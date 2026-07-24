TikTok porušuje pravidla pro ochranu dětí na internetu, uvedla Evropská komise


před 44 mminutami|Zdroj: ČTK

Evropská komise (EK) předběžně shledala, že čínská sociální síť pro sdílení krátkých videí TikTok porušuje unijní nařízení o digitálních službách (DSA). Nedostatečně podle ní chrání nezletilé v on-line prostředí. Společnosti hrozí vysoká pokuta.

Na TikToku si mohou nezletilí uživatelé nastavit svůj účet jako veřejný. To znamená, že jejich obsah mohou zobrazit všichni uživatelé, včetně těch, kteří účet na TikToku nemají. Toto nastavení také umožňuje, aby byl obsah zveřejněný staršími nezletilými ve věku 16 až 17 let doporučován jakémukoli jinému uživateli TikToku prostřednictvím kanálu For You, uvedla Komise.

Takové zveřejnění podle ní může vést k nežádoucím kontaktům ze strany potenciálních pachatelů a zvyšuje riziko zneužití obsahu ke kyberšikaně. Tato funkce může cizím lidem umožnit nahlížet do života dítěte. Navíc vzhledem k tomu, že obsah zveřejněný nezletilými může na internetu zůstat trvale a provázet je i v dospělosti, hrozí i dlouhodobé negativní důsledky, dodává EK.

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TikTok a Evropská unie

Ani v případě, že si nezletilí zvolí soukromý účet, nejsou podle Komise dostatečně chráněni. Jejich účty lze snadno dohledat prostřednictvím seznamů sledujících a sledovaných u jiných uživatelů a jejich profilové fotografie zůstávají přístupné komukoli, včetně lidí bez účtu na TikToku. Nastavení platformy je tak nadále vystavuje rizikům, jako jsou nevyžádané kontakty, kyberšikana či predátorské chování, uvedl mluvčí EK Thomas Regnier.

Komise se proto domnívá, že by TikTok měl v souladu s pokyny pro ochranu nezletilých upravit výchozí nastavení veřejných účtů nezletilých tak, aby jejich obsah byl ve výchozím nastavení viditelný pouze těm uživatelům sítě, které si nezletilý sám schválil.

Starší nezletilí by sice měli mít možnost sdílet svůj obsah s širším publikem na TikToku, za žádných okolností by však jejich obsah neměl být přístupný celosvětovému publiku mimo platformu. TikTok by navíc neměl doporučovat obsah nezletilých dalším uživatelům prostřednictvím kanálu For You.

Hrozba pokuty

TikTok, jehož vlastníkem je čínská společnost ByteDance, nyní dostane možnost seznámit se s dokumenty obsaženými ve vyšetřovacím spise Evropské komise a písemně reagovat na její předběžná zjištění.

Pokud se názor komise potvrdí, může EK rozhodnout o nesplnění povinnosti, což může vést k uložení pokuty až do šesti procent z celosvětového ročního obratu dané společnosti.

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Instagram, ilustrační foto

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