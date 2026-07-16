Jih Prahy v noci nečekaně zasáhly přívalové srážky. Napršelo přes 50 milimetrů


před 38 mminutami|Zdroj: ČHMÚ

Jihozápadně od Prahy se od jedné hodiny ráno vyskytovaly přívalové srážky a dle radarových odhadů napršelo i kolem 60 milimetrů srážek, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Bouřky se následně přesouvaly na jih a jihovýchod Prahy, kde lokálně spadlo až 50 milimetrů. Je pravděpodobné, že hasiči budou muset místy odčerpávat vodu, doplnil.

Jihozápadně od Prahy se už po jedné hodině v noci vyskytovaly přívalové srážky a napršelo zde dle radarových odhadů za hodinu i kolem 60 milimetrů srážek. V extrému to mohlo být i více, píše ČHMÚ.

Srážkové pásmo se následně přesouvalo a výraznější srážky zasáhly i jižní a jihovýchodní část Prahy, kde spadlo také lokálně přes 50 milimetrů, z toho i více než 30 milimetrů za 30 minut. Ráno se pak vyskytovaly přívalové srážky tentokrát bez bouřky na Kutnohorsku na meteorologické stanici Vrchlice, kde spadlo přes 50 milimetrů, z toho téměř 40 milimetrů za hodinu.

Ze srážkoměrných stanic v síti ČHMÚ zaznamenaly nejvíce srážek (od jedné do páté hodiny ráno) stanice Praha, Radotín 56,2 milimetrů, Praha, Libuš 53,5 milimetrů, Praha, Chodov 52,5 milimetrů. Přes 50 milimetrů srážek měla ještě stanice Praha, Modřany sever II.

V pátek mohou přijít silné bouřky, o víkendu se ochladí
Ilustrační foto

Výběr redakce

Čína vyšetřuje zadrženého Čecha pro podezření z ohrožení státní bezpečnosti

Čína vyšetřuje zadrženého Čecha pro podezření z ohrožení státní bezpečnosti

09:37Aktualizovánopřed 5 mminutami
Turek se nebude účastnit porad vedení, schůzek ani jednání na ministerstvu

Turek se nebude účastnit porad vedení, schůzek ani jednání na ministerstvu

před 11 mminutami
Jih Prahy v noci nečekaně zasáhly přívalové srážky. Napršelo přes 50 milimetrů

Jih Prahy v noci nečekaně zasáhly přívalové srážky. Napršelo přes 50 milimetrů

před 38 mminutami
Ruský útok na Kyjev si vyžádal dvě oběti, terčem úderů se stal i Charkov

Ruský útok na Kyjev si vyžádal dvě oběti, terčem úderů se stal i Charkov

06:20Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Armáda slavnostně obdrží první z letounů Embraer

Armáda slavnostně obdrží první z letounů Embraer

03:46Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Kuvajt odrážel drony z Íránu, ten hlásil útoky i zásah základny v Jordánsku

Kuvajt odrážel drony z Íránu, ten hlásil útoky i zásah základny v Jordánsku

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
Katar měl tajně finančně i vojensky pomáhat Íránu, pohár teď přetekl

Katar měl tajně finančně i vojensky pomáhat Íránu, pohár teď přetekl

před 4 hhodinami
Přes Brno prošla menší supercela

Přes Brno prošla menší supercela

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Aktuálně z rubriky Počasí

Jih Prahy v noci nečekaně zasáhly přívalové srážky. Napršelo přes 50 milimetrů

Jihozápadně od Prahy se od jedné hodiny ráno vyskytovaly přívalové srážky a dle radarových odhadů napršelo i kolem 60 milimetrů srážek, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Bouřky se následně přesouvaly na jih a jihovýchod Prahy, kde lokálně spadlo až 50 milimetrů. Je pravděpodobné, že hasiči budou muset místy odčerpávat vodu, doplnil.
před 38 mminutami

V pátek mohou přijít silné bouřky, o víkendu se ochladí

V Česku se budou v následujících dnech vyskytovat bouřky, v pátek mohou být i silné. Teploty budou ve čtvrtek a v pátek stoupat ke třiceti stupňům Celsia, na Moravě a ve Slezsku meteorologové v pátek očekávají až 33 stupňů. Na víkend se ochladí a počasí bude proměnlivé s přeháňkami, vyplývá z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
před 2 hhodinami

Přes Brno prošla menší supercela

Přes Brno se ve středu odpoledne prohnala bouřka, podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) i menší supercela s kroupami. Hasiči hlásili několik výjezdů. Výstraha před silnými bouřkami platila do středečních 22 hodin zejména pro oblast jižních Čech. V platnosti je ale až do čtvrtečního odpoledne výstraha před vysokými teplotami, která platí pro většinu území Moravy, Slezska a v Polabí. V pátek meteorologové čekají na jižní Moravě teploty až 34 stupňů Celsia.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Noční déšť částečně ochladil hořící budovu ve Zlíně, hašení pokračuje

Hasiči sedmým dnem likvidují rozsáhlý požár výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Noční déšť požářiště částečně ochladil. Hasiči však nadále prolévají vodou sutiny objektu, jehož část se minulý týden zřítila. Kvůli bouřkám, které v úterý večer a v noci na středu zasáhly region, se obávali silného větru. Mohl by mít vliv na stabilitu budovy. Neměl však takovou rychlost, aby bylo nutné evakuovat okolní stavby, řekl ve středu krajský mluvčí sboru Kamil Tlušťák. Kvůli bouřkám však hasiči v regionu zasahovali u dalších událostí.
včeraAktualizovánopřed 19 hhodinami

Výstraha před silnými bouřkami se nenaplnila, uvedl ČHMÚ

Výstraha před velmi silnými bouřkami, kterou na úterý vydali meteorologové, se zatím nenaplnila. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) v podvečer na síti X informoval, že předpověď nevyšla, situace byla podle meteorologů složitá. Následně meteorologové výstrahu před velmi silnými bouřkami zrušili. Bouře, které měly zasáhnout celé území, působily odpoledne problémy pouze ve středních Čechách, hasiči tam měli více výjezdů. Na Příbramsku meteorologové zaznamenali supercelu.
14. 7. 2026Aktualizováno14. 7. 2026

Sucho dopadlo i na řeky. Data ukazují, kde je nejhůř

Stav vody na českých řekách se stále horší, vody v nich ubývá už od června. Situaci by sice mohly dočasně zlepšit bouřky předpovídané na tento týden, ale dlouhodobě to nepomůže, k tomu by byly zapotřebí vydatnější a delší srážky.
14. 7. 2026

Vlna veder připravila v Evropě o život nejméně 10 tisíc lidí, ukazují první data o nadúmrtích

Evropské země zaznamenaly na konci června, kdy vrcholila vlna veder, přes 10 tisíc úmrtí navíc oproti obvykle očekávanému počtu, vyplývá z údajů zveřejněných organizací EuroMOMO, což je síť podporovaná Evropským centrem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO). V drtivé většině, u více než devíti tisíc úmrtí, se to týkalo lidí starších než 65 let.
14. 7. 2026

Česko v úterý zasáhnou silné bouřky, varují meteorologové

Česko zasáhnou v úterý silné bouřky s přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) kvůli tomu vydal výstrahu, bouřky mohou pokračovat i ve středu. Týden bude v tuzemsku nadprůměrně teplý, kromě severovýchodu budou na většině míst odpolední teploty vystupovat nad letních 25 stupňů Celsia. V nejteplejších oblastech, jako jsou jižní Morava a Polabí, se dostanou i nad tropickou třicítku. Zejména na jižní Moravě zatím zůstává kvůli suchu a teplu v platnosti upozornění na nebezpečí vzniku požárů.
13. 7. 2026Aktualizováno13. 7. 2026

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Irské misionářské organizace loni pomohly více než milionu lidí

Irské misionářské organizace loni pomohly více než milionu lidí

před 17 hhodinami
Tbilisi po dvaceti letech obnoví tramvajovou dopravu

Tbilisi po dvaceti letech obnoví tramvajovou dopravu

před 18 hhodinami
„Abychom přežili, spali jsme v lese.“ Ruské nálety vyhánějí ukrajinské rodiny z domovů

„Abychom přežili, spali jsme v lese.“ Ruské nálety vyhánějí ukrajinské rodiny z domovů

14. 7. 2026
Rusko cvičilo na Čudsko-pskovském jezeře s ostrou střelbou. Neinformovalo o tom sousední Estonsko

Rusko cvičilo na Čudsko-pskovském jezeře s ostrou střelbou. Neinformovalo o tom sousední Estonsko

14. 7. 2026
Nové plavidlo estonské státní flotily pohání biometan z kravského hnoje

Nové plavidlo estonské státní flotily pohání biometan z kravského hnoje

13. 7. 2026
Kurýři jako zaměstnanci? Rozvoz jídla může zdražit

Kurýři jako zaměstnanci? Rozvoz jídla může zdražit

13. 7. 2026
Systém na ověřování původu jahod stál Estonsko 220 tisíc eur, úřady ho ale nepoužívají

Systém na ověřování původu jahod stál Estonsko 220 tisíc eur, úřady ho ale nepoužívají

12. 7. 2026
„Internet není hřiště.“ Bulharsko zvažuje, že zakáže dětem sociální sítě

„Internet není hřiště.“ Bulharsko zvažuje, že zakáže dětem sociální sítě

10. 7. 2026
Ženy v EU kvůli odkladu pravidel pro transparentnost odměňování přicházejí o miliardy eur

Ženy v EU kvůli odkladu pravidel pro transparentnost odměňování přicházejí o miliardy eur

10. 7. 2026
Počet vojáků USA v Polsku se má vrátit na deset tisíc, uvedl náměstek ministra obrany

Počet vojáků USA v Polsku se má vrátit na deset tisíc, uvedl náměstek ministra obrany

9. 7. 2026
Společné vyšetřování evropských médií odhalilo manipulace v komentářích. Nejvíc se týkaly Íránu

Společné vyšetřování evropských médií odhalilo manipulace v komentářích. Nejvíc se týkaly Íránu

9. 7. 2026
V Evropě vznikne servisní centrum pro střely systému Patriot

V Evropě vznikne servisní centrum pro střely systému Patriot

8. 7. 2026
Přeměna vzdušné mise NATO zpřehlední velení a zrychlí reakci, míní exšéf estonského letectva

Přeměna vzdušné mise NATO zpřehlední velení a zrychlí reakci, míní exšéf estonského letectva

8. 7. 2026
Budoucnost litevských trhů je nejistá. Prodejce odrazují nízké výdělky i obavy z nových pravidel

Budoucnost litevských trhů je nejistá. Prodejce odrazují nízké výdělky i obavy z nových pravidel

7. 7. 2026
Čtyři Lotyši jsou obviněni ze špionáže pro Rusko

Čtyři Lotyši jsou obviněni ze špionáže pro Rusko

7. 7. 2026
Klienti finančních institucí v Irsku získávají právo hovořit s člověkem místo chatbota

Klienti finančních institucí v Irsku získávají právo hovořit s člověkem místo chatbota

3. 7. 2026
Při ruském útoku v noci na čtvrtek se v kyjevském metru ukrylo rekordních 52 tisíc lidí

Při ruském útoku v noci na čtvrtek se v kyjevském metru ukrylo rekordních 52 tisíc lidí

3. 7. 2026
Alijev tvrdí, že deset států EU již dováží ázerbájdžánský plyn a další mohou následovat

Alijev tvrdí, že deset států EU již dováží ázerbájdžánský plyn a další mohou následovat

2. 7. 2026
V Polsku obvinili dva lidi podezřelé ze špionáže ve prospěch Běloruska

V Polsku obvinili dva lidi podezřelé ze špionáže ve prospěch Běloruska

2. 7. 2026
Německo zvažuje zvýšení důchodového věku až na 70 let

Německo zvažuje zvýšení důchodového věku až na 70 let

1. 7. 2026
Estonsko se chystá umožnit občanům zemí NATO zastávat funkce v oblasti národní obrany

Estonsko se chystá umožnit občanům zemí NATO zastávat funkce v oblasti národní obrany

1. 7. 2026
Estonsko chce přenést část odpovědnosti za odpad na výrobce

Estonsko chce přenést část odpovědnosti za odpad na výrobce

30. 6. 2026
V oteplujícím se Baltském moři sílí pobřežní vlny chladu, uvádí studie

V oteplujícím se Baltském moři sílí pobřežní vlny chladu, uvádí studie

30. 6. 2026
V Irsku podle podniků gangy prohledávají koše kvůli vratným obalům

V Irsku podle podniků gangy prohledávají koše kvůli vratným obalům

29. 6. 2026