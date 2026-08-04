Změna klimatu ohrožuje pěstování rýže, hlavně v Indii


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, Science Advances, Potsdam Institute for Climate Impact Research

Hladem trpí nejméně lidí v dějinách. Loni to bylo 7,8 procenta populace, už tři roky tento podíl klesá. Jenže se to může brzy otočit. Viníkem jsou vyšší teploty a hlavně teplotní extrémy, které špatně snáší nejvyužívanější plodina světa – rýže.

Vědci ve 214 experimentech na reálných polích analyzovali sedm různých nejčastějších způsobů pěstování rýže. Výsledky publikovali v odborném časopise Science Advances.

Ukázalo se, že modelové odhady poklesu výnosů v důsledku globálního oteplení o pouhý stupeň Celsia byly zhruba poloviční oproti hodnotám naměřeným v reálných experimentech. To znamená, že propad nebyl 3,8 procenta, ale 8,1 procenta. Podle autorů z německého Postupimského institutu to představuje závažný problém.

Změny klimatu snižují kvalitu rýže. Ta přitom zahání hlad půlky planety
Rýžové pole

Rýže je totiž základní potravinou pro více než polovinu světové populace, zejména v Asii je mnohem důležitější než obilniny. Ale odhady, jak změna klimatu ovlivní její produkci, se značně liší. Jedním z důvodů je, tvrdí autoři nového výzkumu, že většina vědeckých hodnocení jasně nerozlišuje mezi pozvolnějšími účinky vyšších průměrných teplot a akutními škodami způsobenými extrémními teplotami. A právě vlny veder mají zásadní dopad.

Kde se stala chyba

Výsledky nové studie ukazují, že extrémní teplo – pro tuto studii chápané jako teploty nad třicet stupňů – je dominantním faktorem způsobujícím ztráty výnosů rýže v důsledku oteplování. Na více než sedmdesáti procentech pozorovaných lokalit přitom představovalo vystavení vysokým teplotám více než polovinu absolutní změny výnosu.

„Rozpor mezi pozorováními a modely zřejmě vyplývá hlavně z toho, že mnoho současných modelů plodin zatím nedokáže dobře zohlednit tepelné poškození v reprodukčních fázích rýže. Pozorování v rámci této studie ukazují, že právě v této době, kdy se vyvíjejí laty a zrna, je rýže obzvláště citlivá na extrémní teplo,“ uvedla hlavní autorka studie Yiwei Jianová z Helmholtzova centra pro environmentální výzkum.

Autoři zdůrazňují, že jejich odhady se zaměřily pouze a izolovaně jen na vlivy teploty a nezahrnují všechny proměnné, takže by se neměly vykládat jako úplná předpověď budoucí produkce rýže. Ve hře je totiž více faktorů, některé mohou mít vliv pozitivní, jiné negativní.

Indie zakázala vývoz některé rýže
Žena na rýžovém poli v Indii

„Jedná se o opravdu významný posun v modelech, který zdůrazňuje roli teplotních extrémů, nikoli pouze průměrných teplot v předpokládaných ztrátách. Intuitivně to dává smysl – když v létě sledujeme počasí, abychom věděli, jak se vypořádat s horkem, zajímá nás denní maximum, nikoli průměrná teplota,“ komentoval klimatolog Christoph Müller, další autor studie.

Studie navíc přehodnotila geografické rozložení ztrát úrody. Nejvýraznější změny se týkají jižní a jihovýchodní Asie, kde jsou rýžové plodiny vystaveny extrémním teplotám. V případě Pákistánu, Indie a Bangladéše se odhad ztráty výnosu zvyšuje z 2,1 na 6,6 procenta. V případě Thajska, Filipín a Myanmaru se zvyšuje z 3,7 na 7,7 procenta.

Autoři zdůrazňují, že v budoucím světě budou mít stále větší význam nejrůznější adaptační opatření, zejména ta, jež chrání rostliny v jejich reprodukční fázi. Patří mezi ně hlavně zavádění odrůd odolných vůči horku, úprava termínů výsadby, optimalizace zavlažovacích postupů a také zlepšení kvality půdy.

Odkaz na studii
Xixao

Výběr redakce

Enormní vlnu násilí na Západním břehu živí beztrestnost osadníků

Enormní vlnu násilí na Západním břehu živí beztrestnost osadníků

před 1 hhodinou
Kuba se znovu ocitla bez elektřiny, úřady usilují o obnovení dodávek energie

Kuba se znovu ocitla bez elektřiny, úřady usilují o obnovení dodávek energie

před 3 hhodinami
Skupina amerických států vedených demokraty žaluje Trumpa kvůli novým clům

Skupina amerických států vedených demokraty žaluje Trumpa kvůli novým clům

před 4 hhodinami
USA a Írán znovu jednají, tvrdí Trump. Rozhovory nevedeme, zní z Teheránu

USA a Írán znovu jednají, tvrdí Trump. Rozhovory nevedeme, zní z Teheránu

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Po vlně zatýkání se turecká opozice štěpí. Předák Özel založil novou stranu

Po vlně zatýkání se turecká opozice štěpí. Předák Özel založil novou stranu

před 10 hhodinami
Vláda chce místo zrušení paragraf o neoprávněné činnosti pro cizí moc zpřesnit

Vláda chce místo zrušení paragraf o neoprávněné činnosti pro cizí moc zpřesnit

před 11 hhodinami
Ukrajina udeřila na další sklad Wildberries, Rusko zasáhlo čerpací stanici

Ukrajina udeřila na další sklad Wildberries, Rusko zasáhlo čerpací stanici

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Trumpův vítězný oblouk by výrazně narušil panorama Washingtonu, varuje posudek

Trumpův vítězný oblouk by výrazně narušil panorama Washingtonu, varuje posudek

před 14 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

Změna klimatu ohrožuje pěstování rýže, hlavně v Indii

Hladem trpí nejméně lidí v dějinách. Loni to bylo 7,8 procenta populace, už tři roky tento podíl klesá. Jenže se to může brzy otočit. Viníkem jsou vyšší teploty a hlavně teplotní extrémy, které špatně snáší nejvyužívanější plodina světa – rýže.
před 1 hhodinou

Opět padaly rekordy. Morava a Slezsko hlásí nejteplejší den v dějinách měření

Vlna veder v pondělí po víkendové přestávce pokračovala. Zejména na jihovýchodě Česka překonávaly teploty rekordy pro tento den. Vůbec nejvyšší hodnoty meteorologové naměřili ve Strážnici na Hodonínsku. Rekordy ale padaly i na jihu Čech. V úterý by podle předpovědi mělo být ještě tepleji, na Moravě pravděpodobně poprvé v historii měření teplota dosáhne 40 stupňů Celsia.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Zesílené El Niňo zvyšuje riziko extrémního počasí, varuje OSN

Zesilující klimatický jev El Niňo, který by podle vědců mohl letos nebo příští rok dosáhnout rekordní intenzity, zvyšuje riziko dalších extrémních projevů počasí a „přilévá olej do ohně na planetě, která už hoří“, varoval generální tajemník Organizace spojených národů (OSN) António Guterres. Svět se podle něj kvůli kombinaci přirozeného jevu a pokračujících změn klimatu v důsledku lidské činnosti dostává do „neprobádaného území“. Informovaly o tom agentury AFP a AP.
před 15 hhodinami

Satelitní data ukazují strádající evropské řeky

Nízký stav vody v Dunaji vedl k zastavení provozu většiny reaktorů v maďarské jaderné elektrárně Paks. Podobné problémy měly i zařízení ve Francii. Na Rýně v Německu zase sucho omezuje provoz lodí, které převážejí klíčové suroviny pro tamní průmysl. Vyschlé břehy ale odhaluje celá řada menších i větších evropských toků. Podívejte se na mapu, která stav říčního sucha na celém kontinentu přehledně ukazuje.
před 17 hhodinami

Lovci mamutů si vybírali. Upřednostňovali samice

V době ledové byli mamuti z mnoha důvodů oblíbenou kořistí lovců v Eurasii a Severní Americe. Jediné zvíře poskytlo celé tlupě spoustu masa a tuku, jeho kůže se dala použít na oblečení, z kostí a klů se daly vyřezat nástroje, zbraně i sošky. A největší kosti bylo možné použít jako stavební materiál na přístřešky a další stavby.
před 17 hhodinami

Zborcená Eiffelovka, jaderná sila. Google stáhl kontroverzní nástroj

Společnost Google nasadila a pak rychle zrušila novou funkci, která umožňovala upravovat satelitní snímky. Po stížnostech expertů přiznala, že možností zneužití bylo příliš.
před 19 hhodinami

Rojí se v sadech i na vinicích. Itálie se potýká s broukem z Dálného východu

Duhově zelení brouci s měňavými krovkami, jejichž původní domovinou je Japonsko, se stávají čím dál větší hrozbou v Itálii. Rojí se po sadech a vinicích a zanechávají za sebou listy s vykousanými mřížkami, což oslabuje rostliny a snižuje úrodu. Brouk se šíří i do dalších evropských zemí.
2. 8. 2026

Vědci objevili v Amazonii pozůstatky neznámé starověké civilizace

Amazonie se pokládala za prales, který představuje nehostinné prostředí, kde až do příchodu Evropanů neexistovala civilizace. Teď ale finští archeologové prozkoumali asi 4500 kilometrů čtverečních pralesa v západní Brazílii pomocí laserového mapování – a objevili tam obrovské množství míst, která byla v minulosti nečekaně hustě obydlená.
2. 8. 2026

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Ukrajinští záchranáři dorazili do Francie pomáhat při hašení lesních požárů

Ukrajinští záchranáři dorazili do Francie pomáhat při hašení lesních požárů

před 16 hhodinami
Francouzské úřady vyšetřují sebevraždy v okolí premiéra

Francouzské úřady vyšetřují sebevraždy v okolí premiéra

před 17 hhodinami
Student, který v Singapuru olízl brčko a vrátil ho do automatu, se vyhnul vězení

Student, který v Singapuru olízl brčko a vrátil ho do automatu, se vyhnul vězení

2. 8. 2026
Pracovní život Estonců by se mohl prodloužit na skoro 45 let, ukazuje prognóza

Pracovní život Estonců by se mohl prodloužit na skoro 45 let, ukazuje prognóza

31. 7. 2026
„Situace se výrazně zhoršila.“ Slovjansk čelí novým ruským dronům i sílícímu ostřelování

„Situace se výrazně zhoršila.“ Slovjansk čelí novým ruským dronům i sílícímu ostřelování

31. 7. 2026
Dopady silného jevu El Niño by se mohly projevit i v Estonsku

Dopady silného jevu El Niño by se mohly projevit i v Estonsku

31. 7. 2026
Arménie hledá alternativy k Rusku. Může hlasovat i o vstupu do EU, řekl Pašinjan

Arménie hledá alternativy k Rusku. Může hlasovat i o vstupu do EU, řekl Pašinjan

30. 7. 2026
Španělsko čeká první úplné zatmění po více než století. Takto prožívalo ta poslední

Španělsko čeká první úplné zatmění po více než století. Takto prožívalo ta poslední

29. 7. 2026
První nehoda dálkově ovládaného taxi vyvolává v Estonsku otázky o odpovědnosti

První nehoda dálkově ovládaného taxi vyvolává v Estonsku otázky o odpovědnosti

29. 7. 2026
Nová tvář italské krajní pravice Vannacci sází na provokaci

Nová tvář italské krajní pravice Vannacci sází na provokaci

29. 7. 2026
Francouzi masově stahují aplikaci sledující lesní požáry

Francouzi masově stahují aplikaci sledující lesní požáry

28. 7. 2026
Nová litevská vláda chce zpřísnit pravidla migrace. Kritici varují před dopady na ekonomiku

Nová litevská vláda chce zpřísnit pravidla migrace. Kritici varují před dopady na ekonomiku

27. 7. 2026
„Z dvaceti levů se stalo dvacet eur.“ Bulhaři po přijetí eura utrácejí víc, vklady přesto rostou

„Z dvaceti levů se stalo dvacet eur.“ Bulhaři po přijetí eura utrácejí víc, vklady přesto rostou

27. 7. 2026
Ruské údery ochromily lodní dopravu do ukrajinských přístavů. Co bude s vývozem obilí?

Ruské údery ochromily lodní dopravu do ukrajinských přístavů. Co bude s vývozem obilí?

24. 7. 2026
Vlaky v Lotyšsku jezdí na čas, zpoždění ale mají nástupiště

Vlaky v Lotyšsku jezdí na čas, zpoždění ale mají nástupiště

24. 7. 2026
Německo povolilo výrobu jaderného paliva na základě licence udělené Rosatomem

Německo povolilo výrobu jaderného paliva na základě licence udělené Rosatomem

23. 7. 2026
Litva patří mezi země EU, které čelí nejprudšímu poklesu počtu obyvatel

Litva patří mezi země EU, které čelí nejprudšímu poklesu počtu obyvatel

23. 7. 2026
Běloruský soud označil polskou organizaci pomáhající migrantům za extremistickou

Běloruský soud označil polskou organizaci pomáhající migrantům za extremistickou

22. 7. 2026
V rodném domě Adolfa Hitlera v Rakousku nyní sídlí policejní stanice

V rodném domě Adolfa Hitlera v Rakousku nyní sídlí policejní stanice

22. 7. 2026
„Milostní“ podvodníci za sebou zanechávají zlomená srdce a finanční krach

„Milostní“ podvodníci za sebou zanechávají zlomená srdce a finanční krach

22. 7. 2026
Většina Poláků je proti obnovení povinné vojenské služby, ukázal průzkum

Většina Poláků je proti obnovení povinné vojenské služby, ukázal průzkum

21. 7. 2026
Od stíhačů po kulomety. Takto ukrajinské jednotky cvičí sestřelování ruských dronů

Od stíhačů po kulomety. Takto ukrajinské jednotky cvičí sestřelování ruských dronů

20. 7. 2026
V lotyšských ozbrojených silách za incident s dronem nebude nikdo potrestán

V lotyšských ozbrojených silách za incident s dronem nebude nikdo potrestán

20. 7. 2026
V Irsku o polovinu přibylo dětí, které se vážně zranily při nehodách na elektrokoloběžkách

V Irsku o polovinu přibylo dětí, které se vážně zranily při nehodách na elektrokoloběžkách

19. 7. 2026