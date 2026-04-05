České zásoby plynu se ztenčují, jeho nedostatek prý ale nehrozí

Zásoby plynu v Česku se dál ztenčují. Podle ministerstva průmyslu a obchodu jsou nádrže naplněné asi ze čtrnácti procent, loni touto dobou tam bylo 25 procent suroviny. Na rozdílu se podepsalo předchozí chladnější počasí a teď už také cena. Plyn je kvůli válce na Blízkém východě výrazně dražší. Obchodníci proto s plněním rezervoárů na další sezonu vyčkávají, přitom v dubnu s tím už obvykle začínají.
Nedostatek plynu ale nehrozí. V tom jsou zajedno jak představitelé státu, tak nejnovější analýza jedné z poradenských firem. Pomáhá i to, že Evropa není hlavním odběratelem plynu z oblasti Blízkého východu.
„Na to, aby se naplnily zásobníky, potřebujete zhruba 90 dnů,“ popsal vrchní ředitel sekce energetiky na resortu průmyslu a obchodu René Neděla. Rozhodný a klíčový podle něj bude červen, kdy se „uvidí, jestli je potřeba aktivovat nějaké mimotržní mechanismy“.
„Myslím si, že s naplňováním v současné době – protože jsme v dubnu, takže už jsme ve vtláčecí sezoně – většina účastníků trhů váhá. Čeká, zda se situace přeci jen neuklidní,“ odhadl výkonný ředitel Svazu energetiky ČR Josef Kotrba.
V Česku je podle ministerstva průmyslu situace stabilní. Plyn z oblasti Blízkého východu čerpá hlavně Asie. Do Česka se dostává zkapalněný zemní plyn přes přečerpávací stanici v krušnohorském Brandově, která propojuje německou soustavu s českou. Zkapalněná surovina putuje do tuzemska z Norska, ale i z USA. Americký plyn tankery dováží do evropských terminálů.
Podle Neděly z ministerstva průmyslu a obchodu je riziko v tom, že tankery s LNG původně směřující do Evropy by mohly být přeplaceny a přesměrovány do Asie.
Otázka dalšího vývoje cen
Cena plynu se od začátku konfliktu téměř zdvojnásobila. Jak se bude vyvíjet dál, ovlivní délka války. Pokud se Hormuzský průliv otevře do června, průměrná cena plynu pro letošek by mohla být kolem 40 eur za megawatthodinu. V případě blokády až do podzimu by stoupla k 60 eurům. Nejhorší scénář odborníků z EGU počítá s roční uzavírkou.
„V letošním roce by se ceny dostávaly v průměru na téměř 80 eur za megawatthodinu, ale určitě v nějakých špičkách bychom mohli zaznamenat i krátkodobé výkyvy nad sto eur,“ přiblížil projektový ředitel EGU Michal Kocůrek.
Před zimou nařizuje zásobníky z většiny naplnit i evropská legislativa. Obchodníkům se to ale nevyplácí, pokud je plyn na trhu drahý. „My jsme bohužel v takové situaci, že na letní sezonu máme mírně dražší plyn, než jaký očekáváme v zimě,“ doplnil Kocůrek.
Cenu plynu pak mohou snížit nové dodávky – třeba z Alžírska – nebo zprovoznění plánovaných terminálů ve Spojených státech.