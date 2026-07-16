Ruský útok na Kyjev si vyžádal dvě oběti, terčem úderů se stal i Charkov


před 26 mminutami|Zdroj: ČTK, The Kyiv Independent

Rusko v noci na čtvrtek zaútočilo balistickými raketami na ukrajinskou metropoli Kyjev. Útok si vyžádal nejméně dva mrtvé, dalších šest lidí bylo zraněno, informovaly podle deníku The Kyiv Independent úřady. Terčem ruských úderů se stal i Charkov, napsala agentura AFP.

V ukrajinské metropoli ve čtvrtek krátce po půlnoci zazněla série výbuchů, a to poté, co letectvo vydalo varování o blížících se ruských balistických raketách.

Novinář AFP na obloze nad Kyjevem viděl několik světelných záblesků, po nichž následovalo šest výbuchů. V západokyjevské Svjatošynské čtvrti byl zasažen sklad a v Darnycké čtvrti na jihovýchodě města dopadly úlomky raket na nebytové budovy, uvedl na sociálních sítích starosta metropole Vitalij Klyčko.

Kyjevský starosta později informoval o dvou obětech a dodal, že mezi šesti zraněnými byl i šestnáctiletý chlapec.

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Cílem ruských útočných dronů se stal také Charkov na severovýchodě Ukrajiny, kde byly zasaženy tři čtvrti, jak uvedl v noci na čtvrtek starosta tohoto města Ihor Terechov.

Ruské údery přišly několik hodin po návštěvě předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenová v Kyjevě, která po jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským oznámila uzavření dohody mezi EU a Ukrajinou o společné výrobě dronů.

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Kyjev je od června pravidelně terčem ruských útoků prováděných balistickými raketami, které jsou rychlé a hůře zachytitelné. Metropoli trápí zejména nedostatek raket PAC-3 pro své americké systémy Patriot, které jsou nezbytné k sestřelování balistických střel. Americký prezident Donald Trump minulý týden oznámil svůj záměr povolit Ukrajině výrobu raket určených pro Patrioty a Zelenskyj ve středu řekl, že by se tak mohlo stát do konce letošního roku.

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