LSD se posunulo jako možný lék proti depresi do „nadějné“ fáze


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, FDA, STAT, Definium

Psychedelika se zmiňují v souvislosti s léčbou vážných duševních nemocí stále častěji – řada výsledků vypadá velmi nadějně, ale zatím chyběla kvalitnější potvrzení jejich účinnosti prostřednictvím velkých dlouhodobých studií. Teď jedna taková vyšla a naznačuje, že potenciál těchto substancí je nemalý.

Jedna z forem LSD přinesla tento týden doposud nejslibnější výsledky v léčbě klinické deprese. Společnost Definium Therapeutics zveřejnila výsledky své klinické studie fáze III, ve které testovala svou vlastní verzi LSD s kódovým označením DT120.

Ukázalo se, že u osob s těžkou depresí, které užily jednorázovou dávku DT120, došlo k výrazně většímu zmírnění příznaků než u těch, které dostaly jen placebo. Společnost na základě těchto – dle ní skvělých – výsledků plánuje požádat americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) o zrychlené schválení svého preparátu.

Výrobce věří, že by nasazení léku do praxe mohlo přinést zásadní změnu v léčbě lidí, kteří těžkými depresemi trpí a neexistuje pro ně zatím žádná jiná dostatečně účinná léčba.

Největší test LSD na léčbu deprese

Když švýcarský chemik Albert Hofmann roku 1938 ve své laboratoři poprvé vyrobil diethylamid kyseliny lysergové, dal mu zkratku LSD. O třicet let později se s látkou a jejím psychedelickým potenciálem začalo experimentovat jako s možným lékem na duševní nemoci – tehdy ale ještě metodami, které příliš nepřipomínaly moderní vědu. A také se LSD začalo využívat jako rekreační droga schopná působit silné změny vědomí.

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LSD

Právě zneužití LSD jako drogy a nejasné výsledky studií vedly k tomu, že zájem o tuto substanci postupně utichal – nicméně v posledních letech došlo k jeho oživení. Vědci využívají nejen lepších schopností syntetické chemie k úpravě LSD, ale také moderních zobrazovacích metod, které umí odhalit, jaké změny v mozku užívání této látky způsobuje.

Nová studie je svým rozsahem jednou z největších prací, které měly popsat, zda LSD zmírňuje příznaky deprese. Vědci vycházeli z dosavadního laboratorního výzkumu, který ukazuje, že LSD může podporovat vznik nových nervových spojení a vyvolávat další změny v mozku, které jsou spojené se zmírněním příznaků deprese. Testovaní lidé byli rozdělení do dvou skupin – první dostávala jednorázovou dávku 100 mikrogramů přípravku DT120 a druhá placebo. Ani výzkumníci nevěděli, kdo dostal jakou látku, všechny účastníky pak po dobu tří měsíců sledovali a vyhodnocovali, jak se budou dopady lišit.

Výsledky jednoznačně pozitivní

Studie ukázala, že ti, kteří obdrželi LSD, zaznamenali podle standardních hodnocení deprese výrazně větší zlepšení než uživatelé placeba. Jejich stav se zlepšil přibližně o padesát procent, zatímco u těch, co dostali jen placebo, došlo ke zlepšení o sedm procent. Je to jak ukázka síly LSD, tak současně i důkaz, že i pouhé placebo může mít měřitelný dopad.

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Dvanáct procent léčených LSD dokonce dle studie nemělo žádné příznaky deprese, úplně jim tedy zmizela. To stejné se dalo říct jen o třech procentech osob, které dostaly placebo.

Důležitým faktorem je fakt, že průzkum sice vyšel v odborném žurnálu, ale stále je to „jen“ studie firmy, která lék vyrábí. To znamená, že vše ještě musí ověřit nezávislí experti. Pokud se to ale podaří, mohlo by to přinést velmi rychlý pokrok v medicíně a léčbě. Zejména proto, že třetí fáze klinické studie, kterou už výzkum pokrývá, stačí ke schválení preparátu příslušnými úřady – tedy pokud to budou považovat za správné.

A pokud se toto podaří, mohlo by to otevřít cestu i dalším terapiím, které jsou založené právě na LSD.

Odkaz na studii
Xixao

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