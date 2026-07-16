Turek se nebude účastnit porad vedení, schůzek ani jednání na ministerstvu

Poslanec Motoristů Filip Turek se nadále nebude účastnit jednání, oficiálních schůzek ani porad vedení na ministerstvu životního prostředí (MŽP). Turek tam působil jako vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal, funkci však přestal vykonávat v souvislosti s vyšetřováním své pondělní dopravní nehody, sdělila mluvčí ministerstva Veronika Krejčí.
Pro úřad se z pracovněprávního hlediska podle Krejčí nic nemění, protože není Turkovým zaměstnavatelem. Úlohou MŽP je podle usnesení vlády poskytování podpory při výkonu jeho pracovní agendy.
Turkovo auto se v pondělí v centru Prahy střetlo s nemocničním vozem. Podle zveřejněných záběrů poslanec předjížděl těsně před srážkou kolonu odbočovacím pruhem, nemocniční vůz při průjezdu křižovatkou houkal. Řidič nemocničního vozidla je v pracovní neschopnosti, nehodu vyšetřuje policie.
Turek v úterý uvedl, že do rozhodnutí policie o viníkovi nehody nebude vykonávat pozici vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal. Dodal také, že pokud ho policie označí za viníka nehody, na post zmocněnce rezignuje. Názor, že by měl Turek na pozici zmocněnce rezignovat, zastává i premiér Andrej Babiš (ANO), pokud se prokáže, že jsou zveřejněné záběry pravdivé.
Webu Blesk.cz Turek ve středu řekl, že by nevyužil poslaneckou imunitu, pokud by policie žádala o jeho vydání k trestnímu stíhání.