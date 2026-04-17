Schillerová a Tejc představí svá zjištění k bitcoinové kauze


před 23 mminutami|Zdroj: ČTK

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) a ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) v pátek na tiskovém briefingu představí svá zjištění k bitcoinové kauze. Tejc zároveň oznámí výsledky auditu, který po svém nástupu na ministerstvo zadal. Loňské přijetí miliardového daru ministerstvem spravedlnosti stále vyšetřuje policie. Obvinění z legalizace výnosů z trestné činnosti čelí Tomáš Jiřikovský, který bitcoiny ministerstvu daroval. Kauza vyvolala rozpory mezi tehdejšími vládními stranami kabinetu Petra Fialy (ODS).

Ministerstvo spravedlnosti loni pod vedením Pavla Blažka (dříve ODS) přijalo od odsouzeného drogového dealera Jiřikovského téměř miliardu korun v bitcoinech. Blažek následně kvůli kritice rezignoval a pozastavil své členství v ODS.

Kvůli kauze požadovaly tehdy opoziční strany ANO a SPD také rezignaci ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS). Ministerstvo spravedlnosti totiž ministerstvu financí zaslalo podklady k plánované darovací smlouvě. Úředníci ministerstva financí následně nedoporučili, aby ministerstvo spravedlnosti bitcoiny převzalo. Stanjura ale stanovisko až do 25. března nečetl, přičemž smlouva o daru ministerstvu spravedlnosti byla podepsána 7. března. Na schůzce s Blažkem pak Stanjura podle svých slov nedoporučil dar přijmout.

Před rokem začala bitcoinová kauza
Bitcoin (ilustrace)

Podle auditu, který zadala Blažkova ministerská nástupkyně Eva Decroix (ODS), ministerstvo spravedlnosti před převzetím daru neprovedlo povinnou předběžnou kontrolu původu kryptoměny podle zákona o finanční kontrole a v rozporu s interními předpisy si nevyžádalo a nezpracovalo komplexní právní stanovisko ke smlouvě. Blažek tvrdí, že se přijetím daru ničeho nezákonného nedopustil.

Ministerstvo darované bitcoiny nejprve vydražilo, ale policie je následně zajistila jako možný výnos z trestné činnosti. Ministerstvo později oznámilo, že jedné skupině kupců bitcoinů vyplatilo kurzový rozdíl zhruba 34 milionů korun a druhé skupině deset milionů. Decroix tehdy médiím řekla, že stát o nic nepřišel, protože si ponechal bitcoiny a kupcům vrátil peníze.

Lastovecká byla z bitcoinové kauzy vyloučena kvůli možné podjatosti, řekl Dragoun
Olomoucký vrchní státní zástupce Radim Dragoun (8. října 2025)

Výběr redakce

Aktuálně z rubriky Domácí

Schillerová a Tejc představí svá zjištění k bitcoinové kauze

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) a ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) v pátek na tiskovém briefingu představí svá zjištění k bitcoinové kauze. Tejc zároveň oznámí výsledky auditu, který po svém nástupu na ministerstvo zadal. Loňské přijetí miliardového daru ministerstvem spravedlnosti stále vyšetřuje policie. Obvinění z legalizace výnosů z trestné činnosti čelí Tomáš Jiřikovský, který bitcoiny ministerstvu daroval. Kauza vyvolala rozpory mezi tehdejšími vládními stranami kabinetu Petra Fialy (ODS).
před 23 mminutami

Po deseti hodinách debat přerušila sněmovna opozicí vyvolanou mimořádnou schůzi

Sněmovna ve čtvrtek po deseti hodinách debat přerušila mimořádné jednání, které vyvolala opozice mimo jiné kvůli růstu cen pohonných hmot či změně financování veřejnoprávních médií. Rozpravu ovládli zástupci vládní koalice ANO, SPD a Motoristů, kteří ji využili ke kritice svých odpůrců, předchozího kabinetu a k pozitivnímu vylíčení svých dosavadních nebo chystaných kroků. Promluvit mohli pouze představitelé s přednostním řečnickým právem, na všechny se ale během vymezené doby nedostalo.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Vaňková a Svoboda nebudou obhajovat primátorský mandát

V podzimních komunálních volbách nebudou obhajovat mandát primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS) ani primátor Prahy Bohuslav Svoboda (ODS). Vaňková oznámila, že nebude znovu kandidovat ze zdravotních důvodů. Z ostravské komunální politiky zase odchází zastupitel a dřívější dlouholetý primátor města Tomáš Macura (nestr., dříve ANO), který mezi důvody zmiňuje deziluzi z politiky posledních let. Komunální volby se letos konají devátého a desátého října.
před 7 hhodinami

Uděláme vše pro plnění závazků NATO, řekl Babiš po jednání s Ruttem

Premiér Andrej Babiš (ANO) se v Praze setkal s generálním tajemníkem Severoatlantické aliance Markem Ruttem. Předmětem jednání byly české alianční závazky a armáda. Česká vláda podle Babiše považuje obranyschopnost a závazky vůči NATO za prioritní. Udělá vše pro to, aby je splnila, prohlásil premiér. Kabinet přitom čelí kritice za výši výdajů na obranu. Babiš tvrdí, že obě strany mají rozdílné údaje o výdajích a jejich podílu na HDP, proto si je vymění. Podle Rutteho musí všichni alianční závazky plnit, zvyšování výdajů je klíčové.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Semancová s možným střetem zájmů už pro resort nepracuje, řekl Juchelka

Alexandra Semancová, u níž vzniklo podezření na střet zájmů, už nepracuje pro ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), sdělil poslancům šéf resortu Aleš Juchelka (ANO). Server Seznam Zprávy minulý měsíc napsal, že kvůli jejímu možnému střetu zájmů by Česko mohlo přijít o 103 milionů korun z evropských dotací. Juchelka tehdy prohlásil, že Semancová je jako jeho poradkyně člověk na svém místě.
před 8 hhodinami

Přelomový verdikt o vnitrostátních únosech dětí. Evropský soud se zastal Čecha

Evropský soud pro lidská práva (ESLP) vydal přelomový verdikt, který se týká vnitrostátních únosů dětí jedním z rodičů. Případ se odehrál v tuzemsku. Rozvedený otec se na evropskou instanci obrátil proto, že mu tuzemská justice neumožnila styk s dětmi poté, co je exmanželka bez jeho vědomí a souhlasu přestěhovala z Brna do Prahy. Rozsudek by mohl mít vliv na posuzování podobných případů v budoucnu.
před 9 hhodinami

Rusko zveřejnilo seznam firem, které má za potenciální cíle. Dvě jsou z Česka

Ruské ministerstvo obrany zveřejnilo seznam zahraničních firem, které se podle něj podílejí na výrobě dronů pro Ukrajinu. Místopředseda ruské bezpečnostní rady Dmitrij Medvěděv je označil za potenciální cíle pro ruské ozbrojené síly. Na seznamu figurují i dvě firmy z Česka. Policie je s nimi v kontaktu. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) předvolal ruského velvyslance, aby vyjádření Moskvy české straně vysvětlil.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Na summit NATO mají jet podle vládního usnesení Babiš, Macinka a Zůna

Armádní letadlo mířící na červencový summit Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře vyčlenila vláda pro premiéra Andreje Babiše (ANO) a ministry zahraničí Petra Macinku (Motoristé) a obrany Jaromíra Zůnu (za SPD). Vyplývá to z přílohy usnesení o letecké přepravě ústavních činitelů, které kabinet schválil v pondělí. O vedení delegace usiluje prezident Petr Pavel. Babiš v pondělí řekl, je nelogické, aby prezident jel spolu s vládní delegací. Podle Pavla by mohl jet on i Babiš, sejde se s ním příští týden.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Načítání...