PRE od května zdražila fixované ceníky energií, reagovala na růst tržních cen

Pražská energetika (PRE) od května zvýšila ceny svých fixovaných produktů elektřiny i plynu. Reaguje tím na růst cen energií na světových trzích. Zdražení se týká nových smluv se závazkem, u nichž si zákazníci připlatí v průměru několik stovek korun za rok. Pro klienty se smlouvou na dobu neurčitou nebo s dohodou o fixaci cen, kterou uzavřeli už dříve, se nic nemění. Dodávky energií v důsledku blízkovýchodní krize v minulých týdnech zdražovali i někteří další dodavatelé.
„Drželi jsme předchozí ceny, jak dlouho se dalo, ale stejně jako mnozí jiní dodavatelé jsme v důsledku růstu cen komodit na světových trzích neměli jinou možnost, než přistoupit k mírné úpravě cen,“ komentoval krok mluvčí PRE Karel Hanzelka. Změny se nyní týkají produktů se závazkem, základní tarif bez závazku zatím společnost podle mluvčího zdražovat neplánuje.
Elektřinu s fixací na dva roky v nejběžnější sazbě D02d tak bude PRE nově nabízet za 3932,50 koruny za megawatthodinu (MWh) s DPH. Oproti dubnovým ceníkům si tak běžný zákazník podle společnosti připlatí zhruba pět procent ročně. „Měsíční zálohy se zvýší řádově o desetikoruny,“ podotkl Hanzelka. Pro zákazníky, kterým končí nyní dvouletá fixace se podle něj mnoho nezmění, protože nabízené ceny elektřiny jsou podobné jako před dvěma lety.
Plyn zdraží o devět procent
Plyn bude na dva roky za 1815 korun za MWh s DPH, což podle dodavatele znamená nárůst v roční platbě v průměru o devět procent. „Náš běžný zákazník, který plynem vaří a ohřívá vodu, si připlatí měsíčně na zálohách asi stokorunu. V případě topení plynem v rodinném domě se zálohy průměrně zvýší zhruba o tři sta korun měsíčně,“ popsal Hanzelka.
„Stranou nelze nechat fakt, že jsme vlivem událostí na Blízkém východě nezvýšili ceny elektřiny pro veřejné dobíjení elektromobilů na našich dobíjecích stanicích,“ dodal Hanzelka.
Společnost PRE je další z řady dodavatelů, kteří reagovali na růst tržních cen energií. V březnu zdražovala ceníky energií s fixací například společnost innogy, ceny tarifů energií se závazkem zvyšovaly také Pražská plynárenská, MND nebo E.ON.
Ceny evropských referenčních smluv na nákup plynu od začátku války na Blízkém východě stouply o desítky procent. Konflikt začal poslední únorový den americko-izraelským útokem na Írán. Plyn navíc v Evropě funguje jako takzvaný závěrný zdroj při výrobě elektřiny. Spolu s růstem ceny plynu tak i postupně zdražuje na trhu i elektřina.