokud to tak bude, půjde o nejmenší nárůst od roku 2017. Všem penzistům by přitom měl stát přidat stejně. Státní rozpočet by plošné navýšení penzí o 300 korun vyšlo na deset miliard.
Růženě Tillerové je devadesát let, ráda chodí do dámského klubu, kde trénuje paměť. Baví ji luštění křížovek, procházky i pěstování květin. Dřív pracovala v lehkém průmyslu. Důchod ji na pokrytí sociálních služeb nestačí. „Dcera na mě doplácí, takže je to všechno… snažíme se to v rodině vykrýt,“ popisuje.
Od ledna by jí podle platného zákona vzrostl měsíční důchod o tři sta korun. Stejnou částku mají ke své penzi dostat i víc než dva miliony a sedm set padesát tisíc starobních a invalidních důchodců. Důvodem je fakt, že letos vzroste průměrná měsíční mzda o zhruba tři tisíce korun.
„Ten základ zůstává samozřejmě stejný, to je tuším deset procent průměrné mzdy, takže tam samozřejmě se bude přidávat podle klasického vzorce,“ říká ministr Juchelka.
V minulých letech rostly důchody rychleji. Důvodem byla vyšší inflace. V uplynulém roce ale naopak podle ministerstva práce vzrostly životní náklady seniorů velmi málo – o zhruba tři čtvrtě procenta. A i proto má být zákonný růst penzí jen necelé procento a půl – tedy nejméně za posledních deset let.
„Nařízením vlády můžeme de facto přidat nějakých 2,7 procenta, to znamená, že v tuto chvíli, když to mámě nějak předběžně spočítáno, je to 1,4, takže tam určitě nějaký polštář je a budeme o tom jednat v rámci koalice i na vládě,“ popisuje Juchelka.
„Česká republika má velmi velkorysý valorizační mechanismus. Je celá řada jiných států, která ho takto velkorysý nemá, která tam nezahrnuje třeba celou inflaci, (Česko) zajišťuje důchodcovským domácnostem dobrou životní úroveň,“ míní exministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).
Průměrný důchod vzroste na 22 100 korun
Průměrný důchod by tak mohl vzrůst z letošních 21 800 na zhruba 22 100 korun. Premiér Andrej Babiš (ANO) po pondělním jednání vlády připustil, že by mohl kabinet někdy v budoucnu přidat důchodcům víc. Blíž ale svou představu zatím neupřesnil. „Mohli bychom v budoucnu vyplatit jednorázovou částku všem důchodcům, protože, ano historicky tam můžou být nějaké nespravedlnosti. V budoucnu. To znamená, že tam můžeme být i roky,“ řekl Babiš.
„Ekonomice se daří, inflace vysoká není, a tak se to nepropisuje do valorizačního vzorce tolik, jak by si někteří přáli, ale tak je to nastaveno a já si myslím, že je to tak nastaveno správně,“ míní místopředsedkyně výboru pro sociální politiku Pavla Pivoňka Vaňková (STAN).
Vláda by měla odsouhlasit návrh na lednové zvýšení důchodů v září. Ve stejném měsíci pak bude schvalovat návrh státního rozpočtu na rok 2027.
Důchodcovská inflace
Zmiňované tři stovky měsíčně zvednou základní část důchodu, která je stejná pro všechny penzisty. Její zvyšování se odvíjí od růstu průměrné mzdy. Životní náklady penzistů, takzvaná důchodcovská inflace, rostla v uplynulém roce velmi pomalu – zhruba o sedm desetin.
Vláda v pondělí schválila zákon, podle kterého lidem – kromě běžné valorizace – navíc po dosažení osmdesátin od ledna vzroste důchod o dalších 500 korun měsíčně. Člověk, který dosáhne devadesáti let, dostane k tisícovce, kterou obdržel v pětaosmdesáti, dalších 500 korun. Pětadevadesátiletí penzisté pak dostanou navíc tisíc korun měsíčně.
Průměrný měsíční důchod vzrostl od roku 2021 bezmála o šest a půl tisíce korun z tehdejších 15 350 korun na současných zhruba 21 800 korun. Důvodem je i vysoká inflace v letech 2022 a 2023, kterou stát důchodcům ve vyšších penzích vynahradil.
Spolu s průměrnou penzí rostou i každoroční výdaje na důchody. Ty jsou zdaleka největší položkou státního rozpočtu a dlouhodobě tvoří téměř třetinu rozpočtových výdajů. Za posledních pět let poskočily výdaje na penze skoro o 210 miliard. V roce 2021 to bylo zhruba 530 miliard, letos bezmála 740 miliard korun.