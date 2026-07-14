Sucho dopadlo i na řeky. Data ukazují, kde je nejhůř

Stav vody na českých řekách se stále horší, vody v nich ubývá už od června. Situaci by sice mohly dočasně zlepšit bouřky předpovídané na tento týden, ale dlouhodobě to nepomůže, k tomu by byly zapotřebí vydatnější a delší srážky.
Málo deště, hodně horka. To je kombinace, která už několik týdnů svírá Česko. Důsledkem je nejen půdní sucho, které se projevuje už na většině území, ale také na stavu vody v řekách.
Datový tým ČT24 připravil interaktivní grafiku, která zobrazuje aktuální a neustále automaticky aktualizovaná on-line data všech měřicích stanic na tuzemských řekách, které provozuje Český hydrometeorologický ústav. Hnědá barva vždy označuje stav sucha.
Pokud je ikona modrá, nemusí to ale ještě vždy znamenat dostatek vody. Řada stanic totiž sucho oficiálně nevyhlašuje, a to ani v případě, že tam sucho panuje – a tato mapa toto rozhodnutí hydrologů respektuje. Při rozkliknutí stanice je pak už vidět, jak je na tom doopravdy. Je to dobře vidět například u Bakova nad Jizerou, kde svítí optimistická modrá, ve skutečnosti je tam ale hladina pod normálem.
Tato grafika současně ukazuje i místa, kde hrozí povodně, což se může stát už v úterý, kdy podle meteorologů mohou přijít prudké srážky a bouřky, zejména ve Slezsku a na Moravě. V takovém případě se na mapě objeví na stanicích zelené, žluté nebo červené tečky, podle závažnosti povodňového stupně.