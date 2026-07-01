V centru Kyjeva vypukl požár. Úřady hlásí sestřelení ruských dronů

V centru Kyjeva ve středu večer vypukl požár kvůli výbuchu, k němuž došlo během leteckého poplachu. S odkazem na svého reportéra to napsala agentura AFP. Agentura Reuters připojila, že v centru a na předměstí Kyjeva dopadly úlomky sestřelených ruských bezpilotních letounů. Ukrajina se brání ruské vojenské invazi od února 2022. Obě země proti sobě od té doby podnikají vzdušné údery.
Novinář AFP zaslechl výbuch a poté viděl plameny a oblak kouře, který stoupal ze samého centra ukrajinské metropole. Na místo okamžitě vyrazili hasiči a sanitky, dodala agentura.
Ukrajinská protivzdušná obrana odrazila útok ruských dronů, jejichž úlomky dopadly ve čtvrti Ševčenkivskij v centru města a na jeho severovýchodním předměstí, uvedl podle Reuters náčelník vojenské správy metropole Tymur Tkačenko. Podle svědků hořela střecha budovy na jednom z centrálních bulvárů a na západě Kyjeva byly slyšet výbuchy.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na středeční tiskové konferenci v Dublinu varoval, že se připravuje nový rozsáhlý útok ze strany Ruska. Občany proto vyzval, aby byli opatrní a chránili se, napsala AFP.