Pronásledovaní obyvatelé Hongkongu hledají útočiště na svobodnějším Tchaj-wanu

Řada obyvatel Hongkongu, kteří se v minulých letech zapojili do prodemokratického hnutí, byla obviněna z výtržnictví a následně je úřady sledovaly na každém kroku. Raději se tak rozhodli odejít do exilu na Tchaj-wanu, který Čína považuje za odpadlickou provincii. Povolení k pobytu už dostaly desetitisíce lidí.

Peking vyzývá mezinárodní společenství, aby dodržovalo princip jedné Číny. Vadí mu, že cizí státníci blahopřáli vítězi lednových demokratických voleb na Tchaj-wanu. Svobodná atmosféra na ostrově v poslední době oslovuje i mnohé obyvatele Hongkongu.

Pastor Alan Keung založil v Hongkongu internetový deník a pomáhal studentům. „V roce 2019 mě devětkrát zatkli a dvakrát jsem byl za mřížemi. Nejdelší trest byl rok za to, že jsem šířil knihu o demokratickém hnutí,“ prohlásil Keung, který nakonec uprchl na Tchaj-wan.

Pod neustálým dohledem

Majitelé fitness Henry Tong s partnerkou zase poskytovali během protestů demonstrantům první pomoc. Policie je následně obvinila z výtržnictví. Když se dozvěděli, že možná půjdou na sedm let do vězení, vzali se. Nakonec měli štěstí, protože je soudili podle civilního zákona a soudce je osvobodil. „Když mě zprostili viny, byl jsem šťastný, ale jakmile jsem vyšel ze soudní síně, uvědomil jsem si, že to byl jen začátek. Vláda nás nenechá na pokoji,“ vzpomíná Tong.

Spolu s ním úřady obžalovaly z výtržnictví stovky lidí. Po zavedení zákona o státní bezpečnosti jsou ale obvinění ještě mnohem závažnější. Tajná policie z pevninské Číny má rozsáhlé pravomoci a soudní systém se změnil. „Přestože jsme vyhráli soud podle zákona, byli jsme neustále pod dohledem a sledováni. Proto jsme se přestěhovali na Tchaj-wan. Hongkong se změnil a už tam nejsme v bezpečí,“ říká Tong.