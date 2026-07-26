Hongkong cenzuruje knihy. Úřady se zaměřují na nezávislé vydavatele

Po médiích, školách a opozičních stranách se hongkongské úřady zaměřují na nezávislá knihkupectví a vydavatele. Během několika měsíců policie provedla sérii razií v obchodech s takzvanou závadnou literaturou. Jde o důsledek zákonů o státní bezpečnosti, které mají podle vlády přinést městu stabilitu.
Plakát s odkazem na Václava Havla a život v pravdě za výlohou jednoho z posledních nezávislých knihkupectví v Hongkongu. Během prodemokratických protestů ho vytiskl dnes už zaniklý deník Apple Daily. Obchod zůstává otevřený, přestože majitelku Leticii Wong úřady vyšetřují kvůli prodeji pobuřujících knih, od biografie vězněného Jimmyho Laie přes díla karikaturisty Zunziho až po román George Orwella 1984.
K Havlovu morálnímu konceptu života v pravdě se hlásila i další hongkongská knihkupectví, která už neexistují. Propekingská média a úřady v něm však neviděly literární odkaz, ale projev takzvaného měkkého odporu vůči vládě.
„Pro mě pojem ‚měkký odpor‘ nic neznamená. Je to nálepka, kterou vláda používá, aby nás označila za jakési rebely. Stvořili to sami,“ popsala majitelka knihkupectví Hunter Bookstore Leticia Wong.
Na základě zákona o státní bezpečnosti policie letos provedla razie ve čtyřech knihkupectvích, jedenáct zaměstnanců zatkla. „V těchto knihkupectvích vystavovali a prodávali knihy, jejichž obsah podněcoval nenávist vůči vládě Hongkongu, soudům nebo bezpečnostním složkám,“ tvrdí hongkongský ministr pro bezpečnost Chris Tang Ping-keung.
Hongkong býval místem, kam se z pevninské Číny jezdilo pro nezávislou literaturu. Zlom přišel v roce 2015, kdy zmizelo pět zaměstnanců knihkupectví, které prodávalo knihy o zákulisí komunistického vedení. Zakladatele, švédského občana Kuej Min-chaje, dokonce unesli z Thajska a přinutili k televiznímu doznání.
„Vydal jsem se dobrovolně. Doufám, že žádný jednotlivec ani instituce, včetně Švédska, v té věci nebudou intervenovat,“ popsal spoluzakladatel knihkupectví Causeway Bay Books Kuej Min-chaj.
Odpykává si deset let v čínském vězení. Jeho kolega pokračoval v odkazu v exilu na Tchaj-wanu, kde otevřel knihkupectví pod stejným názvem. Začátkem července zemřel.