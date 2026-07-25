Francie nařídila evakuaci dalších sedmi obcí u Bordeaux kvůli požárům

Francouzské úřady v noci na sobotu nařídily preventivní evakuaci sedmi obcí v okolí Bordeaux kvůli rozsáhlým lesním požárům, které se k oblasti blíží. V těchto obcích žije přes 170 tisíc lidí, ale dvou z nich se evakuace týká jen částečně. Již k pátečnímu večeru se přitom podle úřadů v jihozápadní Francii muselo evakuovat 141 tisíc lidí. Paříž kvůli závažnosti požádala o aktivaci mechanismu civilní obrany v Evropské unii. Sousední Španělsko kvůli požárům vyhlásilo národní stav nouze.
Nové opatření se týká obyvatel obcí Saint-Médard-en-Jalles, Le Haillan, Saint-Jean d'Illac, Martignas-sur-Jalles, a Saint-Aubin de Médoc. Ty se nacházejí v blízkosti metropolitní oblasti Bordeaux nebo jsou její součástí a celkem v nich žije 69 800 lidí, uvedla agentura AFP. Částečně se evakuace týká také obcí Mérignac, kde žije 78 tisíc lidí, a Eysines s 24 800 obyvateli.
„Vzhledem k šíření požáru a navzdory značným prostředkům nasazeným hasičskými a záchrannými složkami si situace vyžaduje evakuaci obyvatel dotčených oblastí,“ uvedla ve svém prohlášení prefektka departementu Gironde Sophie Brocasová.
„Požáry dosáhly úrovně, jaké jsme tu neviděli“
Francouzský premiér Sébastien Lécornu již dříve v sobotu uvedl, že z regionů Gironde a Landes, které leží blízko Bordeaux a kde tento týden poprvé vypukly lesní požáry, bylo dosud evakuováno více než 141 tisíc lidí. Francouzský prezident Emmanuel Macron podle serveru BBC k pomoci v zasažených oblastech zmobilizoval armádu.
„Požáry, které zasahují naši zemi, dosáhly úrovně, jakou jsme tu ještě neviděli,“ napsal Lecornu v sobotu na síti X.
„Požár se sám udržuje a mění směr. Zjistili jsme, že ho vítr žene na východ, směrem k metropolitní oblasti Bordeaux,“ informoval francouzský ministr vnitra Laurent Nuňez.
Právě v departementu Gironde v regionu Nová Akvitánie bojují západně od Bordeaux s plameny stovky hasičů, napsala agentura AFP. Tento lesní požár podle ní vypukl ve středu v obci Saumos a od té doby se rozšířil směrem k poloostrovu Cap Ferret.
„Poslední měsíc a půl jsme čelili extrémním povětrnostním podmínkám, ani kapka deště a teploty výrazně nad normálem. A bohužel se nyní potýkáme s masivním, bezprecedentním požárem, který za pouhé dva dny zničil přes dvacet tisíc hektarů. To je neslýchané. Ani my, ani hasiči jsme nikdy nic takového neviděli,“ uvedl starosta obce Lège Cap-Ferret Philippe de Gonneville.
Nasazeno je tisíc hasičů a 260 pozemních jednotek, uvedla podle BBC prefektura Gironde. Ze vzduchu je podporují čtyři hasičské letouny Canadair, dva letouny Bombardier Dash 8, tři letadla Air Tractors a dva hasičské vrtulníky. Po boji s plameny bylo ošetřeno 42 zraněných hasičů. Místní úřady uvedly, že „neúnavné úsilí hasičů“ umožnilo zachránit dva tisíce domů.
Pomáhají i čeští hasiči. Vrtulník Black Hawk dorazil na letiště k Bordeaux v pátek večer. Do zásahu se má zapojit v sobotu. Vedle Čechů ve Francii pomůže také vrtulník ze Slovenska a čtyři hasicí letadla z Chorvatska a Portugalska.
Požáry ve Španělsku
Španělská vláda vyhlásila stav nouze, přičemž 25 tisíc lidí dostalo pokyn k evakuaci. Regionální prezidentka Madridu Isabel Díaz Ayusová to popsala jako „nejhorší požár v historii regionu“. Oblast podle ní čelí „dokonalé bouři“ vysokých teplot, neúprosného větru a spojujících se požárních front.
Španělští úředníci také varovali, že požár poblíž Madridu „přesahuje kapacity“ hasičů. Stalo se tak poté, co se tři požáry západně od hlavního města sloučily do jednoho. Ve Španělsku místní záchranné složky uvedly, že se lesní požáry přesouvají k obcím Robledo de Chavela a Fresnedillas de la Olivia, které jsou vzdáleny asi padesát kilometrů od hlavního města.
„Požár vrcholí a v současné době je mimo možnosti hasičů,“ řekl novinářům Carlos Novillo, šéf krizového řízení madridské regionální vlády. „V této oblasti není možné zasahovat proti požáru, proto se přijímají obranná opatření,“ dodal.
Americká Národní agentura pro letectví a vesmír (NASA) musela také evakuovat zařízení určené ke komunikaci s vesmírnými družicemi, které se nachází asi 65 kilometrů od Madridu, upozornila agentura AFP.
Zástupce vlády v Madridu Francisco Martín varoval, že počet požárů by mohl ještě vzrůst, protože „uhlíky létají na kilometry a oheň překonává velké vzdálenosti“. Starosta El Tiembla, jedné z postižených oblastí v Ávile, Arturo Varas González informoval, že plameny se rozšířily z Navaluengy do údolí Iruelas, které dělí dvacet kilometrů, za méně než půl hodiny. „Bylo to hrozné,“ řekl González listu laSexta.
V madridském regionu shořelo nejméně šest tisíc hektarů půdy, zatímco požáry v Ávile podle úředníků pohltily téměř devět tisíc hektarů.
V pátek večer řekl delegát španělské vlády Francisco Martín Aguirre novinářům, že hasičům dosud pomáhaly relativně nízké teploty, ale situaci může zhoršit vítr. Dopoledne se podle něj očekává zesílení větru s poměrně nepředvídatelnými poryvy, citovala jej televize France24.
České ministerstvo zahraničí uvedlo, že v cestovatelském systému Drozd je nyní ve Francii evidováno 251 turistů z Česka a ve Španělsku 1008 cestovatelů. Kromě Francie a Španělska v Evropě bojuje s požáry také Itálie a Řecko, stejně jako Tunisko, Maroko a Alžírsko v severní Africe.
Také v Řecku působí část českých hasičů nasazených v zahraničí. Odjeli tam v rámci preventivního programu. Do plného nasazení se dostali poprvé v pátek odpoledne.