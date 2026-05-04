Kriminalisté v souvislosti s bitcoinovou kauzou stíhají další tři lidi

Vyšetřovatelé z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) obvinili další tři lidi v souvislosti s kauzou darování bitcoinů ministerstvu spravedlnosti. V tiskové zprávě to uvedl olomoucký vrchní žalobce Radim Dragoun. Podle Seznam Zpráv se jedná o exministra Pavla Blažka (ODS), jeho náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Kárima Titze.
Policisté trojici viní ze zneužití pravomoci úřední osoby a legalizace výnosů z trestné činnosti. V případě odsouzení jim hrozí až dvanáct let za mřížemi.
„Stíhaný skutek bezprostředně souvisí s darováním bitcoinů Ministerstvu spravedlnosti. Trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby spočívá ve výkonu pravomoci úřední osoby způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu v úmyslu opatřit jinému neoprávněný prospěch. Jeden trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti spočívá v převedení věci, která je výnosem z trestné činnosti jiné osoby, na jiného. Druhý trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti pak spočívá v usilování o to, aby bylo podstatně ztíženo zjištění původu věci, která je výnosem z trestné činnosti,“ uvedl olomoucký vrchní žalobce Radim Dragoun v tiskové zprávě.
Podrobnosti připravujeme.