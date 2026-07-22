SOUHRN: Zásadní události středy 22. července


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 22. července 2026.

Prezident vetoval uvolnění pravidel rozpočtové odpovědnosti

Prezident Petr Pavel ve středu vetoval novelu, která má umožnit vládě mimo jiné překročit schválené výdaje státního rozpočtu až o deset procent, a to v případě zhoršení bezpečnostní situace. Novelu v červenci schválila sněmovna, když přehlasovala Senát. Ten chtěl do novely vložit omezující podmínky pro možnost kabinetu zvyšovat výdaje nad schválený rozpočtový rámec. Koalice postoj prezidenta očekávala, zřejmě se tak v srpnu sejde sněmovna, aby veto přehlasovala.

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Prezident vetoval uvolnění pravidel rozpočtové odpovědnosti
Prezident Petr Pavel


Policie po zásahu na pražském magistrátu obvinila šest lidí a dvě firmy

Po úterním zásahu v budově pražského magistrátu ve Škodově paláci policie obvinila šest lidí a dvě právnické osoby. Viní je z více trestných činů, mezi nimiž je zneužití pravomoci úřední osoby, přijímání úplatků či praní špinavých peněz. Podle kriminalistů působili obvinění jako organizovaná zločinecká skupina, potvrdil pro Českou televizi mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala.

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Policie po zásahu na pražském magistrátu obvinila šest lidí a dvě firmy
Magistrát hlavního města Prahy – Škodův palác


Hasiči zlikvidovali požár výškové budovy ve Zlíně

Hasiči téměř po dvou týdnech prací ohlásili ve středu odpoledne likvidaci požáru výškové budovy číslo 34 v centru Zlína. Končí i doporučení, aby lidé v okolí nevětrali. I dál ale platí zákaz vstupu do blízkosti torza kvůli jeho narušené statice. Bezpečnostní perimetr vymezuje oplocení a místo hlídá také bezpečnostní agentura.

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Hasiči zlikvidovali požár výškové budovy ve Zlíně
Vyhořelá budova ve Zlíně


Ukrajina za poslední dva dny hlásí zasažení třinácti ruských plavidel

Velitel ukrajinských dronových jednotek Robert Brovdi, známý pod přezdívkou Maďar, napsal, že Ukrajina za posledních 48 hodin zasáhla v Černém a Azovském moři třináct ruských plavidel. Podle telegramových kanálů udeřili Ukrajinci drony také na Ruskem okupovaný Krym. Ruské ministerstvo obrany mezitím uvedlo, že jeho síly v noci zaútočily v Oděské oblasti na přístavy, zasáhly dvě lodě a také nádrže s palivem a mazivem. Prohlášení stran konfliktu nelze během války bezprostředně nezávisle ověřit.

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Ukrajina za poslední dva dny hlásí zasažení třinácti ruských plavidel
Ilustrační foto
Změna v čele ukrajinské armády
Nová generace, pečlivé plánování. Kdo je nový šéf ukrajinské armády Drapatyj
Vrchní velitel ukrajinské armády Mychajlo Drapatyj


Brusel kvůli ruské účasti končí s financováním benátského bienále

Evropská komise odebrala grant dva miliony eur (zhruba 48,4 milionu korun) pořadateli benátského bienále kvůli letošní účasti Ruska na této přehlídce současného umění, která začala 9. května. Napsala o tom belgická agentura Belga s odvoláním na úterní prohlášení agentury Evropské komise pro vzdělání, audiovizi a kulturu. Znovuotevření ruského pavilonu na jedné z nejznámějších přehlídek umění na světě poprvé od začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu vyvolalo silnou kritiku.

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Brusel kvůli ruské účasti končí s financováním benátského bienále
Exteriér ruského pavilonu během předpremiéry benátského bienále


Umělá inteligence od OpenAI utekla z „vězení“ a zaútočila na cizí web

Společnost OpenAI, která provozuje umělou inteligenci známou pod názvem ChatGPT, uvedla, že dva z jejích nejpokročilejších modelů se během testu vymkly kontrole a napadly jinou společnost, která se také zabývá umělou inteligencí.

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Umělá inteligence od OpenAI utekla z „vězení“ a zaútočila na cizí web
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