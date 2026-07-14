Pokud záběry z nehody nelžou, Turek by měl rezignovat, řekl Babiš


14. 7. 2026Aktualizovánopřed 17 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Pondělní nehodu poslance Filipa Turka (za Motoristy) v centru Prahy by měla policie rychle vyšetřit, míní premiér Andrej Babiš (ANO). O situaci mluvil s předsedou Motoristů a vicepremiérem Petrem Macinkou (Motoristé). Pokud se ukážou pravdivé zveřejněné záběry, měl by podle Babiše Turek rezignovat na post vládního zmocněnce pro Green Deal.

„Policie by to měla rychle vyšetřit. Mluvil jsem s panem Macinkou a řekl jsem mu, že pokud ta situace proběhla tak, jak to z těch záběrů vypadá, měl by pan Turek převzít odpovědnost a rezignovat na pozici zmocněnce. Nebylo daleko od mnohem větší tragédie,“ napsal Babiš ČT v textové zprávě.

Podle záznamu nehody, který zveřejnil server Seznam Zprávy, nemocniční vůz při průjezdu křižovatkou houkal. Poslancovo auto vjelo do křižovatky jako jediné a zasáhlo zadní část vozu. Ten se vymrštil do vzduchu a při nekontrolovaném letu minul ve vzdálenosti několika metrů skupinu chodců čekajících na přechodu. Vůz po nehodě skončil na střeše na tramvajových kolejích a jeho řidič byl zraněn.

Čestný předseda Motoristů v pondělí uvedl, že ho mrzí, co se stalo.

Nahrávám video
Zdroj: Seznam Zprávy/Miloslav Chlumský

Musí skončit, zní od opozice

Podle předsedy ODS Martina Kupky dělá Turek ostudu a je bezpečnostním rizikem. Šéf Pirátů Zdeněk Hřib uvedl, že je to „za hranou úplně všeho. Poslanci mají sloužit lidem, a ne je ohrožovat na životě. Tento člověk nemá ve funkci co dělat,“ uvedl.

K bezodkladnému konci Turka ve všech funkcích vyzvala i TOP 09. „Filip Turek mohl vážně ohrozit život a zdraví hned několika lidí. Musí skončit bezodkladně,“ podotkl šéf strany Matěj Ondřej Havel. K rezignaci na poslanecký mandát Turka vyzvala ve sněmovně i předsedkyně klubu STAN Michaela Šebelová. Pokud tak neučiní, premiér Andrej Babiš (ANO) by ho měl podle ní aspoň odvolat z pozice vládního zmocněnce. Turek se z úterního jednání dolní komory omluvil ze zdravotních důvodů.

Policie po Turkově nehodě vyhodnocuje záznamy z kamer a vyslýchá účastníky
Poslanec Filip Turek (Motoristé)

Politici ve výzvách k rezignaci reagují i na video, které podle nich ukazuje, že Turek předjížděl kolonu odbočovacím pruhem.

Prezident Petr Pavel řekl, že pokud poslanec Turek při nehodě pochybil, je věcí osobní odpovědnosti, jaké vyvodí závěry. Podle prezidenta je třeba vyčkat závěrů vyšetřování.

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