Jih Prahy v noci nečekaně zasáhly přívalové srážky. Napršelo přes 50 milimetrů

Jihozápadně od Prahy se od jedné hodiny ráno vyskytovaly přívalové srážky a dle radarových odhadů napršelo i kolem 60 milimetrů srážek, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Bouřky se následně přesouvaly na jih a jihovýchod Prahy, kde lokálně spadlo až 50 milimetrů. Je pravděpodobné, že hasiči budou muset místy odčerpávat vodu, doplnil.
Jihozápadně od Prahy se už po jedné hodině v noci vyskytovaly přívalové srážky a napršelo zde dle radarových odhadů za hodinu i kolem 60 milimetrů srážek. V extrému to mohlo být i více, píše ČHMÚ.
Srážkové pásmo se následně přesouvalo a výraznější srážky zasáhly i jižní a jihovýchodní část Prahy, kde spadlo také lokálně přes 50 milimetrů, z toho i více než 30 milimetrů za 30 minut. Ráno se pak vyskytovaly přívalové srážky tentokrát bez bouřky na Kutnohorsku na meteorologické stanici Vrchlice, kde spadlo přes 50 milimetrů, z toho téměř 40 milimetrů za hodinu.
Ze srážkoměrných stanic v síti ČHMÚ zaznamenaly nejvíce srážek (od jedné do páté hodiny ráno) stanice Praha, Radotín 56,2 milimetrů, Praha, Libuš 53,5 milimetrů, Praha, Chodov 52,5 milimetrů. Přes 50 milimetrů srážek měla ještě stanice Praha, Modřany sever II.