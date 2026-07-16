SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 16. července


před 28 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 16. července 2026.

Neznáme detaily o účelu cesty zadrženého Čecha v Číně, uvedl Macinka

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) pro ČT sdělil, že nezná detaily o účelu cesty zadrženého Čecha v Číně. Případ považuje za izolovaný a nesouvisející se zadržením čínského občana v Česku. Peking oznámil, že český občan je vyšetřován kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Podle agentury Reuters to uvedlo čínské ministerstvo zahraničí, podle kterého příslušné úřady postupují v souladu se zákonem.

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Neznáme detaily o účelu cesty zadrženého Čecha v Číně, uvedl Macinka
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) k zadržení českého občana v Číně


Soud udělil 32 trestů za zřícení mostu v Janově, nejvyšší je 12 let vězení

Soud v Janově ve čtvrtek udělil vysoké tresty v souvislosti se zřícením Morandiho mostu v tomto italském městě, při kterém v roce 2018 zemřelo 43 lidí. Z více než padesáti obžalovaných jich soud uznal vinnými 32, například z neúmyslného zabití, neplnění služebních a zákonných povinností či ohrožení bezpečnosti silničního provozu, píší agentury. Bývalý šéf společnosti Autostrade per l’Italia (Aspi), která most spravovala, Giovanni Castellucci dostal dvanáct let vězení.

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Soud udělil 32 trestů za zřícení mostu v Janově, nejvyšší je 12 let vězení
Zřícení mostu v Janově


Ukrajinský parlament schválil novou vládu, premiérem je Serhij Koreckyj

Ukrajinský parlament ve čtvrtek schválil Serhije Koreckého jako nového premiéra, později pak i jeho vládu kromě ministrů zahraničí a obrany. Koreckyj byl dosud šéfem energetické společnosti Naftohaz. Před hlasováním označil za klíčové priority obranu země před ruskou agresí, hospodářskou stabilitu a integraci do EU. Mezi klíčovými úkoly uvedl také přípravu na příští zimu, která kvůli ruským útokům na ukrajinská energetická zařízení a infrastrukturu může být podle něj těžší než ta minulá.

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Ukrajinský parlament schválil novou vládu, premiérem je Serhij Koreckyj
Nový premiér Ukrajiny Serhij Koreckyj
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Následky ruského útoku na Kyjev (16. července 2026)


Jih Prahy zasáhly přívalové srážky. Jižní Morava řeší následky středeční bouřky

Jihozápadně od Prahy se od jedné hodiny ráno vyskytovaly přívalové srážky a dle radarových odhadů napršelo i kolem 60 milimetrů srážek, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Bouřky se následně přesouvaly na jih a jihovýchod Prahy, kde lokálně spadlo až 50 milimetrů. Jihem Moravy se bouřka prohnala už v podvečer. Největší škody napáchala v Prušánkách na Hodonínsku, kde poničila střechy domů a školy. Ve Velkých Bílovicích kroupy poničily až čtyři pětiny vinohradů.

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Jih Prahy zasáhly přívalové srážky. Jižní Morava řeší následky středeční bouřky
Zásah Hasičů v Prušánkách
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V pátek mohou přijít silné bouřky, o víkendu se ochladí
Ilustrační foto


Armáda slavnostně převzala první z letounů Embraer

Zařazením prvního transportního letounu Embraer C-390 Millennium získává česká armáda schopnosti, které jí dosud chyběly, řekl při slavnostním představení letounu na letišti v pražských Kbelích ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Nový stroj má zvýšit akceschopnost vzdušných sil a bude možné jej využít mimo jiné k přepravě techniky, výsadkářů či tankování za letu. Letoun přiletěl do Česka začátkem července, druhý letoun má armáda získat do konce roku 2027.

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Armáda slavnostně převzala první z letounů Embraer
Slavnostní předání prvního transportního letounu Embraer C-390 Millennium do výzbroje české armády, 16. července 2026


Kanadu sužuje skoro tisícovka lesních požárů, vítr žene dým i do USA

Horko a sucho způsobily, že kanadské lesy se staly velmi zranitelnými vůči požárům. Těch v zemi v současné době rychle přibývá. Nejhorší je situace podle tisku v provincii Ontario, kde mimo jiné leží velkoměsto Toronto.

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Kanadu sužuje skoro tisícovka lesních požárů, vítr žene dým i do USA
Oblohu v Torontu zahalil dým z rozsáhlých lesních požárů


Na přírodních koupalištích se množí parazit, který nakazí i člověka

Čeští vědci se pokoušejí zjistit víc o parazitech, kteří se v Česku vyskytují ve vodě a mohou tak proniknout i na koupaliště. Protože lidem způsobují zdravotní potíže, hledají experti cesty, jak předejít jejich přemnožení.

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