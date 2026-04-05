České zásoby plynu se ztenčují, jeho nedostatek prý ale nehrozí


před 6 hhodinami
Události: Dodávky zemního plynu do Evropy
Zásoby plynu v Česku se dál ztenčují. Podle ministerstva průmyslu a obchodu jsou nádrže naplněné asi ze čtrnácti procent, loni touto dobou tam bylo 25 procent suroviny. Na rozdílu se podepsalo předchozí chladnější počasí a teď už také cena. Plyn je kvůli válce na Blízkém východě výrazně dražší. Obchodníci proto s plněním rezervoárů na další sezonu vyčkávají, přitom v dubnu s tím už obvykle začínají.

Nedostatek plynu ale nehrozí. V tom jsou zajedno jak představitelé státu, tak nejnovější analýza jedné z poradenských firem. Pomáhá i to, že Evropa není hlavním odběratelem plynu z oblasti Blízkého východu.

„Na to, aby se naplnily zásobníky, potřebujete zhruba 90 dnů,“ popsal vrchní ředitel sekce energetiky na resortu průmyslu a obchodu René Neděla. Rozhodný a klíčový podle něj bude červen, kdy se „uvidí, jestli je potřeba aktivovat nějaké mimotržní mechanismy“.

Rostoucí ceny plynu, elektřiny či dopravy pociťují firmy i spotřebitelé
„Myslím si, že s naplňováním v současné době – protože jsme v dubnu, takže už jsme ve vtláčecí sezoně – většina účastníků trhů váhá. Čeká, zda se situace přeci jen neuklidní,“ odhadl výkonný ředitel Svazu energetiky ČR Josef Kotrba.

V Česku je podle ministerstva průmyslu situace stabilní. Plyn z oblasti Blízkého východu čerpá hlavně Asie. Do Česka se dostává zkapalněný zemní plyn přes přečerpávací stanici v krušnohorském Brandově, která propojuje německou soustavu s českou. Zkapalněná surovina putuje do tuzemska z Norska, ale i z USA. Americký plyn tankery dováží do evropských terminálů.

Podle Neděly z ministerstva průmyslu a obchodu je riziko v tom, že tankery s LNG původně směřující do Evropy by mohly být přeplaceny a přesměrovány do Asie.

Otázka dalšího vývoje cen

Cena plynu se od začátku konfliktu téměř zdvojnásobila. Jak se bude vyvíjet dál, ovlivní délka války. Pokud se Hormuzský průliv otevře do června, průměrná cena plynu pro letošek by mohla být kolem 40 eur za megawatthodinu. V případě blokády až do podzimu by stoupla k 60 eurům. Nejhorší scénář odborníků z EGU počítá s roční uzavírkou.

„V letošním roce by se ceny dostávaly v průměru na téměř 80 eur za megawatthodinu, ale určitě v nějakých špičkách bychom mohli zaznamenat i krátkodobé výkyvy nad sto eur,“ přiblížil projektový ředitel EGU Michal Kocůrek.

Část dodavatelů zdražuje fixované ceníky plynu i elektřiny
Před zimou nařizuje zásobníky z většiny naplnit i evropská legislativa. Obchodníkům se to ale nevyplácí, pokud je plyn na trhu drahý. „My jsme bohužel v takové situaci, že na letní sezonu máme mírně dražší plyn, než jaký očekáváme v zimě,“ doplnil Kocůrek.

Cenu plynu pak mohou snížit nové dodávky – třeba z Alžírska – nebo zprovoznění plánovaných terminálů ve Spojených státech.

Paliva zdražují, Babiš vyzval hlavní distributory ke snížení cen
Předseda ANO Andrej Babiš

Rostoucí cena pohonných hmot zvyšuje zájem o elektromobily

Ušetřit tisíce korun měsíčně za dojíždění do práce je jeden z argumentů, který teď zvedá poptávku po elektromobilech. Řidiči ale míří kvůli vysokým pořizovacím cenám hlavně do autobazarů, v některých nyní u elektrických aut zaznamenávají nárůst prodejů. Zájem o elektromobilitu roste, ačkoli její rozvoj stát nijak zásadně nepodporuje.
před 6 hhodinami

Zásoby plynu v Česku se dál ztenčují. Podle ministerstva průmyslu a obchodu jsou nádrže naplněné asi ze čtrnácti procent, loni touto dobou tam bylo 25 procent suroviny. Na rozdílu se podepsalo předchozí chladnější počasí a teď už také cena. Plyn je kvůli válce na Blízkém východě výrazně dražší. Obchodníci proto s plněním rezervoárů na další sezonu vyčkávají, přitom v dubnu s tím už obvykle začínají.
VideoJaro je ideální dobou pro revizi solárních panelů. Doporučuje se jednou za dva roky

Příchod jara je ideální dobou pro revize solárních panelů. Technici říkají, že zkontrolovat fotovoltaiku je potřeba hlavně kvůli bezpečnosti, ale také proto, aby fungovala na plný výkon. Rozdíl je přitom mezi servisem a revizí. „Servis děláme kvůli funkčnosti technologie, aby nám co nejlépe fungovala. Elektrorevizi děláme kvůli bezpečnosti a výstupem toho je revizní zpráva. Za nás by se měla provádět jednou za dva roky,“ říká vedoucí technické kontroly a standardizace z ČEZ Prodej Michal Kubín. Kolik za kontrolu lidé zaplatí, se liší – většinou je to mezi pěti až deseti tisíci korunami.
před 12 hhodinami

Pět zemí EU požaduje zavedení mimořádné daně pro energetické firmy, píše Reuters

Pět zemí Evropské unie požaduje zavedení mimořádné daně ze zisků energetických společností. Reagují tak na rostoucí ceny pohonných hmot kvůli válce v Íránu, napsala v sobotu agentura Reuters s odvoláním na dopis ministrů financí těchto zemí adresovaný Evropské komisi (EK), do kterého měla možnost nahlédnout.
4. 4. 2026

Rostoucí ceny plynu, elektřiny či dopravy pociťují firmy i spotřebitelé

Zdražování plynu a zčásti i elektřiny už podle provedeného šetření pociťuje většina společností sdružených ve Svazu průmyslu a dopravy. Ekonomové předpokládají, že válka na Blízkém východě zbrzdí celé tuzemské hospodářství. Pokles HDP odhadují na několik desetin procentního bodu. Rozhodujícím faktorem nicméně bude délka konfliktu. První dodavatelé energií už také přistoupili ke zvýšení cen pro domácnosti.
4. 4. 2026

VideoHosté Událostí, komentářů probrali budoucnost USA v NATO i ceny paliv

Americký prezident Donald Trump oznámil další tvrdé údery na Írán i horizont možného konce operací na Blízkém východě. Naopak znovu zkritizoval spojence v NATO, zpochybnil i možné setrvání Washingtonu v Alianci. Debata v Událostech, komentářích se zaměřila i na ceny pohonných hmot, které vlivem blízkovýchodního konfliktu pokračují v růstu, a rozhodnutí vlády o regulaci marží. Diskuze se zúčastnili místopředseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti Denis Doksanský (ANO), místopředseda téhož výboru Libor Vondráček (Svobodní, klub SPD), členka zahraničního výboru Katerina Demetrashvili (Piráti) a členka výboru pro evropské záležitosti Helena Langšádlová (TOP 09). Do debaty, jíž provázel Lukáš Dolanský, se připojil i brigádní generál v záloze František Mičánek.
3. 4. 2026

Trump zavádí nová cla na léky. Týkají se i EU

Americký prezident Donald Trump oznámil zavedení nových cel na některé farmaceutické produkty. Léky z Evropské unie, Japonska, Jižní Koreje a Švýcarska budou podléhat clu ve výši patnáct procent, zatímco dovoz z Velké Británie bude zatížen desetiprocentním clem. Stalo se tak rok po takzvaném Dni osvobození, kdy americký prezident poprvé oznámil uvalení vysokých cel na většinu zemí světa, uvedl irský ekonomický server Business Plus.
3. 4. 2026

Zakladatel obuvnického impéria a vizionář Tomáš Baťa se narodil před 150 lety

Tomáš Baťa vstoupil do historie jako zakladatel obuvnického impéria, které dalece přerostlo hranice Československa a funguje dodnes. Největšího rozmachu podniku se sídlem ve Zlíně se ovšem nedožil – zahynul v 56 letech v červenci 1932 při leteckém neštěstí v Otrokovicích, když se chystal na obchodní cestu do Curychu. Vedení firmy pak převzal jeho poloviční bratr Jan Antonín Baťa. Odborníci i obdivovatelé baťovského podnikatelského zázraku se dodnes přou o to, který ze sourozenců byl úspěšnější. Tomáš Baťa se narodil před 150 lety, 3. dubna 1876, ve Zlíně.
3. 4. 2026
