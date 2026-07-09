Ruské útoky v červnu na Ukrajině zabily nejméně 265 civilistů, řekla představitelka OSN

Ruské útoky v červnu na Ukrajině zabily nejméně 265 civilistů a dalších 1816 lidí zranily, sdělila ve čtvrtek podle agentury Reuters Radě bezpečnosti náměstkyně generálního tajemníka OSN pro politické záležitosti Rosemary di Carlová, podle níž jde o nejvyšší čísla od prvních měsíců plnohodnotné ruské invaze. Té se Ukrajina brání od února 2022.
Vysoce postavená činitelka připomněla, že letos v květnu byl počet zabitých a zraněných civilistů na Ukrajině nejvyšší od dubna 2022, ale údaje Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR) naznačují ještě vyšší počet obětí v červnu a možná i v červenci. Definitivní údaje za červen budou zveřejněny koncem července, řekl mluvčí OSN.
„Znepokojivý trend zřejmě pokračuje i v červenci,“ podotkla DiCarlová s odkazem na tři rozsáhlé ruské útoky na Kyjev a další ukrajinská města jen během minulého týdne. Mnohé údery mířily na městská centra s velkým počtem civilistů. „Jakékoli útoky proti civilistům a civilní infrastruktuře, ať už k nim dojde kdekoli, jsou jasným porušením mezinárodního humanitárního práva a musí okamžitě přestat,“ zdůraznila.
OHCHR ověřil, že od začátku plnohodnotné invaze bylo na Ukrajině zabito nejméně 16 402 civilistů, včetně 802 dětí, a 48 428 jich bylo zraněno, z toho 2948 dětí. Skutečná čísla jsou pravděpodobně vyšší, připomněla DiCarlová s tím, že o život přicházejí i civilisté žijící na okupovaných územích a v Rusku. Ruské úřady tvrdí, že v prvních šesti měsících letošního roku bylo v Rusku zabito 250 civilistů a 1596 jich bylo zraněno, OSN ale nemohla dle DiCarlové tyto údaje ověřit.
Podle zprávy OHCHR bylo v květnu na Ukrajině zabito nejméně 274 lidí a dalších 1763 zraněno. Tyto ztráty výrazně vzrostly ve srovnání s loňským květnem, kdy úřad zaznamenal 191 mrtvých a 865 zraněných.