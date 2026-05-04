Kriminalisté v souvislosti s bitcoinovou kauzou stíhají další tři lidi


4. 5. 2026AktualizovánoPrávě teď|Zdroj: ČT24

Vyšetřovatelé z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) obvinili další tři lidi v souvislosti s kauzou darování bitcoinů ministerstvu spravedlnosti. V tiskové zprávě to uvedl olomoucký vrchní žalobce Radim Dragoun. Podle Seznam Zpráv se jedná o exministra Pavla Blažka (ODS), jeho náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Kárima Titze.

Policisté trojici viní ze zneužití pravomoci úřední osoby a legalizace výnosů z trestné činnosti. V případě odsouzení jim hrozí až dvanáct let za mřížemi.

„Stíhaný skutek bezprostředně souvisí s darováním bitcoinů Ministerstvu spravedlnosti. Trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby spočívá ve výkonu pravomoci úřední osoby způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu v úmyslu opatřit jinému neoprávněný prospěch. Jeden trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti spočívá v převedení věci, která je výnosem z trestné činnosti jiné osoby, na jiného. Druhý trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti pak spočívá v usilování o to, aby bylo podstatně ztíženo zjištění původu věci, která je výnosem z trestné činnosti,“ uvedl olomoucký vrchní žalobce Radim Dragoun v tiskové zprávě.

Podrobnosti připravujeme.

Tejc kvůli výsledkům auditu k bitcoinové kauze podá trestní oznámení
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) a ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO)

Výběr redakce

Soud nepravomocně uznal vinu Nagyové v kauze Čapí hnízdo

Soud nepravomocně uznal vinu Nagyové v kauze Čapí hnízdo

12:19Aktualizovánopřed 5 mminutami
Vláda schválila opětovné zavedení elektronické evidence tržeb

Vláda schválila opětovné zavedení elektronické evidence tržeb

05:08Aktualizovánopřed 9 mminutami
PRE od května zdražila fixované ceníky energií, reagovala na růst tržních cen

PRE od května zdražila fixované ceníky energií, reagovala na růst tržních cen

13:11Aktualizovánopřed 15 mminutami
Zaútočíme na lodě USA, pokud se přiblíží k Hormuzskému průlivu, varuje Írán

Zaútočíme na lodě USA, pokud se přiblíží k Hormuzskému průlivu, varuje Írán

včeraAktualizovánopřed 48 mminutami
Evropská bezpečnost musí být založena na vlastních kapacitách, řekl Pavel

Evropská bezpečnost musí být založena na vlastních kapacitách, řekl Pavel

11:56Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Babiš před summitem v Jerevanu jednal s Ruttem o navyšování výdajů v NATO

Babiš před summitem v Jerevanu jednal s Ruttem o navyšování výdajů v NATO

08:40Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Cestovní kanceláře mohou zdražit i již zakoupený zájezd, upozorňuje odbornice

VideoCestovní kanceláře mohou zdražit i již zakoupený zájezd, upozorňuje odbornice

před 2 hhodinami
Dron zasáhl výškovou budovu v Moskvě, útok prý hrozí i na vojenskou přehlídku 9. května

Dron zasáhl výškovou budovu v Moskvě, útok prý hrozí i na vojenskou přehlídku 9. května

před 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Kriminalisté v souvislosti s bitcoinovou kauzou stíhají další tři lidi

Vyšetřovatelé z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) obvinili další tři lidi v souvislosti s kauzou darování bitcoinů ministerstvu spravedlnosti. V tiskové zprávě to uvedl olomoucký vrchní žalobce Radim Dragoun. Podle Seznam Zpráv se jedná o exministra Pavla Blažka (ODS), jeho náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Kárima Titze.
13:37AktualizovánoPrávě teď

Soud nepravomocně uznal vinu Nagyové v kauze Čapí hnízdo

Za dotační podvod a poškození finančních zájmů EU v pondělí Městský soud v Praze potrestal europoslankyni Janu Nagyovou (ANO) v kauze Čapí hnízdo tříletou podmínkou se zkušební dobou na pět let a peněžitým trestem 500 tisíc korun. Rozsudek není pravomocný, lze proti němu podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze. Nagyová v závěrečné řeči vinu opětovně odmítla, z vyhlášení rozhodnutí se omluvila.
12:19Aktualizovánopřed 5 mminutami

Vláda schválila opětovné zavedení elektronické evidence tržeb

Elektronická evidence tržeb (EET) se zřejmě od ledna 2027 vrátí. Návrh na její znovuzavedení schválila vláda, řekla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Návrh, který nyní projedná parlament, by měl podle kabinetu přinést do veřejných rozpočtů 14,4 miliardy korun ročně. Součástí návrhu jsou i daňové změny, mimo jiné obnovení některých slev zrušených předchozí vládou a úprava daně z přidané hodnoty (DPH).
05:08Aktualizovánopřed 9 mminutami

PRE od května zdražila fixované ceníky energií, reagovala na růst tržních cen

Pražská energetika (PRE) od května zvýšila ceny svých fixovaných produktů elektřiny i plynu. Reaguje tím na růst cen energií na světových trzích. Zdražení se týká nových smluv se závazkem, u nichž si zákazníci připlatí v průměru několik stovek korun za rok. Pro klienty se smlouvou na dobu neurčitou nebo s dohodou o fixaci cen, kterou uzavřeli už dříve, se nic nemění. Dodávky energií v důsledku blízkovýchodní krize v minulých týdnech zdražovali i někteří další dodavatelé.
13:11Aktualizovánopřed 15 mminutami

Evropská bezpečnost musí být založena na vlastních kapacitách, řekl Pavel

Prezident Petr Pavel v pondělí dopoledne přivítal na Pražském hradě finskou hlavu státu Alexandera Stubba. Hovořili spolu například o pokračující podpoře Ukrajiny či o posilování evropského pilíře Severoatlantické aliance (NATO). „Evropská bezpečnost musí být založena na vlastních kapacitách,“ řekl Pavel a dodal, že to neznamená oslabení transatlantické vazby.
11:56Aktualizovánopřed 1 hhodinou

VideoCestovní kanceláře mohou zdražit i již zakoupený zájezd, upozorňuje odbornice

Cestovní kanceláře mohou za dodržení zákonných podmínek navýšit cenu již zakoupeného zájezdu. „Pokud cestovní kancelář splní veškeré podmínky a zvýšení je menší než osm procent, tak je zákazník povinen to navýšení akceptovat. Pokud by se jednalo o navýšení vyšší než těch osm procent, tak je to na zákazníkovi,“ vysvětluje ve Studiu 6 vedoucí právní poradny spotřebitelské organizace dTest Lenka Zdráhalová. V rozhovoru se Zuzanou Smieškovou rozebírá i to, co musí cestovní kanceláře splnit, aby mohly cenu dodatečně navýšit, jak má postupovat zákazník, který chce kvůli zdražení odstoupit od smlouvy a nechat si vrátit peníze, či jaké jsou aspekty kupování zájezdů s předstihem, nebo naopak na poslední chvíli.
před 2 hhodinami

Požár v Českém Švýcarsku se nerozšiřuje, pod kontrolou ale stále není

Požár v Českém Švýcarsku se nerozšiřuje. Hasičům se v noci na pondělí podařilo udržet plochu, na které hoří, pod sto hektary. Plně pod kontrolou zatím oheň nemají. Do zásahu se kolem 8:00 znovu zapojily vrtulníky. Na pomoc přiletí kolem poledne i dva ze Slovenska. Les hoří mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou od sobotního odpoledne.
06:27Aktualizovánopřed 3 hhodinami

VideoRusko nechce obsadit Evropu, věří Ševčík. Havel varuje před podceněním

Hlavním tématem Duelu ČT24 byly plánované výdaje vlády Andreje Babiše (ANO) na obranu a naplnění závazku NATO. „Premiér si asi těch dvacet miliard na výdaje na obranu půjčí, aby naplnil závazek NATO. Musel by tedy zvýšit schodek státního rozpočtu,“ řekl poslanec Miroslav Ševčík (za SPD). „Pokud jde o výdaje na obranu, tak je možné se v nějaké míře rozumně zadlužit. Je mylná představa, že agresorovi předám zemi, která je rozpočtově v pořádku. Raději budu mít zemi zadluženou, ale bezpečnou a suverénní,“ míní předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel. Hosté se střetli ohledně vojenských motivací Ruska vůči Evropě. Podle Ševčíka je směšné si myslet, že by Rusko chtělo okupovat Evropu, když má problém obsadit území na Ukrajině. „Rusko se netají tím, že má zájem o sféru vlivu ve střední Evropě. Je mimořádně nebezpečné podceňovat agresora,“ varoval Havel. Pořad moderoval Jiří Václavek.
před 4 hhodinami
Načítání...