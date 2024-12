Změny klimatu snižují kvalitu rýže. Ta přitom zahání hlad půlky planety

Rýže nesnáší vysoké noční teploty a příliš slunce přes den. Právě to ale do Asie přináší změny klimatu. Podle nové čínské studie se už vlivem oteplování kvalita této plodiny zhoršuje a další zhoršení se očekává i v dalších letech.

Rýže je základní potravinou pro polovinu lidstva. Poptávka po ní se za poslední půlstoletí více než zdvojnásobila, hlavně v Asii. Tam se také nejvíc pěstuje a vyváží. Jde tedy o strategickou plodinu, na níž závisí nasycení miliard osob po celém světě. Jenže současně je to rostlina, která je velmi citlivá na změny povětrnostních podmínek. Vědci proto intenzivně zkoumají, jak rýže reaguje na různé scénáře změn klimatu.

Poslední výsledky naznačují, že oteplování Země se už na kvalitě rýže odráží. A to nejen samotným nižším výnosem, ale také kombinací vzhledu, chutnosti, nutričního profilu a vlastností, které mají vliv na zpracování. Vědci zkoumali vývoj v jihovýchodní Asii za posledních 35 let, konkrétně v Číně a Japonsku. Zajímalo je, jak se klima odráží na míře HHR, což je podíl vymletých rýžových zrn, která si po odstranění slupky zachovávají přes tři čtvrtiny své délky. Zjednodušeně to představuje rýži, která se dostane na stoly v kuchyních a restauracích.

Čínští vědci, kteří výzkum vedli, zkoumali řadu klimatických proměnných, aby zjistili, které z nich mají největší vliv na HRR. Byly mezi nimi noční teplota, denní teplota, průměrná denní teplota, horké dny s teplotami nad 30/35 stupňů Celsia, četnost srážek, vlhkost půdy, množství slunečního záření, oblačnost, relativní vlhkost a řada dalších. Jejich model je pro toto velké množství sledovaných faktorů velmi přesný.