Evropská komise označila TikTok za nepovolený návykový design


před 10 mminutami|Zdroj: ČTK

Evropská komise (EK) předběžně shledala čínskou sociální síť pro sdílení krátkých videí TikTok návykovým designem v rozporu s unijním nařízením o digitálních službách (DSA). Podle EK se TikTok zatím nesnaží eliminovat rizika, společnosti hrozí pokuta.

Návykový design zahrnuje například takzvané nekonečné posouvání, tedy že videa nikdy nekončí, dále automatické přehrávání, kdy se další video spustí samo, takzvané push notifikace, což znamená, že aplikace uživatele nutí vrátit se do ní zpět, či vysoce personalizovaný algoritmus, který rychle pozná, co uživatele baví a snaží se ho držet v aplikaci.

„Vyšetřování komise předběžně naznačuje, že TikTok dostatečně neposoudil, jak by tyto návykové funkce mohly poškodit fyzickou a duševní pohodu jeho uživatelů, včetně nezletilých a zranitelných dospělých,“ uvedla Komise.

Snížené sebeovládání

Aplikace podle EK „neustále odměňuje uživatele novým obsahem, navíc určité designové prvky aplikace podněcují nutkání pokračovat v procházení a přepínají mozek uživatelů do režimu autopilota“. Vědecký výzkum přitom ukázal, že tyto prvky „mohou vést k nutkavému chování a snížit sebeovládání uživatelů“.

Podle unijní exekutivy se přitom zdá, že TikTok nezavádí rozumná, přiměřená a účinná opatření ke zmírnění rizik, která vyplývají z jeho návykového designu. „V této fázi se komise domnívá, že TikTok musí změnit základní design své služby,“ uvádí EK. Mělo by se tak stát například postupným deaktivováním návykových funkcí, jako je právě nekonečné scrollování či zavedení účinných „přestávek u obrazovky“, a to i v noci.

„Závislost na sociálních sítích může mít škodlivé účinky na vyvíjející se mysl dětí a dospívajících. Nařízení o digitálních službách činí platformy odpovědnými za dopady, které mohou mít na své uživatele,“ uvedla místopředsedkyně Komise Henna Virkkunenová. „V Evropě prosazujeme právní předpisy na ochranu našich dětí a našich občanů na internetu,“ dodala.

TikToku hrozí pokuta

Vlastníkem TikToku je čínská společnost ByteDance. TikTok má nyní možnost uplatnit své právo na obhajobu, přezkoumat dokumenty obsažené ve vyšetřovacích spisech Komise a písemně odpovědět na předběžná zjištění.

Pokud se názor Komise potvrdí, může EK rozhodnout o nesplnění povinnosti, což může vést k uložení pokuty až do šesti procent z celkového světového ročního obratu dané společnosti.

