Kárný senát zrušil výtku Lastovecké kvůli rozhovoru o bitcoinové kauze

Kárný senát Vrchního soudu v Praze zrušil výtku, kterou uložil olomoucký vrchní žalobce Radim Dragoun státní zástupkyni Petře Lastovecké kvůli jejímu rozhovoru souvisejícímu s takzvanou bitcoinovou kauzou. Věc vrátil Dragounovi k dalšímu řízení. Úterní rozhodnutí kárného senátu je pravomocné.
Předseda kárného senátu Jan Kadlec vysvětlil, že senát mohl výtku bez dalšího zrušit, rozhodl se ale věc Dragounovi vrátit s tím, aby znovu zvážil, jestli skutečně byly porušeny povinnosti státní zástupkyně a jestli je namístě výtku uložit. Část vyjádření, které Dragoun Lastovecké vyčítal, podle kárného senátu teoreticky mohla znamenat porušení povinností, v jiných ale senát porušení povinností neshledal. Rozhodnutí podle Kadlece nepředjímá, jak má Dragoun rozhodnout.